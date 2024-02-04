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"Президент имеет право уволить Залужного", – новая пропаганда офиса президента

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Журналисты, лояльные к Офису президента, обосновывая вероятную отставку Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, выдвигают аргументацию, что всенародно избранный президент может увольнять чиновников, за которых никто не голосовал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такая аргументация прозвучала в эфире проекта Ukrinform "Лещенко спрашивает" в диалоге Сергея Лещенко и экс-замминистра обороны Анны Маляр.

Маляр отметила: "Чем отличается военная вертикаль от, скажем там, Министерства культуры и информационной политики или от Министерства экономики. Тем, что военная вертикаль подчиняется президенту. И президент для Министерства обороны, и для министра, и для Главкома не политик, а руководитель. Вот это надо себе уяснить. Так же, как на любом предприятии у руководителя есть права-обязанности, так же и у президента. Он на себя взял ответственность, когда пошел в президенты. Люди ему доверили эту ответственность. И со всей этой вертикали избрали только его. Всех остальных не выбирали. Всех остальных он по закону имеет право ставить на должности и он, не они, а он, прежде всего, несет ответственность за те или иные кадровые решения. Обратите внимание, сколько было уже министров обороны (Загороднюк, Таран, Резников и Умеров). И это правильно...

Это нормальный рабочий процесс, если задача, которую поставил президент, не выполняется, то меняется человек. Не надо к этому что-либо добавлять эмоциональное".

Читайте также: Власти Украины сообщили США о решении Зеленского уволить Залужного, - The Washington Post

Маляр, Лещенко відставка Залужного  

 
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Топ комментарии
+82
Коли закінчуються повноваження президента за конституцією?
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04.02.2024 22:53
+74
Коли президент не виконує поставлені завдання, краде, шкодить людям - він повинен сісти.
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04.02.2024 22:55
+58
Народ повинен звільнити блазня
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04.02.2024 22:55
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І ще а чи на забуває наш бо не втік що дуже скоро він уже буде НЕпризедент.Т
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05.02.2024 09:15 Ответить
две помойные Елдаковские шалавы, маляр и лещенко должны будут висеть на соседней ветке с боневтиком, Елдаком, паДлолюком, верещюк, Хламидией и т.д
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05.02.2024 09:16 Ответить
А може Залужний разом зі справжніми представниками народу тобто військовими може відправити достроково саме призедента всього навсього кількома місяцями раніше його терміну
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05.02.2024 09:20 Ответить
Значить шкуру драти живцем ,буде народ , знімати конкретно з зеленьского, а вже потім з тих , хто його підтримують
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05.02.2024 09:41 Ответить
Нормальний процес це Зеленський, Єрмак, Татаров і т.д.
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05.02.2024 09:56 Ответить
Порошенко замінив одного міністра оборони. Зеленський - вже чотирьох. Хіба це не свідоцтво провалу кадрової політики? А двоє журнашлюх представляють це як досягнення.
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05.02.2024 09:57 Ответить
Американці підтвердили, що КАДРИ - це наша ВНУТРІШНЯ справа!
Отже, буде ПРАВИЛЬНО дати клоуну під зад! Це НАША справа! В чия іще?
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05.02.2024 10:00 Ответить
Шмаляр и бородатая бабушка....
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05.02.2024 10:21 Ответить
Ну, то хай візьме на себе відповідальність і звільнить, якщо вже зібрався. Подивиться на реакцію суспільства і світу, вже на нього трошки бризнуло коричневим, наважиться - його з ніг до голови цим обмажуть. І про рейтинги свої срані він зможе забути навіки. Звісно, це було рішення Єрмака, якому Залужний на чолі ЗСУ дуже сильно заважає своїм "недоречним" реалізмом та запитами, де ресурси на подальші бойові дії проти кацапні, але, як часто буває у цих дарованій, всю операцію по прибиранню Залужного організували настільки бездарно, що, навіть не досягши результату, нанесли ударів і по власних політичних позиціях, і по суспільній думці, і по сприйняттю нашої ситуації західними партнерами. Що б не було далі - хорошого виходу вже немає, найкращий, звісно, зняти цю тему, залишивши Залужного в спокої займатися безпосередніми обов'язками, але я сумніваюся, що Зєрмак знайде в собі хоч крихту мужності та сміливості піти цим шляхом.
В будь-якому випадку така диспозиція не може тривати довго, чекатимемо на рішення, хоч позитивне, хоч негативне...
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05.02.2024 11:00 Ответить
А народ України має право звільнити президента! ЗЄля іди геть!!!
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05.02.2024 11:08 Ответить
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05.02.2024 11:35 Ответить
Зачекайте. За Zє теж ніхто не голосував. От спитайте у будь-кого зараз.
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05.02.2024 11:58 Ответить
Від Маляр іншого можна було і не очікувати. Бездарна заступниця МО часів бездарних та злодійкуватих міністрів . Заробляє бонуси у влади.
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05.02.2024 12:04 Ответить
Від перемени мест,сума ні меняется.
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05.02.2024 12:09 Ответить
Народ має право ВИГНАТИ злодюжного слугу, разом з його подільниками.
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05.02.2024 12:27 Ответить
Причому дебелим копняком.
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05.02.2024 18:16 Ответить
Коли вже та зелень повиздихає?
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05.02.2024 12:30 Ответить
Всенародний? Ви що **** дались???
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05.02.2024 12:39 Ответить
"Звернітть увагу, скільки було вже міністрів оборони. (Загороднюк, Таран, Рєзніков і Умєров) І це правильно.."
Правильно! Тупо перебирая кого попало, через большой промежуток времени по статистике попадётся кто-то профригодный!
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05.02.2024 12:51 Ответить
Хто ж сперечається, що має право?

