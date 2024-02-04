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Новости Политика УкраиныВойна в Украине
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Зеленский (16621) Запорожская область (2260) Федоров Иван (395)

Зеленский назначил Ивана Федорова главой Запорожской ОВА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Федорова новым председателем Запорожской ОВА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на сайте главы государства.

"Назначить Федорова Ивана Сергеевича главой Запорожской облгосадминистрации", - говорится в документе.

"Сегодня президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил меня главой Запорожской областной военной администрации", – написал в телеграм-канале Иван Федоров.

Читайте также: Кабмин назначил мэра Мелитополя Федорова на должность главы Запорожской ОВА (обновлено)

По словам Федорова, его цель неизменна – объединить усилия вокруг приближения победы Украины. Задачи четкие:

  • усиление обороноспособности Запорожской области и полноценная поддержка военных,
  • всесторонняя помощь жителям и переселенцам на подконтрольной Украине территории и адвокация прав людей, остающихся в оккупации,
  • подготовка к возобновлению жизнедеятельности громад после деоккупации.

"В течение двух лет полномасштабной войны вместе с командой Мелитополя делал это в должности городского головы. Теперь беру ответственность за консолидацию совместных действий громад Запорожской области на областном уровне", - добавил Федоров.

Зеленський призначив Федорова головою Запорізької ОВА
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Топ комментарии
+30
ще одного сєпара прилаштував.
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04.02.2024 15:34
+29
Федоров що здав Мелітополь, відставка Залужного, готується якась здача, скоріше за все Запоріжжя
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04.02.2024 15:35
+28
Іванов, Пєтров і Сідоров вже призначені?
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04.02.2024 15:32
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Прям із Роботино, не знімаючи чобіт?
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04.02.2024 15:32 Ответить
И не емши.
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04.02.2024 15:35 Ответить
І нє срамши...
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04.02.2024 18:04 Ответить
НЕ ЗАВБУВАЄМО хто є Ху навколо вови

ОТКРОВЕНИЯ ОТ АНДРЕЯ( як Єрмака вигулював у себе на програмі Славік Шустер)

....

19.09.20

Бегающие глазки, вздрагивающие плечики. Пластика кота, укравшего сосиску. Причем укравшего непосредственно перед там, как его впустили в студию к Шустеру, и еще ощущающему на усах ее манящий мясной аромат и вместе с тем уже обеспокоенного возможным прилетом тапка.

..

Потом Рада дерзко восстала против внешнего влияния в вопросе САП. Зачем внешнее влияние, когда есть влияние Ермака, Коломойского, Медведчука. Портнова, наконец. А когда послы начали порку отключением безвиза и МВФ, Бубочка начал кричать: «этавсепорошенко! Мы поддерживаем позицию западных партнеров!». Деркач с Куликом опять присели перед вентилятором. Резников попросил Раду разрешить выборы в ЛДНР. И вишенка на торте недели: Маша Фокина назначила дедушку в ТКГ. Так что иди, Ермак, иди. К Шустеру.

