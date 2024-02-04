Зеленский назначил Ивана Федорова главой Запорожской ОВА
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Федорова новым председателем Запорожской ОВА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на сайте главы государства.
"Назначить Федорова Ивана Сергеевича главой Запорожской облгосадминистрации", - говорится в документе.
"Сегодня президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил меня главой Запорожской областной военной администрации", – написал в телеграм-канале Иван Федоров.
По словам Федорова, его цель неизменна – объединить усилия вокруг приближения победы Украины. Задачи четкие:
- усиление обороноспособности Запорожской области и полноценная поддержка военных,
- всесторонняя помощь жителям и переселенцам на подконтрольной Украине территории и адвокация прав людей, остающихся в оккупации,
- подготовка к возобновлению жизнедеятельности громад после деоккупации.
"В течение двух лет полномасштабной войны вместе с командой Мелитополя делал это в должности городского головы. Теперь беру ответственность за консолидацию совместных действий громад Запорожской области на областном уровне", - добавил Федоров.
Пожалуйста, подождите...
ОТКРОВЕНИЯ ОТ АНДРЕЯ( як Єрмака вигулював у себе на програмі Славік Шустер)
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19.09.20
Бегающие глазки, вздрагивающие плечики. Пластика кота, укравшего сосиску. Причем укравшего непосредственно перед там, как его впустили в студию к Шустеру, и еще ощущающему на усах ее манящий мясной аромат и вместе с тем уже обеспокоенного возможным прилетом тапка.
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Потом Рада дерзко восстала против внешнего влияния в вопросе САП. Зачем внешнее влияние, когда есть влияние Ермака, Коломойского, Медведчука. Портнова, наконец. А когда послы начали порку отключением безвиза и МВФ, Бубочка начал кричать: «этавсепорошенко! Мы поддерживаем позицию западных партнеров!». Деркач с Куликом опять присели перед вентилятором. Резников попросил Раду разрешить выборы в ЛДНР. И вишенка на торте недели: Маша Фокина назначила дедушку в ТКГ. Так что иди, Ермак, иди. К Шустеру.
И Ермак пошел. Прежде всего, завораживает сам прием, который устроил Шустер. Встреча монарха. Ванна с лавандой для бегемота. Разрешите потереть вам бочок? Вот тут про вагнеровцев спрошу - не больно? Никого в студии. Как там у советского классика: «Двое в комнате. Я и Ленин». Савик и Ермак.
І ТАК ДАЛІ -ОТО ЧАСИ БУЛИ
https://republic.com.ua/article/otkroveniya-ot-andreya.html
ніхто крім нас не призначає людей які були в полоні на високі посади
тим більше що він був мером...
попав в полон і був звільнений ******.
чомусь АЗОВЦІВ ***** не віддає...
а від початку до упору
ті які хочуть, і роблять щоб мати цей будинок, цю квартиру, та дядю, який не платить посилають накуй та шукають де заробити
і наведу приклад.
один, закінчив факультет океанолога і вже 27 років не може знайти роботу по професії...
сидить на пенсію батьків, чекає поки перепишуть на нього майно, тобто коли здохнуть.
другий, закінчив два вуза, торгує на ринку оселедцями, має свій класний будинок в передмістті та дуже достойно живе....
третій куярить на будівництві і отримує 50-100 к зарплати
четвертий там же але отримує 20-25к
п"ятий, думав що самий хитрожопий, набрався кредитів, напозичався і в бігах, але хрен буде працювати.
Полномочия скоро заканчиваются
А механизма их продления нет
А значит - с вещами на выход!
Гудбай!!!
И можешь ехать на шашлыки!
И подальше от Украины...
то так виглядає трамплін зєШОБЛА для кар'єрного росту!
Хвьодорова в родую говень?
Еще одно разоблачение «Pandora papers», которое касается Президента Владимира Зеленского.
Квартиры в Лондоне, которые покупались через офшорные фирмы Квартала 95,
сейчас находятся в управлении компании, которая помогает статусным клиентам приобрести и содержать недвижимость за рубежом.
Компания имеет российские корни.
https://prm.ua/ru/zelenskyy-doveryl-rossyianam-upravlenye-svoymy-londonskymy-kvartyramy-rassledovanye-zhurnalystov-priamoho/
Треба реально вводити норму - що на все майно тих, хто кудись обирається, накладається на час каденції арешт. І знімається тільки після перевірки діяльності відповідними органами.
Возможно, и у Федорова не было своего генерала Марченко.
Кореспондент:
"Чи застосовували тортури? Що вимагали, взагалі? Вимагали просто передати владу, чи якимсь чином співпрацювати з призначеною окупантами Галиною Данильченко, іншими зрадниками?"
Федоров:
"...Ііііа.. тому після мого затримання вони мене заставляли підписувати документи - призначати Галину Вікторівну Данільченко.
Щодооо фізичних питок - їх не було.".
Значить, таки призначив. Бо не заперечив зворотнє.
...
Чи могли у страшному сні уявити собі ті, хто голосував за Зеленського, що він візьметься по справжньому командувати армією? Чи не здається вам, що погралися і досить, більше не смішно?
(У нього ще й команда була !)
Наскільки відомо,вся робота цього жуліка за два роки,-зливний бачок новин Запорізької області від гур мо.
Цікаво подивитись статистику виплат мерам,замам,усіляким начальникам зеленбудів,МНС,і т.п., вже ДВА роки окупованих територій.🤔
ЗА ЩО ?
В Запорожье одно недоразумение за другим на постах. Мэра-слугу -никто не избирал, но сидит на посту годами, вибори ж неначасі. А как радовались Старуху - образованный, с опытом, солов'їною щебече краще за всіх попередніх.
Чекаємо більшь радісну, коли Єрмак буде за гратами!
Чомусь згадалось із «Белого солца пустыни»:
хозяин назначил меня любимой женой!
Фактически потеря столицы означала бы проигрыш в войне и деморализацию всего общества. Столица сознательно не перекидывала ССО, НГ, и прочие боеспособные формирования, так как нужно было удержать Столицу. В тоже время все помнят, что Херсон и ряд пригородов и сёл были сданы без боя, определёнными группами лиц. Которые предали страну и перешли на строну врага. Приазовское побережье было планом минимумом для врага, для создания сухопутного коридора. И он сознательно устроил мясорубку кинув своих орков в направлении Столицы, сумской и харьковской области. Единственное, что на тот момент успела Украина это попытка удержать мариуполь, где сепаратизма как такового не было и назначенные и избранные власти не сдали город. Все помнят к чему это привело, когда происходит полное окружение и соотношение сторон даже не 20 к одному...
Приписывать все беды городскому голове (мэру) пригорода численность которого составляет едва ли 150 000, выглядит странно. Там может быть ряд других вопросов, как он из плена был обменен, вообще по времен в плену то был, и был ли это плен. Но точ но не про окопы предъявлять
Слава ЗСУ! Слава Генералу Залужному!
Смерть нашим клятим ворогам!
Ніяк не на грається.
Призначальник від бога, половина в бігах, остача не може декларації показати.
С х*ялі у бомжа Лещенко майже 7 млн з Укрзалізниці за 2 роки?
Ще даєте йому посаду радника, а той іноземцям гівно розповідає(стаття про сприяння на повернення біженців).
Нащо ринок землі відкрили, ви там що?
Зовсім страх і розум посіяли?
як свого часу цей самий Фьодоров здав Мелітополь кацапам ,
а Зеленський тоді йому медальку дав ,
пам'ятаєте ? 🙁