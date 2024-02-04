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Новини За кордоном
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Конгрес США (867) США (14513) Жан-П'єр Карін (48)

Білий дім виступає проти законопроєкту про допомогу Ізраїлю без України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

жан-п'єр,карін

Адміністрація президента США виступає проти законопроєкту Палати представників про допомогу Ізраїлю без додаткових грошей Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Протягом декількох місяців адміністрація працювала з двопартійною групою сенаторів над угодою про національну безпеку, яка захистить наш кордон і надасть підтримку народам України та Ізраїлю. Саме тоді, коли підготовка тексту законопроєкту наближається до завершення, республіканці в Палаті представників вдаються до свого останнього цинічного політичного маневру", – зазначила посадовиця.

В адміністрації Байдена наголошують, що безпека Ізраїлю не повинна бути "політичною грою".

"Ми рішуче виступаємо проти цієї витівки, яка не допоможе у захисті кордону, не сприятиме допомозі народу України у захисті від агресії Путіна і відмовляє у гуманітарній допомозі палестинськім цивільним мешканцям, більшість з яких жінки і діти, для якої Ізраїль відкрив маршрут", – наголосила Жан-П'єр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба про схвалення допомоги Україні Конгресом США: Надія є. Треба просто мати терпіння

Нагадаємо, 3 лютого спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наступного тижня буде голосування щодо законопроєкту про допомогу Ізраїлю у розмірі понад 17 млрд доларів. 