И Ермак пошел. Прежде всего, завораживает сам прием, который устроил Шустер. Встреча монарха. Ванна с лавандой для бегемота. Разрешите потереть вам бочок? Вот тут про вагнеровцев спрошу - не больно? Никого в студии. Как там у советского классика: «Двое в комнате. Я и Ленин». Савик и Ермак.
І ТАК ДАЛІ -ОТО ЧАСИ БУЛИ
https://republic.com.ua/article/otkroveniya-ot-andreya.html
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04.02.2024 16:26 Ответить
Іванов, Пєтров і Сідоров вже призначені?
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04.02.2024 15:32 Ответить
хай хоч пупкін але...
ніхто крім нас не призначає людей які були в полоні на високі посади
тим більше що він був мером...
попав в полон і був звільнений ******.
чомусь АЗОВЦІВ ***** не віддає...
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04.02.2024 17:15 Ответить
І це також...але не уявляю Мером Єрусалиму людину з самі знаєте яким ім'ям та прізвищем...бо, знаєте, асоціації...
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04.02.2024 17:24 Ответить
такі гроші були, є та будуть у звичайних українців які працюють не з 9,00 до 17,00 і з двома п"яними вихідними,
а від початку до упору
ті які хочуть, і роблять щоб мати цей будинок, цю квартиру, та дядю, який не платить посилають накуй та шукають де заробити
і наведу приклад.
один, закінчив факультет океанолога і вже 27 років не може знайти роботу по професії...
сидить на пенсію батьків, чекає поки перепишуть на нього майно, тобто коли здохнуть.
другий, закінчив два вуза, торгує на ринку оселедцями, має свій класний будинок в передмістті та дуже достойно живе....
третій куярить на будівництві і отримує 50-100 к зарплати
четвертий там же але отримує 20-25к
п"ятий, думав що самий хитрожопий, набрався кредитів, напозичався і в бігах, але хрен буде працювати.
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05.02.2024 00:21 Ответить
ще одного сєпара прилаштував.
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04.02.2024 15:34 Ответить
Федоров що здав Мелітополь, відставка Залужного, готується якась здача, скоріше за все Запоріжжя
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04.02.2024 15:35 Ответить
Федоров здав Мелік?!Що ти говориш?Ніхто не збирався його обороняти,кацапня увійшла в місто,як на парад.
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04.02.2024 15:47 Ответить
Испугался !
Полномочия скоро заканчиваются
А механизма их продления нет
А значит - с вещами на выход!
Гудбай!!!
И можешь ехать на шашлыки!
И подальше от Украины...
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04.02.2024 15:39 Ответить
Ви вважаєте, що тандем КоЗел, ось просто так, віддасть владу?! Не для того проверталась дорогуща спецоперація, почата ще в 2015 році, щоб просто так віддати владу. Не віддадуть. А що суспільство? А суспільство попише гнівні дописи в соцмережах, втруться і все ...
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04.02.2024 16:22 Ответить
зєДіджиталізація Україні, показада фігуру з трьох пальція на голосуванні Євробачення! 🥳
то так виглядає трамплін зєШОБЛА для кар'єрного росту!
Хвьодорова в родую говень?
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04.02.2024 15:43 Ответить
Є ж у нього квартирка в Лондоні

Еще одно разоблачение «Pandora papers», которое касается Президента Владимира Зеленского.

Квартиры в Лондоне, которые покупались через офшорные фирмы Квартала 95,
сейчас находятся в управлении компании, которая помогает статусным клиентам приобрести и содержать недвижимость за рубежом.
Компания имеет российские корни.



https://prm.ua/ru/zelenskyy-doveryl-rossyianam-upravlenye-svoymy-londonskymy-kvartyramy-rassledovanye-zhurnalystov-priamoho/
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04.02.2024 15:45 Ответить
Прелесно! (с)

Треба реально вводити норму - що на все майно тих, хто кудись обирається, накладається на час каденції арешт. І знімається тільки після перевірки діяльності відповідними органами.
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04.02.2024 15:52 Ответить
Так ж...ОПа д,Ермака наверное все уже проверила. Мелитополь окупировали кацапы, поживиться ЗЕбанутым нечем.
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04.02.2024 16:45 Ответить
Федорова (самого молодого мера) який за 1 день здав Мелітополь... Тепер на черзі Запоріжжя?
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04.02.2024 15:49 Ответить
А яким чином він мав його не здати:-з палкою вибігти на зустріч кацапським танкам?Не було не армії не тероборони,народу було начхати.
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04.02.2024 15:57 Ответить
Навіть окопи не розпорядився підготувать. Коли в Джанкої з 2021 р накопичували вже більше 10 тис одинись бронетехніки. І Мелітополь перший на шляху. Так тоді ніхто нічого не робив бо ЗЕ всім лапшу про шашлички вішав. Та все ж, я не довіряю Федорову.
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04.02.2024 16:02 Ответить
Я Федорова не знаю, поэтому и не пишу. У меня другой пример. Для этого надо посмотреть интерьвью Гордона у генерала Марченко, которого ЗЕбанутия срань собиралась посадить, и если-бы не Порох, который заплатил залог, сидел-бы Марчело, согласно хотелкам *****, в тюрьме. Так вот, по рассказу Марченко, когда он приехал в Николаев, все было готово к сдаче города и открывался путь на Одессу. ЗЕбанутая срань уже сдала Херсон, а в Николаеве не было даже блокпостов. Бери голыми руками. Не буду пересказывать, что сделал Марченко в Николаеве, все это есть " В гостях у Гордона."
Возможно, и у Федорова не было своего генерала Марченко.
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04.02.2024 16:41 Ответить
Але герой не Марченко, а клоун Кім (у нього шкарпетки файні).
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04.02.2024 18:28 Ответить
Так для ЗЕбанутой срани свой - Ким, а Марченко, Залужный, и много других генералов - личные враги блазня бубы криворогого, они для этого дебила ЗЕбанутого слишком умные. Совсем другое дело для ЗЕбанутой срани - 95 квартал, там все такие идиоты, как блазень.
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04.02.2024 18:49 Ответить
Федоров був в полоні, розуміємо, що цапи просто так його б не звільнили. Мабуть щось обіцяв?
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04.02.2024 15:50 Ответить
Витяг з інтерв'ю Федорова (відео від 18.03.2022р.):
Кореспондент:
"Чи застосовували тортури? Що вимагали, взагалі? Вимагали просто передати владу, чи якимсь чином співпрацювати з призначеною окупантами Галиною Данильченко, іншими зрадниками?"
Федоров:
"...Ііііа.. тому після мого затримання вони мене заставляли підписувати документи - призначати Галину Вікторівну Данільченко.
Щодооо фізичних питок - їх не було.".

