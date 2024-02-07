Наступні кроки Сил безпілотних систем – опрацювання досвіду і масштабування, - Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров вважає створення Сил безпілотних систем важливим кроком у розбудові українського війська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр написав у фейсбуці.

Умєров зазначив: "6 лютого 2024-го року стане важливою датою в історії українського війська та історії Української Перемоги.

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський своїм указом доручив створити Сили безпілотних систем у структурі ЗСУ.

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Створення нового роду військ у ЗСУ – важливий крок у розбудові українського війська. Нові доктрини, застосування, планування, замовлення. Нові підходи. Нові технології.

Безпілотні системи вже створили перевагу України на полі бою.

Наступні кроки Сил безпілотних систем – опрацювання досвіду і масштабування. До Перемоги!"

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