Питання в іншому: яка мета, які причини, ким замінить і які будуть наслідки
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05.02.2024 12:54 Ответить
до речі, ЗЕ вже нелегітимний чи ще?
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05.02.2024 13:25 Ответить
" ЗЕ--прохіндєї зняли маски і пішли ва-банк !!! "
ЦЕ зрадницький терор ЗЕ--чудотворця--заздрісника !!! Намагаючись. запопадливо догодити кремлівській рашо-- катюзі ---замахнувся на
звільнення-командарма ЗСУ ( якому беззастережно довіряє народ України ) Тим самим посіяти хаос на фронтах і зневіри у нашу перемогу ...

Українці. маємо відповісти своєю одностайністю щодо ініціювавння конституційного переобрання ЗЕ-інтригана( НЕ зважаючи на оте гальмо : АТО ...)Його шкідництво--перевершило чашу терпіння більшості українців !!! Відвертого зрадництва щодо залучення. до найвищих щаблів влади риго--ліліПУТІНСЬКИХ агентяр; зневага національних інтересів. час порятунку. ним же . вагнерівських зарізяк ; збайдужіле споглядання. сприяння розквіту тотального корумпованого кишла ЗЕ--оточення ; знахабніле прикриття . своїх в доску.-скарбо-- крадіїв на мільярди гумдопомоги ЗСУ ; цілковитий саботаж щодо відновлення потужностей ВПК (із виробництва власної зброї ) ; провальна зовнішня політика у тандемі із головдепом кулебою ....А саме--розбили горщик із добросусідською Польшею і вже взялися . Зе--тхорята.- цькувать -1.5-мільярдний Китай...оголосивши їх посібниками м/н- тероризму... А . невдячний . дип-кур*єр кулеба --видав просто шедеври:-- П-н Корея. куди краще поставляє зброю РФ. аніж наші союз... Або іще крутіше ;--Якщо НЕ дасте зброю. то ми із лопатами підемо на прорив !!! Мабуть сруленя десь почуло .історію. як у 2--гу Світову на визволення Мелітополя НКВС-ники--погнали наших дівчаток--зечок із одними саперними лопатками під кулемети німчури ... Одним словом : Або ми ініціюємо чисельні звернення. до О/П; КС У щодо нашої НЕДОВІРИ-

псевдо-- ГАРАНТУ з його переобранням... Або він .дійсно--таки зодягне - всих нас у рязаньські КОКОШНИКИ !? Українці. будьмо пильними! ЗРАДОНЕБЕЗПЕКА як ніколи нависла над нашою ДЕРЖАВНІСТЮ !!! ЗЕ--потолоч-- підступно-підло ( без будь. якого підгрунтя ) вилучає із влади останнього українця--- свідомого захисника нашого народу
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05.02.2024 14:13 Ответить
Борислав Береза:

Той випадок, коли пропаганда Банкової перейшла на рівень русні. Гебелсівщина та соловьйовщина в українському виконанні. Тьфу.



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05.02.2024 15:05 Ответить
А на кого поміняти, на Безуглу, Верещук чи "броненосця" Тищенка?
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05.02.2024 18:14 Ответить
Брати Капранови

Випробувати терпець нації, яка вміє кидати бомби з дронів недалекоглядно
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06.02.2024 05:43 Ответить
Скажем спасибо Дерьмаку за Гринкевичей, Татарова, Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Столара и Кушнира. Добро пожаловать в наш кровавый вечерний квартал клоуна и ларечника....
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05.02.2024 21:53 Ответить
Вы что так и не поняли что у нас при власти тот же Янукович, только моложе и со всей властью в руках, раньше при Януковиче Татаров шил дела на активистов майдана, а сейчас подконтрольные ему правоохранительные органы обилечивают как чиновников схематозников так и бизнес, а также следят и прослушивают журналистов которые вскрывают схемы чиновников. Ермак когда спасал от НАБУ рядового Татарова готов был пожертвовать и репутацией и всем за него, вот и думайте. С того что я понял, ничего Зеленский со своим коррупционным окружением делать не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример), а эти 3 менеджера (Татаров, Дерьмак, Портнов) выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в ресторане Ишак (были зафиксированы журналистом УП Ткачем), а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), и сейчас Кушнир поставив туда своего зама Шевчука просят у кабмина 2 миллиарда гривен, так как инвестора не несут, которые очень нужны для нужд армии. После того как Ермак с Татаровым узурпировали всю власть в своих руках, они начали постепенно прикрывать свободу слова, разница Зеленского от Януковича что бежать он будет не в россию а в Аргентину или Монако
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05.02.2024 21:57 Ответить
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