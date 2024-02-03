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Рашисты атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК, повреждено оборудование

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

тес,обстріл

Враг в ночь на 3 февраля атаковал теплоэлектростанцию ДТЭК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Как сообщается, к счастью, обошлось без пострадавших.

"Серьезно повреждено оборудование. В эти минуты энергетики ликвидируют последствия обстрела. Делаем все возможное для поддержания надежной работы украинских энергосистем", - говорится в сообщении ДТЭК.

Также читайте: Рашисты обстреляли прифронтовую теплоэлектростанцию, повреждено оборудование, - ДТЭК

Что известно об атаке "Шахедов" в ночь на 3 февраля

Как информировали Воздушные силы, уничтожены 9 из 14 вражеских "Шахедов". В результате атаки дронов есть попадание на Днепропетровщине

На Юге прошло без попаданий.
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Тю... а казали ж шо все трансформаторы обложат мешками с песком.
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03.02.2024 09:24 Ответить
Та лишь бы не Ринат Леонидович Ахметов и его стадион в Донецке..типа Шахтер Донецк чемпион Украины...😁и его отец Леонид Данилыч... Совпадает?😁Не думаю...
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03.02.2024 09:51 Ответить
Так тошно, а вы еще ротозея-данилыча, матюкливого алика сюда приплели.
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03.02.2024 11:41 Ответить
Керівництво ДЕТЕК, разом з Міненерго Урядів Гончарука+Шмигаля та НЕРЕКП, завчасно та впродовж 10 років, компетентно готовилися до таких форс-мажорних подій!
Закон вимагав… ГенПрокурор з СБУ і ДБР, можуть фактично це засвідчити, бо тоді, для чого вони в Україні!!?
Слава Україні!
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03.02.2024 10:23 Ответить
А зеленський тільки вчора розповідав як гарно захистили енергоструктуру! Може він щось натякав своїм і ті його зрозуміли?
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03.02.2024 10:45 Ответить
А там , шо не выSSер - то натяк. Та те пусте, бо невiгластво не звiльняе вiд вiдповiдальностi (навiть з плином часу).
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03.02.2024 11:46 Ответить
Ну тепер то можна підвищувати електроенергію до 6 грн за кіловат, ось і привід нарешті знайдено - "на відновлення пошкодженого обладнання".
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03.02.2024 13:07 Ответить
І де ж ці захисні бетоні блоки навкруги... земляні вали.... металоконструкції, про які так багато патякали?
Бачив одну з ТП метрів дев'ять заввишки, а по периметру від землі на два метри обкладена мішками з піском. Ото і весь захист на який спромоглися. А біля покинутих блокпостів габіони розвалюються від часу і недогляду.
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03.02.2024 14:19 Ответить
 
 