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+45
Трохи жалюгідно виглядає це все.Україна з останніх сил воює,а вони там щось тягнуть,по півроку думають дати чи не дати пару ракет,які їм потрібно утилізовувати!!!
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04.02.2024 07:43
+35
А яким боком Україна до вашого довбаного кордону? Виділити гроші Ізраїлю, який авіацією ганяє мавп це звичайно легше ніж виконати свої зобов'язання перед країною, у якої самі ж відібрали засоби захисту.
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04.02.2024 08:05
+33
Коротше,джонсон- падло і сволота на побігеньках у трампа. Допомоги не буде. США обісралися. Ганьба.
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04.02.2024 07:46
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наша пісня гарна нова , починаєм її знову ...
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04.02.2024 07:42 Відповісти
"Включаем дурочку" - Райкін відпочиває...
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04.02.2024 08:26 Відповісти
Класна аналогія...
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04.02.2024 09:55 Відповісти
За що трамп і трампісти так люто ненавидять українців і Україну? Чи підніметься хоч в одного порядного і розумного американського українця за них голосувати? Складається враження , що якщо вони і надалі будуть такими ворогами України, то голосування за Трампа і трампістів це напевно тисячі смертей українців і перемога рф? Чи не так?!
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04.02.2024 10:59 Відповісти
Трамп ненавидить Україну, по-перше, за те, що він там обісрався з оборудками про компромат на Байдена-молодшого (пам'ятаєте: він заблокував допомогу Україні, яку підписав ще Обама, поки на Байдена-молодшого не знайдуть щось, що перешкодить Джозефу Байдену балотуватися у президенти). Тоді Конгрес (ще без безумних мага) надавав Доні по руках, джавеліни пішли до України, а Доня спіймав облизня та перший імпічмент. Мстива руда мавпа такого ніколи не забуде і не вибачить!
А по-друге, він обожнює *****, завдяки якому він потрапив до Білого Дому у перший раз і сподівається потрапити і у другий. А тому зробить все, щоб його кумир був задоволений!
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04.02.2024 11:10 Відповісти
я не маю відповіді на ваші питання . все що робить США не підлягає логічному обгрунтуванню . впаде Україна в Європі виросте монстр не покараний за свої злочини і прийде час він з'їсть Європу частинами . що від цього виграє США лишившись в самотності проти ворогів ?
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04.02.2024 11:13 Відповісти
За що трамп і трампісти так люто ненавидять українців і Україну? Складається враження, що якщо вони і надалі будуть не голосувати за допомогу українському народу, то голосування за Трампа і трампістів на виборах, це напевно тисячі смертей українців і перемога рф? Чи підніметься хоч в одного порядного і розумного американського українця рука за них голосувати? Хто має в Україні на них вплив, зверніться до них, Україна у смертельній небезпеці!!
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04.02.2024 15:22 Відповісти
За що трамп і трампісти так люто ненавидять українців і Україну? Складається враження, що якщо вони і надалі будуть не голосувати за допомогу українському народу, то голосування за Трампа і трампістів на виборах, це напевно тисячі смертей українців і перемога рф? Чи підніметься хоч в одного порядного і розумного американського українця за них голосувати? Хто має в Україні на них вплив, зверніться до них, Україна у смертельній небезпеці!!
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04.02.2024 16:25 Відповісти
Трохи жалюгідно виглядає це все.Україна з останніх сил воює,а вони там щось тягнуть,по півроку думають дати чи не дати пару ракет,які їм потрібно утилізовувати!!!
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04.02.2024 07:43 Відповісти
це не жалюгідно , це просто підло ! викрутили руки щоб роззброїти , наклали ембарго на жертву агресії , заборонили стріляти по території агресора а зараз брехливі відмазки .
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04.02.2024 09:14 Відповісти
Горе наївним
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04.02.2024 09:32 Відповісти
