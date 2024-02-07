Следующие шаги Сил беспилотных систем – проработка опыта и масштабирование, - Умеров

Министр обороны Рустем Умеров считает создание Сил беспилотных систем важным шагом в развитии украинской армии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр написал в фейсбуке.

Умеров отметил: "6 февраля 2024 года станет важной датой в истории украинской армии и истории Украинской Победы.

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский своим указом поручил создать Силы беспилотных систем в структуре ВСУ.

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Создание нового рода войск в ВСУ – важный шаг в развитии украинской армии. Новые доктрины, применение, планирование, заказ. Новые подходы. Новые технологии.

Беспилотные системы уже создали преимущество Украины на поле боя.

Следующие шаги Сил беспилотных систем – проработка опыта и масштабирование. К Победе!"

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