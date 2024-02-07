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Следующие шаги Сил беспилотных систем – проработка опыта и масштабирование, - Умеров

умєров

Министр обороны Рустем Умеров считает создание Сил беспилотных систем важным шагом в развитии украинской армии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр написал в фейсбуке.

Умеров отметил: "6 февраля 2024 года станет важной датой в истории украинской армии и истории Украинской Победы.

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский своим указом поручил создать Силы беспилотных систем в структуре ВСУ.

Читайте: Зеленский поручил создать в ВСУ отдельный род Сил беспилотных систем

Создание нового рода войск в ВСУ – важный шаг в развитии украинской армии. Новые доктрины, применение, планирование, заказ. Новые подходы. Новые технологии.

Беспилотные системы уже создали преимущество Украины на поле боя.

Следующие шаги Сил беспилотных систем – проработка опыта и масштабирование. К Победе!"

Также читайте: Это историческое решение, - Федоров о создании нового рода войск - Сил беспилотных систем

Автор: 

Умеров Рустем (518) Силы беспилотных систем (91)


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Топ комментарии
+8
Головне потужно вис..ловитися у соцмережі чи не так?
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07.02.2024 00:15
+5
А ви знаєте що Умєров навіть не знає як правильно пишеться Україна?
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07.02.2024 00:16
+4
Схоже, підігнали нову, потужну партію свіжої "дурі". Аж таку потужну, що вистачило і для Боневтіка, і для кабміну, і особисто для Умєрова.
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07.02.2024 02:18
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Головне потужно вис..ловитися у соцмережі чи не так?
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07.02.2024 00:15 Ответить
Щур криса допомогла...
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07.02.2024 00:17 Ответить
Не прашло и два года и он объвил,
что появятся дроны еще через годы...
А потужні дронсили для цих гомодрил
Це як ПРо наступне кіно про погоду
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07.02.2024 01:31 Ответить
Залужного треба знімати вже завтра
щоб дати підвищення для перемоги.
Умєров лиш землю умів роздавати,
Тому батьку нації в міністри дорогу-
військова година ,військовий міністр
й для штатних призначень у Армії зріс !

(навіяно Романом Світаном у стрімі Світлани Орловської на ПРЯМОМУ )
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07.02.2024 01:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5GEmQePC9kc https://www.youtube.com/watch?v=5GEmQePC9kc

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07.02.2024 01:49 Ответить
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07.02.2024 03:00 Ответить
Интервью Залужного The Economist Листопад 2023 року-згадаймо , за що наступило ПЕРШЕ РІШЕННЯ ВОВИ про звільнення Залужного
https://dralexandra.livejournal.com/902122.html https://dralexandra.livejournal.com/902122.html?

"Нужно искать решение, нужно найти этот порох, быстро им овладеть и использовать его для скорейшей победы. Потому что рано или поздно мы обнаружим, что у нас просто не хватает людей, чтобы воевать".
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07.02.2024 03:04 Ответить
А ви знаєте що Умєров навіть не знає як правильно пишеться Україна?
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07.02.2024 00:16 Ответить
цікаво а наші СБпС не залишаться без зброї якщо одного дня вузькоокі підори не вирішать що досить їм поставляти комплектуючі для дронів на експорт?
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07.02.2024 00:16 Ответить
китайцы не дураки что бы лишать себя заработка , для них экономика на первом месте а не политика , от казалось бы почему Китай не забирает себе Тайвань ? очень сомнительно что США начнут войну а вот санкции это другое : прощай контракты на производство компонентов для электроники , прощай главный рынок для Китая - США
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07.02.2024 00:30 Ответить
Чіткий проект бачення кластерів буде потужно запущений через років п'ять.
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07.02.2024 00:19 Ответить
И разворовано финансирование Дерьмаком..
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07.02.2024 06:34 Ответить
А чи не можуть турки виробляти Шахеди чи їх аналоги в Україні замість Байрактарів, чи навіть в себе в Туреччині і продавати українцям?
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07.02.2024 00:19 Ответить
Можуть. Україцям, росіянам, хамасу, партнерам по НАТО. Турки взагалі чи не єдині хто на цьому етапі світової війни в чистому плюсі.
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07.02.2024 00:23 Ответить
Можливо це якийсь вихід для українців розжитися чимось корисним для війська поза межами ЄС і США.
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07.02.2024 00:36 Ответить
Позамежами можно только гафном расжиться за большие деньги=Байрактар.
Поэтому они и позамежами.
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07.02.2024 06:31 Ответить
Все, що створюе Зеленський не літае.
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07.02.2024 00:26 Ответить
Ого как оперативно . Два года войны прошло ,а они ещё не раздуплились по полной.
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07.02.2024 00:32 Ответить
Великий напольйон-зеленський видав указ)))
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07.02.2024 00:48 Ответить
Зроби потім *****
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07.02.2024 01:07 Ответить
Безпілотні системи вже створили перевагу України на полі бою. Джерело:
Москалі більше дронів мають.Про яку перевагу можна казати?
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07.02.2024 01:32 Ответить
"Ты суслика видишь? - Нет. - А он есть..." (с).
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07.02.2024 02:15 Ответить
Схоже, підігнали нову, потужну партію свіжої "дурі". Аж таку потужну, що вистачило і для Боневтіка, і для кабміну, і особисто для Умєрова.
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07.02.2024 02:18 Ответить
Умєров. Жумаділов. ІНШАЛЛАХ!
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07.02.2024 03:46 Ответить
Когда коту делать нечего, он яйца лижет.
Имитация бурной деятельности,всё оплачивает западный налогоплательщик.Торопится не надо.
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07.02.2024 06:28 Ответить
Боже, яке кончене-род військ не може бути створен в зсу, оскільки зсу формується з видів військ-Сухопутні, Повітряні, тощо. А кожен вид військ зформован щ родів-наприклад Сухопутні мають механізовані, танкові, тощо. Яка ж худоба приймає ці закони, жах
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07.02.2024 06:45 Ответить
Та ж, що знищила конституційну Адміністрацію Президента і створила якусь недолугу (ж)ОПу, якої не існує в жодному законі України.
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07.02.2024 07:30 Ответить
Дурня!!
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07.02.2024 08:06 Ответить
Замість забезпечувати ЗСУ зброєю створюють нову структуру
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07.02.2024 08:16 Ответить
Поки ЗСУ та прості люди-волонтери займаються якимсь ділом то там порядок, розвиток та перспектива. Як тільки туди засовують своє рило птєнчики дерьмака-там наступа лютий піздєц....
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07.02.2024 09:13 Ответить
Створили потужну організацію карлсонів! Цікаво, в казармах вони теж будуть жити на даху?
Не дай Бог цю зелену плісняву ще на кілька років у владі. А виходить, що Зеленський налаштувався царювати разом з Путіним! Чі переживе цей сором і кару небесну Україна?
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07.02.2024 09:47 Ответить
 
 