Рашисти атакували теплоелектростанцію ДТЕК, пошкоджено обладнання

Ворог у ніч на 3 лютого атакував теплоелектростанцію ДТЕК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Як зазначається, на щастя, обійшлося без постраждалих.

"Серйозно пошкоджено обладнання. В ці хвилини енергетики ліквідовують наслідки обстрілу. Робимо все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистем", - йдеться у повідомленні ДТЕК.

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Що відомо про атаку "Шахедів" у ніч на 3 лютого

Як інформували Повітряні сили, знищено 9 із 14 ворожих "Шахедів". Внаслідок атаки дронів є влучання на Дніпропетровщині. Графіки аварійних відключень запроваджують у Кривому Розі після нічної атаки "Шахедами".

На Півдні минулося без влучань.