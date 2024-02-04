"Президент имеет право уволить Залужного", – новая пропаганда офиса президента
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Журналисты, лояльные к Офису президента, обосновывая вероятную отставку Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, выдвигают аргументацию, что всенародно избранный президент может увольнять чиновников, за которых никто не голосовал.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такая аргументация прозвучала в эфире проекта Ukrinform "Лещенко спрашивает" в диалоге Сергея Лещенко и экс-замминистра обороны Анны Маляр.
Маляр отметила: "Чем отличается военная вертикаль от, скажем там, Министерства культуры и информационной политики или от Министерства экономики. Тем, что военная вертикаль подчиняется президенту. И президент для Министерства обороны, и для министра, и для Главкома не политик, а руководитель. Вот это надо себе уяснить. Так же, как на любом предприятии у руководителя есть права-обязанности, так же и у президента. Он на себя взял ответственность, когда пошел в президенты. Люди ему доверили эту ответственность. И со всей этой вертикали избрали только его. Всех остальных не выбирали. Всех остальных он по закону имеет право ставить на должности и он, не они, а он, прежде всего, несет ответственность за те или иные кадровые решения. Обратите внимание, сколько было уже министров обороны (Загороднюк, Таран, Резников и Умеров). И это правильно...
Это нормальный рабочий процесс, если задача, которую поставил президент, не выполняется, то меняется человек. Не надо к этому что-либо добавлять эмоциональное".
Пожалуйста, подождите...
Отже, буде ПРАВИЛЬНО дати клоуну під зад! Це НАША справа! В чия іще?
В будь-якому випадку така диспозиція не може тривати довго, чекатимемо на рішення, хоч позитивне, хоч негативне...
Правильно! Тупо перебирая кого попало, через большой промежуток времени по статистике попадётся кто-то профригодный!
Питання в іншому: яка мета, які причини, ким замінить і які будуть наслідки
ЦЕ зрадницький терор ЗЕ--чудотворця--заздрісника !!! Намагаючись. запопадливо догодити кремлівській рашо-- катюзі ---замахнувся на
звільнення-командарма ЗСУ ( якому беззастережно довіряє народ України ) Тим самим посіяти хаос на фронтах і зневіри у нашу перемогу ...
Українці. маємо відповісти своєю одностайністю щодо ініціювавння конституційного переобрання ЗЕ-інтригана( НЕ зважаючи на оте гальмо : АТО ...)Його шкідництво--перевершило чашу терпіння більшості українців !!! Відвертого зрадництва щодо залучення. до найвищих щаблів влади риго--ліліПУТІНСЬКИХ агентяр; зневага національних інтересів. час порятунку. ним же . вагнерівських зарізяк ; збайдужіле споглядання. сприяння розквіту тотального корумпованого кишла ЗЕ--оточення ; знахабніле прикриття . своїх в доску.-скарбо-- крадіїв на мільярди гумдопомоги ЗСУ ; цілковитий саботаж щодо відновлення потужностей ВПК (із виробництва власної зброї ) ; провальна зовнішня політика у тандемі із головдепом кулебою ....А саме--розбили горщик із добросусідською Польшею і вже взялися . Зе--тхорята.- цькувать -1.5-мільярдний Китай...оголосивши їх посібниками м/н- тероризму... А . невдячний . дип-кур*єр кулеба --видав просто шедеври:-- П-н Корея. куди краще поставляє зброю РФ. аніж наші союз... Або іще крутіше ;--Якщо НЕ дасте зброю. то ми із лопатами підемо на прорив !!! Мабуть сруленя десь почуло .історію. як у 2--гу Світову на визволення Мелітополя НКВС-ники--погнали наших дівчаток--зечок із одними саперними лопатками під кулемети німчури ... Одним словом : Або ми ініціюємо чисельні звернення. до О/П; КС У щодо нашої НЕДОВІРИ-
псевдо-- ГАРАНТУ з його переобранням... Або він .дійсно--таки зодягне - всих нас у рязаньські КОКОШНИКИ !? Українці. будьмо пильними! ЗРАДОНЕБЕЗПЕКА як ніколи нависла над нашою ДЕРЖАВНІСТЮ !!! ЗЕ--потолоч-- підступно-підло ( без будь. якого підгрунтя ) вилучає із влади останнього українця--- свідомого захисника нашого народу
Той випадок, коли пропаганда Банкової перейшла на рівень русні. Гебелсівщина та соловьйовщина в українському виконанні. Тьфу.
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Випробувати терпець нації, яка вміє кидати бомби з дронів недалекоглядно