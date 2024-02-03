Атака "Шахедами" на Днепропетровщину: повреждена подстанция "Укрэнерго" и две высоковольтные линии

В ночь на 3 февраля враг снова нанес удар "Шахедами" по объектам энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

"К сожалению, из-за обстрелов и падений обломков БпЛА пострадало оборудование подстанции НЭК "Укрэнерго" и две высоковольтные воздушные линии. Были обесточены бытовые и промышленные потребители в Кривом Роге", - говорится в сообщении.

Специалисты "Укрэнерго" приступили к аварийно-восстановительным работам сразу после окончания воздушной тревоги. Идет заживление потребителей.

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Что известно об атаке "Шахедов" в ночь на 3 февраля

Как информировали Воздушные силы, уничтожены 9 из 14 вражеских "Шахедов". В результате атаки дронов есть попадание на Днепропетровщине

На Юге прошло без попаданий.

Также сообщалось, что рашисты атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК, повреждено оборудование.