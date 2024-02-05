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В рамках "Армии дронов" работают уже 67 ударных рот БПЛА, - Минцифры

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрон,війна,дрони

По состоянию на сегодняшний день в рамках "Армии дронов" работают уже 67 ударных рот БПЛА. С июня 2023 по январь 2024 года они поразили более 14 тысяч вражеских целей.

Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас по новой доктрине и подходу к менеджменту работают 67 ударных рот, которые показывают эффективные результаты. С июня 2023 по январь 2024 года они поразили более 14 тысяч вражеских целей. Это танки, БТРы, опорные пункты и т.д. Есть кейсы, когда за одну ночь поразили 80 единиц техники", - отметили в ведомстве.

По информации Минцифры, еще одно направление Армии дронов - обучение операторов.

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"В рамках проекта научили почти 20 тысяч операторов БПЛА. Чтобы учить операторов, мы привлекли 33 школы-партнера. Этим развиваем подход, когда деньги ходят за военными", - рассказали в Минцифре.

"Армия дронов" дала старт развитию не только рынка БПЛА, но и всего defense-tech направления в Украине, добавили в пресс-службе министерства.

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ЗСУ, їх головнокомандувач Залужний і просто українці надзвичайно вигадливі. находять вихід майже з любої ситуації. Незважаючи на всі потуги ЗЕбанутого блазня і його ж...ОПи, все рівно перемога буде за Україною, як-би не старались всі ці ЗЕбануті випердиші Бени КАЛ.омойського.
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05.02.2024 11:50 Ответить
ОДНА НА 34 КМ ГРАНИЦЫ !!!
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05.02.2024 11:56 Ответить
Не перевіряєму інформацію можна заливати за комірець скільки завгодно, але ті кто втратив довіру багато залити не зможуть
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05.02.2024 12:05 Ответить
яка довіра, коли проводять євробачення відбір, голосування переносять у їхню дію, а дія не працює... і все лише для того щоби протягнути своїх переможцями...хто там у них продюсер у цих двох пєвічек?
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05.02.2024 14:31 Ответить
Адреса,явки,пароли...
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05.02.2024 12:17 Ответить
Сколько из этих дронов государственные? Те, которые произведены за 40 млрд. из бюджета?

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05.02.2024 12:28 Ответить
За Євробачення вже голосували.Йому вірити себе не поважати
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05.02.2024 12:49 Ответить
мрія у *Дії*
міністр у мрії
крадіництво у міністрі...

ТАК І ПРАЦЮЄ зєДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ,

прости Господи, в зененій голові ПРЕзєІМІТАТОРА.
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05.02.2024 15:04 Ответить
Напевно 66 під києвом
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06.02.2024 10:49 Ответить
 
 