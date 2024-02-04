Білий дім виступає проти законопроєкту про допомогу Ізраїлю без України
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Адміністрація президента США виступає проти законопроєкту Палати представників про допомогу Ізраїлю без додаткових грошей Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.
"Протягом декількох місяців адміністрація працювала з двопартійною групою сенаторів над угодою про національну безпеку, яка захистить наш кордон і надасть підтримку народам України та Ізраїлю. Саме тоді, коли підготовка тексту законопроєкту наближається до завершення, республіканці в Палаті представників вдаються до свого останнього цинічного політичного маневру", – зазначила посадовиця.
В адміністрації Байдена наголошують, що безпека Ізраїлю не повинна бути "політичною грою".
"Ми рішуче виступаємо проти цієї витівки, яка не допоможе у захисті кордону, не сприятиме допомозі народу України у захисті від агресії Путіна і відмовляє у гуманітарній допомозі палестинськім цивільним мешканцям, більшість з яких жінки і діти, для якої Ізраїль відкрив маршрут", – наголосила Жан-П'єр.
Нагадаємо, 3 лютого спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наступного тижня буде голосування щодо законопроєкту про допомогу Ізраїлю у розмірі понад 17 млрд доларів.
Будь ласка, зачекайте...
А по-друге, він обожнює *****, завдяки якому він потрапив до Білого Дому у перший раз і сподівається потрапити і у другий. А тому зробить все, щоб його кумир був задоволений!
Зараз вони шантажують Байдена вимагаючи від нього всього що їм заманеться , бо інакше мовляв - не проголосують за допомогу Україні . Байден звісно ж - виконати всі забаганки трампівських шісток не зможе , тому що - ризикує втратити левову частку - і так невисокого рейтингу .
А от в цьому разі шльондри почнуть волати що мовляв - Байден відмовляється виконувати наш ультиматум , не хоче капітулювати перед нами красівими , республіканцями тобто , а значить - відмовляється допомагати Україні, .
Все це підло , звичайно ж ,, в трампівському стилі .
Але тоді заблокує сенат.
Украина тоже как бы границу с РФ имела только на бумаге, до чего это привело ясно и закономерно. Теперь РФ как бы Украину и за страну не считает. Граница прежде всего.
Трамп стає президентом і має бути рятівником України а не вбивцею України. А для цього Україна має убти в безвихідному положені і погодитись на все і того
- Пуйло переможець і завоеватель
- Трамп рятівник світу від 3 світовою і герой
- Зе остається далі при владі
А те шо під окупацією буде 5 млн і 500 000 загинули - так ні Трампа ні Пуйла ні ЗЕ це не хвилює
а зараз всі про них забули і грошей нема...
дуже сумна казочка....
Кадровая политика Голобородьки 🥳 круче всех в мире😁
страшні голівудські кіна стають реальністю.
вкотре!
в 90-х були популярні бойовички про терористів - а потім 11 вересня
в нульових були популярні катастрофи - а потім цунамі в азії в 2004
потім кіна про пандемії і зомбаків.
зомбаків тепер не бракує. не такі страшні на вигляд але мозок відбитий напрочь. одні вже наголосували за кривавого клоуна, інші тільки готуються вибрати такого. московити, іранці вже розпоясалися, тепер черга за китайозами і чучхеїстами.
може я і перебільшую і кіна тут ні до чого
"Найнадійніший спосіб для України відновити артилерійський паритет, запобігти руйнуванню нових міст є найбільш очевидним. Якимось чином треба придбати більше снарядів і ракет для гаубиць та пускових установок. Хоча Байден має широкі повноваження пожертвувати надлишки американської зброї без попереднього схвалення Конгресу, неясно, чи ці повноваження поширюються на **********", - сказано в статті.
Порошенко урочисто відкрив виробництво 152-мм артснарядів у Києві. ФОТО, ВІДЕО09/08/2018 14:51
Наприкінці листопада 2020 року директор ДАХК «Артем» Володимир Зимін повідомив, що через брак замовлень на «Нептун», «Вільху», РС-80 та снаряди підприємство з 2021 року буде вимушене перевести 70 % робітників (близько 1200 осіб) на одноденний робочий тиждень. Після цього Міноборони зреагувало на заяви повідомивши, що замовлення є[12]. У грудні 2020 року, після отримання великого замовлення на ракети РС-80 та зрушення з місця замовлення на ракети «Нептун», підприємство продовжило звичайний режим роботи
На початку березня 2021 року стало відомо, що Державна акціонерна холдингова компанія «Артем» готується до виробництва 155 мм ***********, що використовують країни НАТО
Судді, прокурори, депутати собі не куплять нові лексуси і майбахи?
НО ОНИ НИКОГДА ТАКОГО НЕ СДЕЛАЮТ!
Потому что мы для них - ГОИ
СтампаТрампа.
А вообще, если говорить глобально в который раз, трампист Джонсон делает всё, что ему говорят Трамп и Путин для того, что помощь Украине никогда не прошла в Палате представителей. Следующая неделя приблизит нас к моменту истины".
🥀 Стійкість російської економіки "приголомшила" експертів, які вважали, що вже перший раунд санкцій призведе до катастрофи рф, - Financial Times
"Незважаючи на ризики перегріву російської економіки, наразі вона зберігає стійке зростання, оскільки отримує колосальні доходи від продажу енергоресурсів. Нині вони вищі, ніж у середньому за останні десять років", - пише видання.
Західні експерти називають економічну політику Кремля "військовим кейнсіанством", що є радикальним відходом від усієї макроекономічної політики путіна.
Новий підхід полягає у стимулюванні зростання шляхом нарощування витрат - особливо військових. путін нещодавно пообіцяв працівникам військових підприємств завантаження "на роки вперед".
"На цьому фоні "Київ та його союзники не зробили достатньо для покращення можливостей України" з військовим забезпеченням, як визнав днями головком ЗСУ Залужний", - йдеться в статті.
Але такі забажанки не можуть реалізуватись, бо Адміністрація Байдена пов'язала цю допомогу із допомогою Україні, що не влаштовує ************* Трампа, що тримає за "хобот" спікера Палати представників Джонсона.
Схоже, що скінчиться цей "тягни-штовхай" повним паралічем законодавчого органу Америки аж до самих виборів президента США в листопаді.
Звалили усі "пакети" в одну купу - там навіть і Палестина є. Відмовляються закрити південний кордон маніпулюючи все що завгодно лиш би далі впускати мільйони нелегалів. Ленд - ліз... так і убили, не поставивши взагалі нічого - а за цей закон проголосували обидві партії майже одноголосно. Лінія Клінтон-Обами чітко продовжується Байденом, він і не приймає жодних рішень, там вуха Обами чітко стирчать.
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У неділю сенатори оприлюднили довгоочікувану угоду про кордон та пакет іноземної допомоги з допомогою Україні та Ізраїлю, проклавши шлях до ключового голосування в палаті цього тижня, під час якого закон ризикує провалитися, і, якщо він буде прийнятий, спричинити зіткнення з Палатою представників.
За даними Комітету з асигнувань Сенату, законопроєкт включає приблизно 60 мільярдів доларів на підтримку України у війні проти Росії, 14,1 мільярда доларів на безпекову допомогу для Ізраїлю та 20,23 мільярда доларів на оперативні потреби та можливості на кордоні, а також на забезпечення ресурсів для нової прикордонної політики.