Значить, таки призначив. Бо не заперечив зворотнє.
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04.02.2024 16:16 Ответить
Найцікавіше,що мера Херсона досі не звільнили,хоч той висловлював досить проросійські речі (особливо з 2019),а цього тіпочка-моментально (6 ! ШІСТЬ днів "полону")
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04.02.2024 16:30 Ответить
Його тоді обміняли
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04.02.2024 17:14 Ответить
справа в тому, що запорізька обл отримує вже третього ова. і попередніки були просто нікчеми. якщо і цей буде такий - то область просто хочуть злить
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04.02.2024 17:27 Ответить
Ну мы не знаем, на кого его обменяли. Были ли тогда у Украины в плену каки-то важные птицы - поковники, генералы? Если его обменяли на рядовых или младших офицеров - то это подозрительно, даже если их там был десяток.
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04.02.2024 18:42 Ответить
Мера Мелітополя Івана Федорова обміняли на дев'ятьох російських солдатів-строковиків, повідомила речниця голови Офісу президента Дарія Зарівна.https://www.radiosvoboda.org/a/news-fedorov-melitopol-obmin/31756706.html
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05.02.2024 09:10 Ответить
А що з тим підрюком ОВА, що розікрав сотні вагонів гумантарки? Мабуть вже десь в Італії...
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04.02.2024 15:54 Ответить
І, за що йому така преференція? Зате, що Мелітополь до оборони не підготовив, що його кацапи за пару днів захопили?
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04.02.2024 16:08 Ответить
А звідки цей ,нещасний зачуханий мер, маленького,такого ж зачуханого Мелітополя,міг знати про широкомасштабний напад росії,якщо навіть найвеличніший президент ніхера не знав,або не бажав знати,а спокійно смажив шашлик?
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04.02.2024 16:33 Ответить
Жополиз нарешті отримав винагороду.
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04.02.2024 16:09 Ответить
саме так!
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05.02.2024 00:12 Ответить
А за Чонгар коли відповідальність візьмеш, як і за багато інших про*обів?!!!
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04.02.2024 16:18 Ответить
Это были сознательные "про*бы.
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04.02.2024 16:55 Ответить
А хто тепер буде мером Мелітополя, невже, також єрмак?...
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04.02.2024 16:19 Ответить
ничего это не поменяет, помощи практически нет, вооружения мизер, народ воевать идти не хочет, поняли про яйца по 17, кому смерть, кому бизнес
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04.02.2024 16:20 Ответить
Nuts&roses:
...
Чи могли у страшному сні уявити собі ті, хто голосував за Зеленського, що він візьметься по справжньому командувати армією? Чи не здається вам, що погралися і досить, більше не смішно?
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04.02.2024 16:22 Ответить
"Протягом двох років повномасштабної війни разом з командою Мелітополя робив це на посаді міського голови. Тепер беру відповідальність за консолідацію спільних дій громад Запоріжчини на обласному рівні"
(У нього ще й команда була !)
Наскільки відомо,вся робота цього жуліка за два роки,-зливний бачок новин Запорізької області від гур мо.
Цікаво подивитись статистику виплат мерам,замам,усіляким начальникам зеленбудів,МНС,і т.п., вже ДВА роки окупованих територій.🤔
ЗА ЩО ?
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04.02.2024 16:24 Ответить
Правильне рішення президента Зеленського, Іван Федоров - висококласний спеціаліст і державник!
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04.02.2024 16:24 Ответить
Ты с ним на Октоберфест пиво хлебал?
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04.02.2024 17:02 Ответить
Державник чи держзрадник?
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04.02.2024 17:10 Ответить
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04.02.2024 17:12 Ответить
федоров - ***
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05.02.2024 00:13 Ответить
Два роки цей фіктивний мер отримував зарплату разом з ******** за "ніщо" - місто в окупації. Ну от навіщо призначати таких паразитів з кацапськими прізвищами на будь які посади? Людина яка справно отримує зарплату за роботу якої не виконує і навіть не може виконувати з обєктивних причин є сволотою. Це падло яке заслуговує лише на презирство і зневагу. Ну от як назвати того хто "оце" ще й підвищило?...
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04.02.2024 16:38 Ответить
это да. Был бы он нормальным человеком - сам бы уволился. А оказывается, у него еще какая-то "команда" была.
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04.02.2024 18:48 Ответить
Ага... "Хомячили" хором бюджет цілого міста сидячи в Києві за відкат адміністрації ПреЗЄдента.
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04.02.2024 18:51 Ответить
Ну всё ,всех предателей, коррупционеров в Запорожье. Неначасе майдан? Новая революция гнидностей? А НАХЕРА ВЫБОРЫ? Зеля всех назначит . ДАЁШЬ СЦАРЯ НАПОЛЕОНА 2.0 ?
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04.02.2024 16:40 Ответить
"ДАЁШЬ СЦАРЯ НАПОЛЕОНА 2.0 ?" - уже есть в наличии.
В Запорожье одно недоразумение за другим на постах. Мэра-слугу -никто не избирал, но сидит на посту годами, вибори ж неначасі. А как радовались Старуху - образованный, с опытом, солов'їною щебече краще за всіх попередніх.
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04.02.2024 21:57 Ответить
А чому він відрапортув про призначення через телеграм-канал, а не напряму у ФСБ?
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04.02.2024 17:08 Ответить
Будуть здавать, Гуляйполе, Оріхів 💯,і по ходу Запоріжжя,***** рулю
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04.02.2024 17:11 Ответить
В обмін на що?
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04.02.2024 21:58 Ответить
и на каких фронтах он воевал?
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04.02.2024 17:22 Ответить
Я б зараз поставив військову людину, обов'язково з досвідом! а не зе-блогєра. блд.
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04.02.2024 17:29 Ответить
Істинний пристосуванець федоров був депутатом від ригів в 2010, 2015 від бпп а тепер зе дупу лиже. Така його місія від фсб наразі
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04.02.2024 17:38 Ответить
Яка радісна новина!

