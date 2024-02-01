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Спікер Палати представників Джонсон заявив, що питання допомоги Україні та безпеки кордонів "ймовірно" розділять, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

джонсон

Спікер Палати представників Майк Джонсон повідомив трьом лідерам парламентів країн Балтії, що питання безпеки кордону з Мексикою та пов’язаної з цим фінансової допомоги Україні "ймовірно" буде розділене через занепокоєння щодо реформування прикордонної політики.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Hill з посиланням на неназване джерело, що знає про перебіг цієї розмови.

За інформацією видання, Джонсон сказав, що рішення зрештою залежатиме від тексту законопроєкту про кордон після переговорів у Сенаті, про що він заявив спікерам парламентів країн Балтії.

Речник спікера Радж Шах у розмові з Semafor применшив значення цих коментарів та сказав, що вони були зроблені в гіпотетичному контексті.

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Водночас незрозуміло, чи означатиме можливе розділення цього пакету проведення окремого голосування в Палаті представників Конгресу за всіма пунктами, включно з питанням допомоги Україні.

Окреме голосування щодо військової допомоги Києву може наразити Джонсона на критику з боку радикальних законодавців з його Республіканської партії, які виступають проти подальшої допомоги Україні, додає видання.

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Топ коментарі
+8
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01.02.2024 09:46
+7
Цей хмирь, то вам не Ненсі Пелосі, яка робила все, щоб нам допомогти.

Памятаю, як одна вівця з Канади називала її -пелоська. Сподіваюсь, що зараз ця вівця-Відьмана радіє, як трампісти хочуть залишити нас без даржави.
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01.02.2024 09:57
+6
Тобто, у грудні він казав, що їх треба розглядати купно - бо, звісно, тоді Байден ніколи не погодиться. Байден погодився. Тому зараз треба розглядати окремо.
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01.02.2024 10:44
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Тобто йух
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01.02.2024 09:31 Відповісти
Гляньте на обличчя М.Джонсона, він вірить у Бога?
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04.02.2024 11:07 Відповісти
За що трамп і трампісти так люто ненавидять українців і Україну? Складається враження, що якщо вони і надалі будуть не голосувати за допомогу українському народу, то голосування за Трампа і трампістів на виборах, це напевно тисячі смертей українців і перемога рф? Чи підніметься хоч в одного порядного і розумного американського українця за них голосувати? Хто має в Україні на них вплив, зверніться до них!
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04.02.2024 12:58 Відповісти
Як неочікувано.
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01.02.2024 09:41 Відповісти
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01.02.2024 09:46 Відповісти
Спікер Палати представників Джонсон заявив, що питання допомоги Україні та безпеки кордонів "ймовірно" розділять

А в зелений колір пофарбувати не пробували? Виглядатиме не менш солідним заняттям.
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01.02.2024 09:55 Відповісти
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01.02.2024 09:56 Відповісти
https://youtu.be/YnFpvj6aaCg?si=vS5gv935SARdvfp0
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01.02.2024 11:47 Відповісти
Цей хмирь, то вам не Ненсі Пелосі, яка робила все, щоб нам допомогти.

Памятаю, як одна вівця з Канади називала її -пелоська. Сподіваюсь, що зараз ця вівця-Відьмана радіє, як трампісти хочуть залишити нас без даржави.
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01.02.2024 09:57 Відповісти
А це розділення відбудеться за принципом «кому чьо, кому нічьо»? І в яку категорію попаде наша країна?
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01.02.2024 09:58 Відповісти
Трампівська хвойда цей джонсон.
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01.02.2024 10:22 Відповісти
Іншими словами хочуть ще більше затягнути прийняття.
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01.02.2024 10:31 Відповісти
Тобто, у грудні він казав, що їх треба розглядати купно - бо, звісно, тоді Байден ніколи не погодиться. Байден погодився. Тому зараз треба розглядати окремо.
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01.02.2024 10:44 Відповісти
А потім об'єднають і так по колу.
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01.02.2024 10:46 Відповісти
Маріонетка. Дістати такий пост щоб перетворитися в звичайну залежну ляльку, це огидно.
Прямо як стефанчук 😏
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01.02.2024 11:07 Відповісти
 
 