Частково погоджуюся, але є дуже багато але. Всі як один критикують і виливають бруд на США, а не вони хіба два роки давали нам мільярди, зброю, особливо данні супутникової розвідки, Хаймерси і ракети до них, "Джавеліни", БМП, снаряди, міни, спорядження та інше? Хіба вони заморозили нам ракетні програми і відводили наші війська?Невже Ви думаєте, що вони не знають, хто такі керівники офісу і про їх минуле та мародерство? Попереджали і просили прибрати їх, щоб вільно, без стукачів і ворогів давати нам більше і що наша влада послухалася? Ні, вона вирішила, що для України краще єрмак і татаров чим допомога США, вважали, що попри невиконання вимог США і інших країн, США всеодно будуть нам все давати, бо ми жертва війни. Але і там є сили, які не бажають годувати тут корупцію за рахунок платників податків США. Це результат наших неправильних дій. Корупцію і мародерства побороли? Ні, розвели до найбільших масштабів, всі призначення, які не схвалювали посли "сімки", призначили, засоби масової інформації перетворили за дуполизів, точно таких, як на росії. То чого чекали? Радійте, що маєте єрмака і татарова, бо без них українцям і життя не миле?
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04.02.2024 10:15 Відповісти
рідкісні дурниці пишете,милий диванний аналітег! а хіба лідер республіканців Трамп не багатолітній корупціонер? коли він хотів з допомогою Зе отримати компромат на Байдена,а взамін обіцяв сприяння,це не корупція? ви,милий друже,яскравий приклад того, у нас кожна куховарка є аналітиком і експертом з усього на світі...
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04.02.2024 11:18 Відповісти
Ні, це Ви, Юра, не розумієте. Американська корупція не бажає ділитися з українською, принаймні безкоштовно. Тож або ви - чесні і вам допоможуть на законних підставах, або ви влізете у внутрішні розборки спонсора і отримаєте на горіхи від одних і других.
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04.02.2024 12:35 Відповісти
В США корупція поки що не на державному рівні і перші особи держави не займаються нею. А рижий, він не державник, він просто мільярдер!
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04.02.2024 15:03 Відповісти
Шановний пане Юрію. Комбінація з Вашого боку дуже зрозуміла, бо все написане, що Вам і таким як Ви не подобається, Ви зводите до одного - диванний експерт, чи аналітик. Прошу мене вибачити, а Ви не диванний чи не офісний аналітик? Чи пишите з передової? Ви мабуть профі? Навіщо мені розповідати про Трампа і його партію? Вони живуть в США, де мають свою державу, свій уряд, армію, парламент. Хіба ми громадяни США? У нас є свій менеджер, якого люди, а точніше нарід вибрав покерувати ними, захистити їх, налагодити відносини з різними країнами в сфері зовнішньої політики та виконувати кожну букву Конституції, а не забирати повноваження у Укравтодора і будувати дороги. Звичайно, захищаючи Конституцію нічого не вкрадеш, а на асфальті за рік станеш мільярдером. Ми дуже вдячні США за допомогу, а Ви не пробували запитати у нашого Верховного, чому він зупинив ракетні програми і відводив війська? Чому тупо брехав народу, бо якби сказав правду, чи промовчав, то тисячі могли зберегти життя своїх дітей і родин. У нас своя армія, уряд, парламент, чи ні? Але якщо Ви написали про "компромат" на Байдена, то хіба при Зеленському не порушували кримінальні справи на його сина? Порушували. Помилилися і порушили нашу Конституцію та закони? Звичайно. А де та справа? З'їли всім офісом разом із мівіною. То якщо справа була порушена правильно, згідно діючих законів України і міжнародного права, то навіщо було їсти титхо по ночах справу? Виходить, що порушили закон? На рахунок куховарки краще більше не пишіть, бо Ви її більше нагадуєте. Пройшло вже 5 років і народ може дати оцінку діям Зеленського, то на початку його Президенства у 2019 році проходила різна брехня, бо людей запевнили, що він все зробить, а час показав, що вже гірше як є сьогодні не було при жодному президенту.
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04.02.2024 12:46 Відповісти
Я так і думав,Ви просто нічого не зрозуміли з написаного мною,а тому вивалили тут на півсторінки всі відомі вам азбучні істини. 1. щодо істинної ролі Невтіка і Ко у війні,рано чи пізно,стане відомо,хоча здогадок і фактів і зараз багато. я не мав і не маю жодних ілюзій щодо справжнього обличчя Невтіка та його людей. 2. жодних ілюзій щодо США в мене теж немає,вони поступили з Україною по свинськи,причому це почалося ще до 91 року, продовжилося в 92-94 (ядерне роззброєння),очолювані Обамою а потім Трампом США не поворухнули й пальцем з 14 по 22 роки. і зараз США славенько заворушилися коли зрозуміли,що їх ера може закінчитися,якщо Рашка завоює Україну. і т.д. 3.на жаль в мене немає й особливих іллюзій до "мудрого" але завжди бідного і стражденного укрнаріду,війна йде силами і кров"ю не більше 15-20% народу. всі інші або щурі по норах або щурі -біженці або совки,що таємно виглядають русню. Тому,не треба розповідати мені азбучні істини,які для аналітиків-кухарок вбачаються як їх геніальне бачення.