Чекаємо більшь радісну, коли Єрмак буде за гратами!
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04.02.2024 18:13 Ответить
призначив мене головою Запорізької обласної військової адміністрації", - написав у телеграм-каналі Іван Федоров. Джерело:
Чомусь згадалось із «Белого солца пустыни»:
хозяин назначил меня любимой женой!
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04.02.2024 18:13 Ответить
звичайне призначення, доволі дивне враховуючи часткову окупацію області, схоже бажаючих з числи друзів і родичів не дуже багато, вони чекають коли будуть призначати два десятка послів та інши цікави посади, як казав Кирпич,- а цей дурачок Копчений взяв ы виграв
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04.02.2024 18:39 Ответить
Щоб там не казав цей назначенець - головна його задача це безперебійно забезпечувати ОПу обіговими коштами. І він це добре знає.
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04.02.2024 18:40 Ответить
нечего не могу сказать про само назначение, как хорошего так и плохого. Дивно и неприятно читать, про то, что он сдал областной пригород. Во первых он его не покидал до последнего момента. Во вторых это не задача городского или пригородского головы на своё усмотрение рыть окопы, без чётких указаний военного командования которое в соответствии с планом обороны должно было дать распоряжение. Но на момент оккупации Мелитополя (1 марта 24) от начала полномаштабных боевых действий - нигде в Украине не рылись окопы. Все события разворачивались вокруг Киева и вдоль Азовского побережья.
Фактически потеря столицы означала бы проигрыш в войне и деморализацию всего общества. Столица сознательно не перекидывала ССО, НГ, и прочие боеспособные формирования, так как нужно было удержать Столицу. В тоже время все помнят, что Херсон и ряд пригородов и сёл были сданы без боя, определёнными группами лиц. Которые предали страну и перешли на строну врага. Приазовское побережье было планом минимумом для врага, для создания сухопутного коридора. И он сознательно устроил мясорубку кинув своих орков в направлении Столицы, сумской и харьковской области. Единственное, что на тот момент успела Украина это попытка удержать мариуполь, где сепаратизма как такового не было и назначенные и избранные власти не сдали город. Все помнят к чему это привело, когда происходит полное окружение и соотношение сторон даже не 20 к одному...

