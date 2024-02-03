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Рашисти атакували теплоелектростанцію ДТЕК, пошкоджено обладнання
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворог у ніч на 3 лютого атакував теплоелектростанцію ДТЕК.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Як зазначається, на щастя, обійшлося без постраждалих.
"Серйозно пошкоджено обладнання. В ці хвилини енергетики ліквідовують наслідки обстрілу. Робимо все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистем", - йдеться у повідомленні ДТЕК.
Що відомо про атаку "Шахедів" у ніч на 3 лютого
Як інформували Повітряні сили, знищено 9 із 14 ворожих "Шахедів". Внаслідок атаки дронів є влучання на Дніпропетровщині. Графіки аварійних відключень запроваджують у Кривому Розі після нічної атаки "Шахедами".
На Півдні минулося без влучань.
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Закон вимагав… ГенПрокурор з СБУ і ДБР, можуть фактично це засвідчити, бо тоді, для чого вони в Україні!!?
Слава Україні!
Бачив одну з ТП метрів дев'ять заввишки, а по периметру від землі на два метри обкладена мішками з піском. Ото і весь захист на який спромоглися. А біля покинутих блокпостів габіони розвалюються від часу і недогляду.