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04.02.2024 13:21 Відповісти
Шановний пане, я багато з чим погоджуюся, але у Вашому дописі чітко проглядається знову вина США і тільки не нашої влади. Ви прнавильно написали про Боневтіка, але сьогодні він вже Херпіду, хоче залишитися і далі правити державою навіть попри Конституцію і свої обіцянки прийти на один термін. Я би погодився на все написане Вами, але знову є багато але. Поки ми будемо чекати, щоб дати оцінку діям декого, то можливо вже і не потрібно давати буде оцінку, бо не буде держави? Чому не створюється уряд спасіння? А тому, що Херпіду і на йоту не бажає віддавати владу. По Вашому у всіх негараздах в Україні винні президенти США ще до 1991 року і до цього дня? Пане, агов!!! У нас є свій Президент і всі інститути влади і всі рішення приймав наш Президент, якого вибирав народ, в деяких випадках Верховна Рада, яку також вибирав народ. Сьогодні все гору сидить в Офісі Президента, а не в США. Краще подякуйте США за ту величезну допомогу, яка була і впевнений, що буде.
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04.02.2024 14:44 Відповісти
друже,якщо Ви маєте бажання подискутувати на форумі,заставте себе читати писанину опонента уважніше. я вказав 3 винуватців ,а щодо Янелоха Оманського прямо написав,що не маю жодних ілюзій щодо цього шустрого і говіркого Дисфонічного Баритону і він під №1. зрозуміли,накінець? США я дякую але не полишає думка,що ми для них просто розмінна фігура на шаховій дошці. чи це для Вас занадто складна думка?
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04.02.2024 17:53 Відповісти
До речі, як там живе екс-прокурор Віктор Шокін?
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04.02.2024 14:18 Відповісти
Та я ж згоден,але,поки ми поборемо корупцію,то кацапи *********** пів України і знищать мільйони українців.....
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04.02.2024 14:23 Відповісти
Единственный разумный комментарий от украинца, среди сотен образцов дурнины накиданной здесь окацапленными хохлами-маларосами, которым чужой дядя обязан сделать хорошо. И еще, обнадеживает то, что почти двадцать человек поддержали ваши мысли.
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05.02.2024 00:16 Відповісти
Коротше,джонсон- падло і сволота на побігеньках у трампа. Допомоги не буде. США обісралися. Ганьба.
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04.02.2024 07:46 Відповісти
Республіканці починають тормозити
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04.02.2024 07:49 Відповісти
Цікаво було б почути думку місцевих трампістів. Знову скажуть, що Байден винен?
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04.02.2024 07:51 Відповісти
Ну Трамп то Винен, але ще 4 млрд. дол допомоги лишилися не використані саме Байденом. Та й ще багато можна подібних речей навести. Україна стала розмінної монетою в політичній грі. І нам треба пам'ятати, що якщо на цей рік такі проблеми з допомогою, то на наступний я б на неї взагалі не розраховував.
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04.02.2024 08:18 Відповісти
Конечно. Разделить и положить в разные карзины Израиль и Украину и вообще забыть про границу никто тварям не даст. Ублюдки враги США и соответсвенно Украины.
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04.02.2024 08:43 Відповісти
Трампівські копійчані шльондри , якими на жаль стали республіканці , посадили Байдена на шпагат ,, тепер вони хоч так хоч інакше - зроблять його винним .
Зараз вони шантажують Байдена вимагаючи від нього всього що їм заманеться , бо інакше мовляв - не проголосують за допомогу Україні . Байден звісно ж - виконати всі забаганки трампівських шісток не зможе , тому що - ризикує втратити левову частку - і так невисокого рейтингу .
А от в цьому разі шльондри почнуть волати що мовляв - Байден відмовляється виконувати наш ультиматум , не хоче капітулювати перед нами красівими , республіканцями тобто , а значить - відмовляється допомагати Україні, .
Все це підло , звичайно ж ,, в трампівському стилі .
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04.02.2024 09:08 Відповісти
Все що потрібно зробити щоб виділили гроші це зачинити кордон і почати масові депортації
Але тоді заблокує сенат.
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04.02.2024 07:51 Відповісти
А яким боком Україна до вашого довбаного кордону? Виділити гроші Ізраїлю, який авіацією ганяє мавп це звичайно легше ніж виконати свої зобов'язання перед країною, у якої самі ж відібрали засоби захисту.
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04.02.2024 08:05 Відповісти
Граница это вопрос существования страны, может еще серьезней чем война с Рашкой, что ты мелешь?