Приписывать все беды городскому голове (мэру) пригорода численность которого составляет едва ли 150 000, выглядит странно. Там может быть ряд других вопросов, как он из плена был обменен, вообще по времен в плену то был, и был ли это плен. Но точ но не про окопы предъявлять
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04.02.2024 19:10 Ответить
Страшнувато стає! Кого не призначить Зеля - або сепаратист, або казнокрад! Один Кім з його годинником за півмільйона чого вартий...
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04.02.2024 20:08 Ответить
Перщ за все, так званий президент, треба виперти та посадити дєрьмака, хламідію, подляка, татарова, баканова, резнікова, гетьманцева, шурму та іншу мерзоту, яка окопувала жОПу та розкрадала армію, також припинити цькування Главкома, щоб хоч трошки допомогло виправдити вас перед народним судом....
Слава ЗСУ! Слава Генералу Залужному!
Смерть нашим клятим ворогам!
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04.02.2024 20:53 Ответить
Ну, Фйодоров... Головне - щоб не українець...
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04.02.2024 20:57 Ответить
Я б хотів чути аргументи зеленського, чому головою ова став не військовий з бойовим досвідом, можливо після серйозного поранення. А іменно Федоров??? Чому повсюди призначаються не компетентні люди???
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04.02.2024 22:15 Ответить
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04.02.2024 22:54 Ответить
будет у тебя кокс и тебя назначат
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05.02.2024 02:27 Ответить
Це п*здець.
Ніяк не на грається.
Призначальник від бога, половина в бігах, остача не може декларації показати.
С х*ялі у бомжа Лещенко майже 7 млн з Укрзалізниці за 2 роки?
Ще даєте йому посаду радника, а той іноземцям гівно розповідає(стаття про сприяння на повернення біженців).
Нащо ринок землі відкрили, ви там що?
Зовсім страх і розум посіяли?
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04.02.2024 22:45 Ответить
Хочу держпосаду - як федоров.
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05.02.2024 00:16 Ответить
Я так розумію , що Запоріжжя будуть здавати русофашистам ,
як свого часу цей самий Фьодоров здав Мелітополь кацапам ,
а Зеленський тоді йому медальку дав ,
пам'ятаєте ? 🙁
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05.02.2024 00:32 Ответить
Мелітополь заажди був самим проросійським містом області.
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05.02.2024 07:24 Ответить
Це не правда. Мелітополь був проукраїнським.
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05.02.2024 13:20 Ответить
Кацапи заблокували опозиціонера Надеждина..Робоча група Центральної виборчої комісії запропонувала не реєструвати Бориса Надєждіна кандидатом на президентських виборах у Росії. Раніше ця група виявила понад 15% дефектів у зібраних для політика підписах. Згідно із законом, допускається 5%.
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06.02.2024 08:50 Ответить
 
 