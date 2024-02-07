Рада отправила в отставку министра по делам ветеранов Лапутину

Сегодня, 7 февраля, на заседании Верховная Рада поддержала отставку министра по делам ветеранов Украины Юлии Лапутиной.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, "за" отставку Лапутиной проголосовали 302 народных депутата.

"Более того, профильный Комитет по вопросам социальной политики отметил неудовлетворительную работу министерства. Все выступающие, как от власти, так и от оппозиции, разносили в выступлениях министра. Сама она, уже экс-министр, даже не пришла на отчет", - пишет нардеп.

7 февраля Комитет Совета по делам ветеранов поддержал отставку Лапутиной с должности министра.

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Отставка Лапутиной

Напомним, 5 февраля в Верховную Раду Украины поступило заявление от Юлии Лапутиной об отставке с должности министра по делам ветеранов. Ее рассмотрят на ближайшем заседании совета.

В тот же вечер президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что нужна перезагрузка государственной политики в отношении ветеранов. "При всем уважении к госпоже министру, это вопрос исключительно менеджмента. Украине нужны сила, свежая энергия и достаточное лидерство в каждой сфере", - сказал Зеленский.

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Лапутина занимает должность министра по делам ветеранов с декабря 2020 года.