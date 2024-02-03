РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4971 посетитель онлайн
Новости За рубежом Агрессия России против Украины Война
37 610 302
Израиль (1759) Конгресс США (975) помощь (6268) Джонсон Майк (32)

Конгресс США на следующей неделе проголосует за $17 млрд помощи Израилю без Украины, - спикер Джонсон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

джонсон

Палата представителей США на следующей неделе проголосует по законопроекту о помощи Израилю в размере более 17 млрд долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как заявил Джонсон, такой шаг необходим для скорейшего получения помощи Израилю в его борьбе с ХАМАС в Секторе Газа. Он отметил, что сейчас у США нет времени рассматривать пакет, объединяющий помощь Украине и Израилю.

"Это предложение в скором времени обнародует Сенат после длительных переговоров", - сказал Джонсон.

Также читайте: Кулеба об одобрении помощи Украине Конгрессом США: Надежда есть. Надо просто иметь терпение

Законопроект, за который будут голосовать, предусматривает средства на израильские системы противоракетной обороны "Железный купол" и "Железный луч", а также военные операции США на Ближнем Востоке и усиленную защиту американского персонала в посольствах.

"Хотя Сенат, похоже, готов наконец-то обнародовать текст своего дополнительного пакета после месяцев закрытых переговоров, их руководство осознает, что, не включив Палату представителей в свои переговоры, они лишили возможности быстрого рассмотрения любого законодательства", - предупредил Джонсон.

Законопроект не будет иметь компенсационных сокращений расходов, в отличие от законопроекта о помощи Израилю на 14 миллиардов долларов, принятого Палатой представителей из-за отрицания Демократической партии.

Также читайте: Война на Ближнем Востоке влияет также и на Украину, - Бербок
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+63
Іде масова інфо-атака через замовні західні ЗМІ, щоб підготувати суспільну думку, ніби Захід схвалив зняття Головкома. Наступну ймовірну дату атаки, коли блаЗень спробує звільнити Залужного, називають 6 лютого, тобто цей вівторок
показать весь комментарий
03.02.2024 22:54
+37
показать весь комментарий
03.02.2024 23:10
+36
показать весь комментарий
03.02.2024 23:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Головною проблемою є маніпуляції Білого дому (Joe Biden-Democrats) із закриттям кордону. Демократи усіляко намагаються не закривати бо там лізуть мільйони нелегалів а це їх електорат. Їм насрати на Америку так само як і на Україну - інакше працював би ленд-ліз, який вони тупо убили. Також не допомагає те що у цей тупий пакет запхано ''допомогу'' усім, включно з Палестиною що взагалі повний треш.
показать весь комментарий
04.02.2024 23:21 Ответить
А як саме ''ублюдок'' Трамп нашкодив Україні за 4 роки буття президентом? Закрив пів.потік-2 який Байден відкрив у перший же день?
показать весь комментарий
04.02.2024 23:38 Ответить
Страница 4 из 4
 
 