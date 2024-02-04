Белый дом выступает против законопроекта о помощи Израилю без Украины

Администрация президента США выступает против законопроекта Палаты представителей о помощи Израилю без дополнительных денег Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"В течение нескольких месяцев администрация работала с двухпартийной группой сенаторов над соглашением о национальной безопасности, которое защитит нашу границу и предоставит поддержку народам Украины и Израиля. Именно тогда, когда подготовка текста законопроекта близится к завершению, республиканцы в Палате представителей прибегают к своему последнему циничному политическому маневру", – отметила чиновник.

В администрации Байдена отмечают, что безопасность Израиля не должна быть "политической игрой".

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"Мы решительно выступаем против этой проделки, которая не поможет в защите границы, не будет способствовать помощи народа Украины в защите от агрессии Путина и отказывает в гуманитарной помощи палестинским гражданским жителям, большинство из которых женщины и дети, для которой Израиль открыл маршрут", - подчеркнула Жан-Пьер.

Напомним, 3 февраля спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что на следующей неделе будет голосование по законопроекту о помощи Израилю в размере более 17 млрд долларов.