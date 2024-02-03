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Рашисты атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК, повреждено оборудование
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Враг в ночь на 3 февраля атаковал теплоэлектростанцию ДТЭК.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Как сообщается, к счастью, обошлось без пострадавших.
"Серьезно повреждено оборудование. В эти минуты энергетики ликвидируют последствия обстрела. Делаем все возможное для поддержания надежной работы украинских энергосистем", - говорится в сообщении ДТЭК.
Что известно об атаке "Шахедов" в ночь на 3 февраля
Как информировали Воздушные силы, уничтожены 9 из 14 вражеских "Шахедов". В результате атаки дронов есть попадание на Днепропетровщине
На Юге прошло без попаданий.
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Закон вимагав… ГенПрокурор з СБУ і ДБР, можуть фактично це засвідчити, бо тоді, для чого вони в Україні!!?
Слава Україні!
Бачив одну з ТП метрів дев'ять заввишки, а по периметру від землі на два метри обкладена мішками з піском. Ото і весь захист на який спромоглися. А біля покинутих блокпостів габіони розвалюються від часу і недогляду.