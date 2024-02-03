УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4785 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Агресія Росії проти України Війна
37 610 302
Ізраїль (1231) Конгрес США (864) допомога (5194) Джонсон Майк (32)

Конгрес США наступного тижня проголосує за $17 млрд допомоги Ізраїлю без України, - спікер Джонсон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

джонсон

Палата представників США наступного тижня проголосує щодо законопроекту про допомогу Ізраїлю у розмірі понад 17 млрд доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як заявив Джонсон, такий крок необхідний для швидкого отримання допомоги Ізраїлю в його боротьбі з ХАМАС у Секторі Газа. Він зауважив, що зараз США немає часу розглядати пакет, який поєднує допомогу Україні та Ізраїлю.

"Цю пропозицію незабаром оприлюднить Сенат після тривалих переговорів", - сказав Джонсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спікер Палати представників Джонсон заявив, що питання допомоги Україні та безпеки кордонів "ймовірно" розділять, - ЗМІ

Законопроект, за який будуть голосувати, передбачає кошти на ізраїльські системи протиракетної оборони "Залізний купол" і "Залізний промінь". А також на військові операції США на Близькому Сході та посилений захист американського персоналу в посольствах.

"Хоча Сенат, схоже, готовий нарешті оприлюднити текст свого додаткового пакету після місяців закритих переговорів, їхнє керівництво усвідомлює, що, не включивши Палату представників у свої переговори, вони позбавили можливості швидкого розгляду будь-якого законодавства", - попередив Джонсон.

Він не матиме компенсаційних скорочень витрат, на відміну від законопроекту про допомогу Ізраїлю на 14 мільярдів доларів, який був прийнятий Палатою представників через заперечення Демократичної партії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спікер Палати представників Джонсон назвав "мертвим" законопроєкт про кордон, що включає $60 млрд для України

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+63
Іде масова інфо-атака через замовні західні ЗМІ, щоб підготувати суспільну думку, ніби Захід схвалив зняття Головкома. Наступну ймовірну дату атаки, коли блаЗень спробує звільнити Залужного, називають 6 лютого, тобто цей вівторок
показати весь коментар
03.02.2024 22:54
+37
показати весь коментар
03.02.2024 23:10
+36
показати весь коментар
03.02.2024 23:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Головною проблемою є маніпуляції Білого дому (Joe Biden-Democrats) із закриттям кордону. Демократи усіляко намагаються не закривати бо там лізуть мільйони нелегалів а це їх електорат. Їм насрати на Америку так само як і на Україну - інакше працював би ленд-ліз, який вони тупо убили. Також не допомагає те що у цей тупий пакет запхано ''допомогу'' усім, включно з Палестиною що взагалі повний треш.
показати весь коментар
04.02.2024 23:21 Відповісти
А як саме ''ублюдок'' Трамп нашкодив Україні за 4 роки буття президентом? Закрив пів.потік-2 який Байден відкрив у перший же день?
показати весь коментар
04.02.2024 23:38 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 