Украина тоже как бы границу с РФ имела только на бумаге, до чего это привело ясно и закономерно. Теперь РФ как бы Украину и за страну не считает. Граница прежде всего.
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04.02.2024 08:45 Відповісти
Уже все очевидно

Трамп стає президентом і має бути рятівником України а не вбивцею України. А для цього Україна має убти в безвихідному положені і погодитись на все і того

- Пуйло переможець і завоеватель

- Трамп рятівник світу від 3 світовою і герой

- Зе остається далі при владі

А те шо під окупацією буде 5 млн і 500 000 загинули - так ні Трампа ні Пуйла ні ЗЕ це не хвилює
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04.02.2024 07:54 Відповісти
Ось такі гарантіїї, які пачками нам обіцялись минулі роки....
а зараз всі про них забули і грошей нема...
дуже сумна казочка....
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04.02.2024 07:57 Відповісти
Ну так як розкрадалась та допомога то думаю закономірно що ця допомога зменшиться .
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04.02.2024 08:06 Відповісти
Обіцянки - цяцянки. Ми самі винні, що країна у скруті.
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04.02.2024 11:14 Відповісти
Надеюсь байден ветирует
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04.02.2024 08:13 Відповісти
Как это поможет Украине, если Израилю не дадут деньги.
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04.02.2024 08:15 Відповісти
Та ми розуміємо, ***...
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04.02.2024 08:20 Відповісти
Тут принцип.
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04.02.2024 10:18 Відповісти
вопрос в морали. Поведение сша - аморально
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04.02.2024 19:14 Відповісти
https://youtu.be/zBkmnov4zqY?si=tLcyUdGsQLA0QFVk...

Кадровая политика Голобородьки 🥳 круче всех в мире😁
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04.02.2024 08:26 Відповісти
Колись давно в срср показували як у країнах, що розвиваються, протестують проти американців і США. Здається я розумію чому...
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04.02.2024 08:29 Відповісти
ой, так протестують що лізуть навіть через колючий дріт. І там же не тільки мексиканці. Там і з інших країн Карибського басейну. Бо всім хочеться на високі соціальні послуги і з якісною медициною.
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04.02.2024 12:39 Відповісти
Ну так, війна в пустелі більше хвилює чим війна біля дверей НАТО, союзником якого є американці.
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04.02.2024 08:32 Відповісти
коли немає згоди між демократами і республіканцями в США ,то тільки тому,що "НЕ ЗГОДА" посіянами між ними рашистським антихристом,що є його суттю існування і його хлібом, котрим він їх і годує...
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04.02.2024 09:35 Відповісти
світ прийшов в епоху кривавих клоунів-убивць.
страшні голівудські кіна стають реальністю.
вкотре!
в 90-х були популярні бойовички про терористів - а потім 11 вересня
в нульових були популярні катастрофи - а потім цунамі в азії в 2004
потім кіна про пандемії і зомбаків.
зомбаків тепер не бракує. не такі страшні на вигляд але мозок відбитий напрочь. одні вже наголосували за кривавого клоуна, інші тільки готуються вибрати такого. московити, іранці вже розпоясалися, тепер черга за китайозами і чучхеїстами.

може я і перебільшую і кіна тут ні до чого
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04.02.2024 10:11 Відповісти
Это было давно понятно, к этому все шло.
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04.02.2024 10:16 Відповісти
Так може пора повернути ядерний тризуб, який у нас відібрали у Будапешті?
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04.02.2024 10:30 Відповісти
Так просто його не повернеш, але демонстративно, з відповідним обґрунтуванням, вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї можна, якщо вже зовсім стане непереливки.
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04.02.2024 11:03 Відповісти
Может быть, для начала, хота бы наладить производство достаточного количества 122 и 152 мм снарядов? Я уже не говорю про 155мм.
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05.02.2024 00:28 Відповісти
"Артилерія Збройних сил України зараз відчуває сильний снарядний голод. Якщо влітку 2023 року йшлося про рівність або навіть перевагу української артилерії над російською, то зараз усе навпаки. Якщо українські батареї сьогодні випускають близько 2 тисяч снарядів на добу, то російські - 10 тисяч. касапські артилеристи тепер стають дедалі більш зухвалими. Вони не турбуються про ризик того, що українські артилеристи відкриють по них вогонь, і зосереджують свої найбільші гармати та пускові установки для нищівних ударів по українських позиціях у прифронтових містах. В умовах, коли доводиться економити **********, українські військові зберігають ті снаряди та ракети, які вони мають, на випадок надзвичайних ситуацій, зокрема, для завдання ударів по російських військах та їхній техніці, коли вони намагаються прорвати оборону і захопити позиції ЗСУ. На жаль, ця ситуація дає Росії можливість застосувати добре відомий підхід. Це систематичне руйнування територій населених пунктів, що робить їх незахищеними", - зазначають аналітики Frontelligence Insight.

