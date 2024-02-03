Рашисты атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК, повреждено оборудование

Враг в ночь на 3 февраля атаковал теплоэлектростанцию ДТЭК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Как сообщается, к счастью, обошлось без пострадавших.

"Серьезно повреждено оборудование. В эти минуты энергетики ликвидируют последствия обстрела. Делаем все возможное для поддержания надежной работы украинских энергосистем", - говорится в сообщении ДТЭК.

Также читайте: Рашисты обстреляли прифронтовую теплоэлектростанцию, повреждено оборудование, - ДТЭК

Что известно об атаке "Шахедов" в ночь на 3 февраля

Как информировали Воздушные силы, уничтожены 9 из 14 вражеских "Шахедов". В результате атаки дронов есть попадание на Днепропетровщине

На Юге прошло без попаданий.