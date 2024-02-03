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Рашисти атакували теплоелектростанцію ДТЕК, пошкоджено обладнання

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

тес,обстріл

Ворог у ніч на 3 лютого атакував теплоелектростанцію ДТЕК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Як зазначається, на щастя, обійшлося без постраждалих.

"Серйозно пошкоджено обладнання. В ці хвилини енергетики ліквідовують наслідки обстрілу. Робимо все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистем", - йдеться у повідомленні ДТЕК.

Також читайте: Рашисти обстріляли прифронтову теплоелектростанцію, пошкоджено обладнання, - ДТЕК

Що відомо про атаку "Шахедів" у ніч на 3 лютого

Як інформували Повітряні сили, знищено 9 із 14 ворожих "Шахедів". Внаслідок атаки дронів є влучання на Дніпропетровщині. Графіки аварійних відключень запроваджують у Кривому Розі після нічної атаки "Шахедами".

На Півдні минулося без влучань.

Автор: Ірина Дашківська
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Тю... а казали ж шо все трансформаторы обложат мешками с песком.
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03.02.2024 09:24 Відповісти
Та лишь бы не Ринат Леонидович Ахметов и его стадион в Донецке..типа Шахтер Донецк чемпион Украины...😁и его отец Леонид Данилыч... Совпадает?😁Не думаю...
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03.02.2024 09:51 Відповісти
Так тошно, а вы еще ротозея-данилыча, матюкливого алика сюда приплели.
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03.02.2024 11:41 Відповісти
Керівництво ДЕТЕК, разом з Міненерго Урядів Гончарука+Шмигаля та НЕРЕКП, завчасно та впродовж 10 років, компетентно готовилися до таких форс-мажорних подій!
Закон вимагав… ГенПрокурор з СБУ і ДБР, можуть фактично це засвідчити, бо тоді, для чого вони в Україні!!?
Слава Україні!
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03.02.2024 10:23 Відповісти
А зеленський тільки вчора розповідав як гарно захистили енергоструктуру! Може він щось натякав своїм і ті його зрозуміли?
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03.02.2024 10:45 Відповісти
А там , шо не выSSер - то натяк. Та те пусте, бо невiгластво не звiльняе вiд вiдповiдальностi (навiть з плином часу).
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03.02.2024 11:46 Відповісти
Ну тепер то можна підвищувати електроенергію до 6 грн за кіловат, ось і привід нарешті знайдено - "на відновлення пошкодженого обладнання".
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03.02.2024 13:07 Відповісти
І де ж ці захисні бетоні блоки навкруги... земляні вали.... металоконструкції, про які так багато патякали?
Бачив одну з ТП метрів дев'ять заввишки, а по периметру від землі на два метри обкладена мішками з піском. Ото і весь захист на який спромоглися. А біля покинутих блокпостів габіони розвалюються від часу і недогляду.
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03.02.2024 14:19 Відповісти
 
 