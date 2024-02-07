Рада отправила в отставку министра по делам ветеранов Лапутину
Сегодня, 7 февраля, на заседании Верховная Рада поддержала отставку министра по делам ветеранов Украины Юлии Лапутиной.
Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, "за" отставку Лапутиной проголосовали 302 народных депутата.
"Более того, профильный Комитет по вопросам социальной политики отметил неудовлетворительную работу министерства. Все выступающие, как от власти, так и от оппозиции, разносили в выступлениях министра. Сама она, уже экс-министр, даже не пришла на отчет", - пишет нардеп.
7 февраля Комитет Совета по делам ветеранов поддержал отставку Лапутиной с должности министра.
Отставка Лапутиной
Напомним, 5 февраля в Верховную Раду Украины поступило заявление от Юлии Лапутиной об отставке с должности министра по делам ветеранов. Ее рассмотрят на ближайшем заседании совета.
В тот же вечер президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что нужна перезагрузка государственной политики в отношении ветеранов. "При всем уважении к госпоже министру, это вопрос исключительно менеджмента. Украине нужны сила, свежая энергия и достаточное лидерство в каждой сфере", - сказал Зеленский.
Лапутина занимает должность министра по делам ветеранов с декабря 2020 года.
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дЄрмак ще думає???
а черговий, зеленоєрмацький афераст(ка)
але думки у нас вірні.
Схема працює… Данилов у курсі..
Да пашлі ви, як казав нєзабвєнний Мікола Янавіч...
P.S. З декларацій
2020 - 337 843 грн.
2021 - 752 376 грн
2022 - 1 008 187 грн.
І це без 2023, без "надоєних" з посади, без пенсії, яка виросла від такої зарплати...
Це те зо суспільство заплатило за це "геніальне" кадрове рішення Зеленського.
З.І. так хто там шо давати буде цім крадунам - хіба шо поцмоктати))
ну нічого!!! тепер ось вибори поза законом, бо війна, то тепер-то точняк Україна заживе!!! хіба не так?
Якщо апарату стає не камілтфо, то можуть і італійську забастівку влаштувати.
Гора породила мишу. Хоча Зеленський не гора - він купка...