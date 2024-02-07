Наступні кроки Сил безпілотних систем – опрацювання досвіду і масштабування, - Умєров
Міністр оборони Рустем Умєров вважає створення Сил безпілотних систем важливим кроком у розбудові українського війська.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр написав у фейсбуці.
Умєров зазначив: "6 лютого 2024-го року стане важливою датою в історії українського війська та історії Української Перемоги.
Сьогодні Президент України Володимир Зеленський своїм указом доручив створити Сили безпілотних систем у структурі ЗСУ.
Створення нового роду військ у ЗСУ – важливий крок у розбудові українського війська. Нові доктрини, застосування, планування, замовлення. Нові підходи. Нові технології.
Безпілотні системи вже створили перевагу України на полі бою.
Наступні кроки Сил безпілотних систем – опрацювання досвіду і масштабування. До Перемоги!"
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Щуркриса допомогла...
что появятся дроны еще через годы...
А потужні дронсили для цих гомодрил
Це як ПРо наступне кіно про погоду
щоб дати підвищення для перемоги.
Умєров лиш землю умів роздавати,
Тому батьку нації в міністри дорогу-
військова година ,військовий міністр
й для штатних призначень у Армії зріс !
(навіяно Романом Світаном у стрімі Світлани Орловської на ПРЯМОМУ )
https://dralexandra.livejournal.com/902122.html https://dralexandra.livejournal.com/902122.html?
"Нужно искать решение, нужно найти этот порох, быстро им овладеть и использовать его для скорейшей победы. Потому что рано или поздно мы обнаружим, что у нас просто не хватает людей, чтобы воевать".
Поэтому они и позамежами.
Москалі більше дронів мають.Про яку перевагу можна казати?
Имитация бурной деятельности,всё оплачивает западный налогоплательщик.Торопится не надо.
Не дай Бог цю зелену плісняву ще на кілька років у владі. А виходить, що Зеленський налаштувався царювати разом з Путіним! Чі переживе цей сором і кару небесну Україна?