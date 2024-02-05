В рамках "Армии дронов" работают уже 67 ударных рот БПЛА, - Минцифры

По состоянию на сегодняшний день в рамках "Армии дронов" работают уже 67 ударных рот БПЛА. С июня 2023 по январь 2024 года они поразили более 14 тысяч вражеских целей.

Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас по новой доктрине и подходу к менеджменту работают 67 ударных рот, которые показывают эффективные результаты. С июня 2023 по январь 2024 года они поразили более 14 тысяч вражеских целей. Это танки, БТРы, опорные пункты и т.д. Есть кейсы, когда за одну ночь поразили 80 единиц техники", - отметили в ведомстве.

По информации Минцифры, еще одно направление Армии дронов - обучение операторов.

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"В рамках проекта научили почти 20 тысяч операторов БПЛА. Чтобы учить операторов, мы привлекли 33 школы-партнера. Этим развиваем подход, когда деньги ходят за военными", - рассказали в Минцифре.

"Армия дронов" дала старт развитию не только рынка БПЛА, но и всего defense-tech направления в Украине, добавили в пресс-службе министерства.

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