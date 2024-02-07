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Наступні кроки Сил безпілотних систем – опрацювання досвіду і масштабування, - Умєров

умєров

Міністр оборони Рустем Умєров вважає створення Сил безпілотних систем важливим кроком у розбудові українського війська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр написав у фейсбуці.

Умєров зазначив: "6 лютого 2024-го року стане важливою датою в історії українського війська та історії Української Перемоги.

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський своїм указом доручив створити Сили безпілотних систем у структурі ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив створити в ЗСУ окремий рід Сил безпілотних систем

Створення нового роду військ у ЗСУ – важливий крок у розбудові українського війська. Нові доктрини, застосування, планування, замовлення. Нові підходи. Нові технології.

Безпілотні системи вже створили перевагу України на полі бою.

Наступні кроки Сил безпілотних систем – опрацювання досвіду і масштабування. До Перемоги!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це історичне рішення, - Федоров про створення нового роду військ - Сил безпілотних систем

Автор: 

Умєров Рустем (599) Сили безпілотних систем (92)


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Топ коментарі
+8
Головне потужно вис..ловитися у соцмережі чи не так?
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07.02.2024 00:15
+5
А ви знаєте що Умєров навіть не знає як правильно пишеться Україна?
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07.02.2024 00:16
+4
Схоже, підігнали нову, потужну партію свіжої "дурі". Аж таку потужну, що вистачило і для Боневтіка, і для кабміну, і особисто для Умєрова.
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07.02.2024 02:18
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Головне потужно вис..ловитися у соцмережі чи не так?
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07.02.2024 00:15 Відповісти
Щур криса допомогла...
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07.02.2024 00:17 Відповісти
Не прашло и два года и он объвил,
что появятся дроны еще через годы...
А потужні дронсили для цих гомодрил
Це як ПРо наступне кіно про погоду
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07.02.2024 01:31 Відповісти
Залужного треба знімати вже завтра
щоб дати підвищення для перемоги.
Умєров лиш землю умів роздавати,
Тому батьку нації в міністри дорогу-
військова година ,військовий міністр
й для штатних призначень у Армії зріс !

(навіяно Романом Світаном у стрімі Світлани Орловської на ПРЯМОМУ )
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07.02.2024 01:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5GEmQePC9kc https://www.youtube.com/watch?v=5GEmQePC9kc

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07.02.2024 01:49 Відповісти
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07.02.2024 03:00 Відповісти
Интервью Залужного The Economist Листопад 2023 року-згадаймо , за що наступило ПЕРШЕ РІШЕННЯ ВОВИ про звільнення Залужного
https://dralexandra.livejournal.com/902122.html https://dralexandra.livejournal.com/902122.html?

"Нужно искать решение, нужно найти этот порох, быстро им овладеть и использовать его для скорейшей победы. Потому что рано или поздно мы обнаружим, что у нас просто не хватает людей, чтобы воевать".
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07.02.2024 03:04 Відповісти
А ви знаєте що Умєров навіть не знає як правильно пишеться Україна?
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07.02.2024 00:16 Відповісти
цікаво а наші СБпС не залишаться без зброї якщо одного дня вузькоокі підори не вирішать що досить їм поставляти комплектуючі для дронів на експорт?
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07.02.2024 00:16 Відповісти
китайцы не дураки что бы лишать себя заработка , для них экономика на первом месте а не политика , от казалось бы почему Китай не забирает себе Тайвань ? очень сомнительно что США начнут войну а вот санкции это другое : прощай контракты на производство компонентов для электроники , прощай главный рынок для Китая - США
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07.02.2024 00:30 Відповісти
Чіткий проект бачення кластерів буде потужно запущений через років п'ять.
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07.02.2024 00:19 Відповісти
И разворовано финансирование Дерьмаком..
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07.02.2024 06:34 Відповісти
А чи не можуть турки виробляти Шахеди чи їх аналоги в Україні замість Байрактарів, чи навіть в себе в Туреччині і продавати українцям?
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07.02.2024 00:19 Відповісти
Можуть. Україцям, росіянам, хамасу, партнерам по НАТО. Турки взагалі чи не єдині хто на цьому етапі світової війни в чистому плюсі.
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07.02.2024 00:23 Відповісти
Можливо це якийсь вихід для українців розжитися чимось корисним для війська поза межами ЄС і США.
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07.02.2024 00:36 Відповісти
Позамежами можно только гафном расжиться за большие деньги=Байрактар.
Поэтому они и позамежами.
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07.02.2024 06:31 Відповісти
Все, що створюе Зеленський не літае.
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07.02.2024 00:26 Відповісти
Ого как оперативно . Два года войны прошло ,а они ещё не раздуплились по полной.
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07.02.2024 00:32 Відповісти
Великий напольйон-зеленський видав указ)))
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07.02.2024 00:48 Відповісти
Зроби потім *****
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07.02.2024 01:07 Відповісти
Безпілотні системи вже створили перевагу України на полі бою. Джерело:
Москалі більше дронів мають.Про яку перевагу можна казати?
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07.02.2024 01:32 Відповісти
"Ты суслика видишь? - Нет. - А он есть..." (с).
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07.02.2024 02:15 Відповісти
Схоже, підігнали нову, потужну партію свіжої "дурі". Аж таку потужну, що вистачило і для Боневтіка, і для кабміну, і особисто для Умєрова.
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07.02.2024 02:18 Відповісти
Умєров. Жумаділов. ІНШАЛЛАХ!
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07.02.2024 03:46 Відповісти
Когда коту делать нечего, он яйца лижет.
Имитация бурной деятельности,всё оплачивает западный налогоплательщик.Торопится не надо.
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07.02.2024 06:28 Відповісти
Боже, яке кончене-род військ не може бути створен в зсу, оскільки зсу формується з видів військ-Сухопутні, Повітряні, тощо. А кожен вид військ зформован щ родів-наприклад Сухопутні мають механізовані, танкові, тощо. Яка ж худоба приймає ці закони, жах
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07.02.2024 06:45 Відповісти
Та ж, що знищила конституційну Адміністрацію Президента і створила якусь недолугу (ж)ОПу, якої не існує в жодному законі України.
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07.02.2024 07:30 Відповісти
Дурня!!
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07.02.2024 08:06 Відповісти
Замість забезпечувати ЗСУ зброєю створюють нову структуру
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07.02.2024 08:16 Відповісти
Поки ЗСУ та прості люди-волонтери займаються якимсь ділом то там порядок, розвиток та перспектива. Як тільки туди засовують своє рило птєнчики дерьмака-там наступа лютий піздєц....
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07.02.2024 09:13 Відповісти
Створили потужну організацію карлсонів! Цікаво, в казармах вони теж будуть жити на даху?
Не дай Бог цю зелену плісняву ще на кілька років у владі. А виходить, що Зеленський налаштувався царювати разом з Путіним! Чі переживе цей сором і кару небесну Україна?
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07.02.2024 09:47 Відповісти
 
 