"Найнадійніший спосіб для України відновити артилерійський паритет, запобігти руйнуванню нових міст є найбільш очевидним. Якимось чином треба придбати більше снарядів і ракет для гаубиць та пускових установок. Хоча Байден має широкі повноваження пожертвувати надлишки американської зброї без попереднього схвалення Конгресу, неясно, чи ці повноваження поширюються на **********", - сказано в статті.
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04.02.2024 10:53 Відповісти
а в статті не сказано,чому в Україні з 14 року не збудовано ЖОДНОЇ навіть маленької майстерні з виробництва *********** та набоїв? дивно,що таке питання не виникло і у такого крутого аналітика,як ви...
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04.02.2024 11:27 Відповісти
на..
Порошенко урочисто відкрив виробництво 152-мм артснарядів у Києві. ФОТО, ВІДЕО09/08/2018 14:51
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04.02.2024 14:16 Відповісти
Станом на серпень 2018 року на підприємстві наявні потужності випускати до 18 тисяч снарядів за рік. Окрім того, у ДАХК «Артем» передбачено значне розширення виробничих потужностей, що дозволяє збільшити випуск снарядів до 360 тисяч на рік

Наприкінці листопада 2020 року директор ДАХК «Артем» Володимир Зимін повідомив, що через брак замовлень на «Нептун», «Вільху», РС-80 та снаряди підприємство з 2021 року буде вимушене перевести 70 % робітників (близько 1200 осіб) на одноденний робочий тиждень. Після цього Міноборони зреагувало на заяви повідомивши, що замовлення є[12]. У грудні 2020 року, після отримання великого замовлення на ракети РС-80 та зрушення з місця замовлення на ракети «Нептун», підприємство продовжило звичайний режим роботи

На початку березня 2021 року стало відомо, що Державна акціонерна холдингова компанія «Артем» готується до виробництва 155 мм ***********, що використовують країни НАТО
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04.02.2024 14:21 Відповісти
в ЗСУ і Генштабі про це відомо? чи їм це не відомо і вони за звичкою випрошують подібне озброєння на заході?
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04.02.2024 17:44 Відповісти
чому не відповідаєш за свою брехню?
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04.02.2024 14:53 Відповісти
ви мені,милий друже,не тикайте,я з вами свиней разом не пас! чи вам заборонено пасти свиней? я знаю тільки один етнос,який завжди відповідає питанням на питання (особливо на незручне) і хамить всім підряд.
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04.02.2024 17:43 Відповісти
тоді ти ******* зебільна здлохни мразота ти брехлива
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04.02.2024 19:49 Відповісти
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04.02.2024 21:06 Відповісти
І шо американських грошей не буде на нових гравців для ФК Шахтьор Ахмєтова?!
Судді, прокурори, депутати собі не куплять нові лексуси і майбахи?
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04.02.2024 10:59 Відповісти
Я дуже добре пам"ятаю одностороннє ядерне озброєння України,у 92-94 р.р. тодішні республіканці типу бейкера,телбота тощо не вилазили з Києва,погрозами і посулами вмоляли дурачків Кучму і Кравчука відмовитися від ЯЗ,тому що вона Україні не потрібна...
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04.02.2024 11:30 Відповісти
ну так если б дурачки-маларосы выбрали не кравчукакучму, а Чорновола, за которого голосовали украинцы, то я/з осталась бы. и кто ж виноват, если вы тогда с кацапней в десна жахались?
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05.02.2024 00:33 Відповісти
я з кацапятиною ніколи в житті не жахався,як ви кажете! ну а ті хто жахалися і їх діти-внуки.зараз у південно-східних областях сповна змогли налюбуватися на своїх братушек-кацапів (якщо звичайно,їх не вбили кацапи...)
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05.02.2024 15:28 Відповісти
Таке враження що коментують новини ідіоти,тролі,чи дебільний люмпен.США доки ще демекратія.Хто зараз спонсурує респів і трампа-нефтяно-газові коорпораціі+Маск+раша алігархи.Лозунги респів(вілсона-трампа)-America first(америка понад усе).У 2014 в украіні був теж такий лозунг-Україна понад усе.А для рядових амеріканців на першому місці стоїть Америка,а не Украіна.А тепер вспомніть за що проголосували-"договоримся посерединке,какая разница и.т.д".То що ви бажаєте від Байдена і амеріканців.
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04.02.2024 11:41 Відповісти
Израиль мог бы выразить поддержку Украине и призвать Белый дом принять пакет о поддержке для ОБОИХ стран.

