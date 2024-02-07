Следующие шаги Сил беспилотных систем – проработка опыта и масштабирование, - Умеров
Министр обороны Рустем Умеров считает создание Сил беспилотных систем важным шагом в развитии украинской армии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр написал в фейсбуке.
Умеров отметил: "6 февраля 2024 года станет важной датой в истории украинской армии и истории Украинской Победы.
Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский своим указом поручил создать Силы беспилотных систем в структуре ВСУ.
Создание нового рода войск в ВСУ – важный шаг в развитии украинской армии. Новые доктрины, применение, планирование, заказ. Новые подходы. Новые технологии.
Беспилотные системы уже создали преимущество Украины на поле боя.
Следующие шаги Сил беспилотных систем – проработка опыта и масштабирование. К Победе!"
Топ комментарии
+8 Людмила Полякова #573716
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+5 Людмила Полякова #573716
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+4 Michal Woronowsky
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Щуркриса допомогла...
что появятся дроны еще через годы...
А потужні дронсили для цих гомодрил
Це як ПРо наступне кіно про погоду
щоб дати підвищення для перемоги.
Умєров лиш землю умів роздавати,
Тому батьку нації в міністри дорогу-
військова година ,військовий міністр
й для штатних призначень у Армії зріс !
(навіяно Романом Світаном у стрімі Світлани Орловської на ПРЯМОМУ )
https://dralexandra.livejournal.com/902122.html https://dralexandra.livejournal.com/902122.html?
"Нужно искать решение, нужно найти этот порох, быстро им овладеть и использовать его для скорейшей победы. Потому что рано или поздно мы обнаружим, что у нас просто не хватает людей, чтобы воевать".
Поэтому они и позамежами.
Москалі більше дронів мають.Про яку перевагу можна казати?
Имитация бурной деятельности,всё оплачивает западный налогоплательщик.Торопится не надо.
Не дай Бог цю зелену плісняву ще на кілька років у владі. А виходить, що Зеленський налаштувався царювати разом з Путіним! Чі переживе цей сором і кару небесну Україна?