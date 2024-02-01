Спікер Палати представників Джонсон заявив, що питання допомоги Україні та безпеки кордонів "ймовірно" розділять, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Спікер Палати представників Майк Джонсон повідомив трьом лідерам парламентів країн Балтії, що питання безпеки кордону з Мексикою та пов’язаної з цим фінансової допомоги Україні "ймовірно" буде розділене через занепокоєння щодо реформування прикордонної політики.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Hill з посиланням на неназване джерело, що знає про перебіг цієї розмови.
За інформацією видання, Джонсон сказав, що рішення зрештою залежатиме від тексту законопроєкту про кордон після переговорів у Сенаті, про що він заявив спікерам парламентів країн Балтії.
Речник спікера Радж Шах у розмові з Semafor применшив значення цих коментарів та сказав, що вони були зроблені в гіпотетичному контексті.
Водночас незрозуміло, чи означатиме можливе розділення цього пакету проведення окремого голосування в Палаті представників Конгресу за всіма пунктами, включно з питанням допомоги Україні.
Окреме голосування щодо військової допомоги Києву може наразити Джонсона на критику з боку радикальних законодавців з його Республіканської партії, які виступають проти подальшої допомоги Україні, додає видання.
Будь ласка, зачекайте...
А в зелений колір пофарбувати не пробували? Виглядатиме не менш солідним заняттям.
Памятаю, як одна вівця з Канади називала її -пелоська. Сподіваюсь, що зараз ця вівця-Відьмана радіє, як трампісти хочуть залишити нас без даржави.
Прямо як стефанчук 😏