НО ОНИ НИКОГДА ТАКОГО НЕ СДЕЛАЮТ!
Потому что мы для них - ГОИ
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04.02.2024 12:06 Відповісти
благодарите ,кумиров 73 ЗРОБИМ ИХ РАЗОМ !ЗРОБИЛИ ?
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04.02.2024 15:20 Відповісти
Чув сьогодні одного "хочпоржіста"! У нього уже винен і Зеленський і Порошенко і Залужний! А коли я йому в 2019-му казав що Зеленський розвалить країну та приведе її до війни - трохи не "навкулачки" кидався!
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04.02.2024 15:28 Відповісти
Ого, яка в них еволюція. Вже й Зєльц з Залужним винні? Лобні долі починають відростати? Може колись таки дійде, що винен лише один з трьох? І це не Порошенко, і не Залужний.
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04.02.2024 16:57 Відповісти
Во! Израиль во всем виноват! Израиль вам выбрал Писяграя, разминировал Чонгар, а потом еще и в штаны насрал, бо не любит ГОИВ!
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05.02.2024 00:36 Відповісти
представники Ізраїлю 10 років закликали і закликають русню знищити Україну і винищувати українців. Всі ці Кедмі,Ескін,Вассерман,Рабіновіч,Соловьев,Табачнік тощо,розказували русні,як це буде легко і весело робити6вам стоіт только бровь поднять,1,5-2 дня,максімум 3-4 ,вас там ждут обніщавшиє хох.ли тощо. Було таке? І зараз вони подстрєкают тупу русню .
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05.02.2024 15:33 Відповісти
Долбаные трамписты , сделали из республиканской партии , непонятно что.
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04.02.2024 12:30 Відповісти
Банду Стампа Трампа.
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04.02.2024 13:03 Відповісти
От так працює могутнє єврейське лоббі в республіканській партії! Продавили негайну допомогу Ізраїлю, а Україна якось там почекає. Українців багато, 40 мілльйонів, всіх за цей час не вб'ють рашисти...
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04.02.2024 13:54 Відповісти
25 вже...
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04.02.2024 14:25 Відповісти
А где украинское лоби? Где, хотя бы, посол Украины, который не ресторатор, а профессиональный дипломат?
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05.02.2024 00:42 Відповісти
Олег Пономарь: "...напомню, что также на следующей неделе Сенат хочет попробовать проголосовать пакет Украина-Израиль-Тайвань- граница. А любой законопроект становится законом только тогда, когда его примут обе палаты Конгресса в одинаковой редакции. Поэтому Джонсону всё равно придется договариваться с Сенатом по Украине, если он хочет помочь Израилю.

А вообще, если говорить глобально в который раз, трампист Джонсон делает всё, что ему говорят Трамп и Путин для того, что помощь Украине никогда не прошла в Палате представителей. Следующая неделя приблизит нас к моменту истины".
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04.02.2024 15:55 Відповісти
Це той Пономарь, який у 14 розповідав про Анаконду для паРаші та вітрину для України? Торгаш кавою? Таке собі джерело, десь поряд з Арестовичем.
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04.02.2024 16:59 Відповісти
анаконда - вона і зараз діє, слабосильною виявилась, тільки трошки-трошки душить, а не так сильно, якм ми сподівались..
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04.02.2024 19:51 Відповісти
Доповнення до сказаного, чому анаконда не спрацювала, як хотілось: Путч. Русский - нах*й:



🥀 Стійкість російської економіки "приголомшила" експертів, які вважали, що вже перший раунд санкцій призведе до катастрофи рф, - Financial Times
"Незважаючи на ризики перегріву російської економіки, наразі вона зберігає стійке зростання, оскільки отримує колосальні доходи від продажу енергоресурсів. Нині вони вищі, ніж у середньому за останні десять років", - пише видання.
Західні експерти називають економічну політику Кремля "військовим кейнсіанством", що є радикальним відходом від усієї макроекономічної політики путіна.
Новий підхід полягає у стимулюванні зростання шляхом нарощування витрат - особливо військових. путін нещодавно пообіцяв працівникам військових підприємств завантаження "на роки вперед".
"На цьому фоні "Київ та його союзники не зробили достатньо для покращення можливостей України" з військовим забезпеченням, як визнав днями головком ЗСУ Залужний", - йдеться в статті.
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04.02.2024 20:03 Відповісти
Пономарь це повний мдк на підсосі в демпартії. Його вивів у фейкові ''експерти'' Обама, ''чисто випадково'' поставивши йому лайк під оцією маячнею про анаконду.
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04.02.2024 22:45 Відповісти
Я не знаю, кто это "Пономарь" да и знать не желаю, но то, что Сенат хочет проголосовать за пакет израиль-Украина-тайвань-граница, сказал Чак Шумер, председатель сенатского большинства.
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05.02.2024 00:45 Відповісти
Єврейське лоббі в політикумі респів, що завше фінансує передвиборчі перегони їх лідерів, не задоволене зволіканням Конгресу США щодо виділення допомоги Ізраїлю.
Але такі забажанки не можуть реалізуватись, бо Адміністрація Байдена пов'язала цю допомогу із допомогою Україні, що не влаштовує ************* Трампа, що тримає за "хобот" спікера Палати представників Джонсона.
Схоже, що скінчиться цей "тягни-штовхай" повним паралічем законодавчого органу Америки аж до самих виборів президента США в листопаді.
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04.02.2024 16:41 Відповісти
Видимо все так и планировалось еще в феврале 2022 не много поиграем в поддержку и солидарность, а потом забудем
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04.02.2024 17:25 Відповісти
то це витівки та пустощі політиків, зрозуміло, цей рік буде саме такий у США..
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04.02.2024 21:12 Відповісти
Білий дім і є основним саботажником допомоги Україні.
Звалили усі "пакети" в одну купу - там навіть і Палестина є. Відмовляються закрити південний кордон маніпулюючи все що завгодно лиш би далі впускати мільйони нелегалів. Ленд - ліз... так і убили, не поставивши взагалі нічого - а за цей закон проголосували обидві партії майже одноголосно. Лінія Клінтон-Обами чітко продовжується Байденом, він і не приймає жодних рішень, там вуха Обами чітко стирчать.
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04.02.2024 22:42 Відповісти
В усьому винні українці. Саме українці закрили очі на свавілля влади, на страшну корупцію, на весілля по 2 лями баксів, на бруківку і стадіони під час війни. Українці нічого не зробили щоб це зупинити, купували гуманітарку, а то і самі продавали. В США подивилися на це все і вирішили що хєр вам а не гроші, які ви розпиляєте. Американці в шоці ще й від того, що ми всрали всю передану техніку, тому не щіть очима, бо вони бачили, що купували!
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04.02.2024 23:21 Відповісти
CNN
-
У неділю сенатори оприлюднили довгоочікувану угоду про кордон та пакет іноземної допомоги з допомогою Україні та Ізраїлю, проклавши шлях до ключового голосування в палаті цього тижня, під час якого закон ризикує провалитися, і, якщо він буде прийнятий, спричинити зіткнення з Палатою представників.

За даними Комітету з асигнувань Сенату, законопроєкт включає приблизно 60 мільярдів доларів на підтримку України у війні проти Росії, 14,1 мільярда доларів на безпекову допомогу для Ізраїлю та 20,23 мільярда доларів на оперативні потреби та можливості на кордоні, а також на забезпечення ресурсів для нової прикордонної політики.
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05.02.2024 04:55 Відповісти
ТРАМП ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ !!! ЭТО ЖЕРТВА РАДИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !!!
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05.02.2024 09:38 Відповісти
 
 