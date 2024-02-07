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Рада отправила в отставку министра по делам ветеранов Лапутину

лапутіна

Сегодня, 7 февраля, на заседании Верховная Рада поддержала отставку министра по делам ветеранов Украины Юлии Лапутиной.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, "за" отставку Лапутиной проголосовали 302 народных депутата.

"Более того, профильный Комитет по вопросам социальной политики отметил неудовлетворительную работу министерства. Все выступающие, как от власти, так и от оппозиции, разносили в выступлениях министра. Сама она, уже экс-министр, даже не пришла на отчет", - пишет нардеп.

7 февраля Комитет Совета по делам ветеранов поддержал отставку Лапутиной с должности министра.

Также читайте: В Верховную Раду поступило заявление Лапутиной об отставке с должности министра по делам ветеранов. ДОКУМЕНТ

Отставка Лапутиной

Напомним, 5 февраля в Верховную Раду Украины поступило заявление от Юлии Лапутиной об отставке с должности министра по делам ветеранов. Ее рассмотрят на ближайшем заседании совета.

В тот же вечер президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что нужна перезагрузка государственной политики в отношении ветеранов. "При всем уважении к госпоже министру, это вопрос исключительно менеджмента. Украине нужны сила, свежая энергия и достаточное лидерство в каждой сфере", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 40 ветеранских организаций требуют публичного отчета от министра по делам ветеранов

Лапутина занимает должность министра по делам ветеранов с декабря 2020 года.

Автор: 

ВР (29240) отставка (3153) Железняк Ярослав (422) Лапутина Юлия (52)


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Топ комментарии
+6
Ця ла-путіна ще вигулькне десь пОслицей.
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07.02.2024 13:17
+6
Казали, що в цьому міністерстві було тільки два ветерани на весь штат, а штат там немаленький...
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07.02.2024 13:19
+5
Лучше бы соцслужба занималась ветеранами и деньги целей бы были и толпы чиновников-дармоедов не было и результат бы был намного получше.
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07.02.2024 13:19
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Хто? Ім"я? Наступник......
дЄрмак ще думає???
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07.02.2024 13:11 Ответить
знаю на всі 100 що це буде не ветеран війни...
а черговий, зеленоєрмацький афераст(ка)
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07.02.2024 14:12 Ответить
К сожалению так и будет. Скорее всего какая-нибудь визажистка из квартала... Очень хочу ошибаться...
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07.02.2024 15:32 Ответить
всі свідомі українці думають як ти та хотять помилятися в своїх думках.
але думки у нас вірні.
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07.02.2024 16:54 Ответить
Шило на мило???
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07.02.2024 13:11 Ответить
Гучне прізвище...нічого не скажеш
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07.02.2024 13:16 Ответить
рас-путин, два-путин...ла-путин, ла-ла-ла-ПТН-ПНХ -ла-ла-ла.
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07.02.2024 15:10 Ответить
Ця ла-путіна ще вигулькне десь пОслицей.
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07.02.2024 13:17 Ответить
Казали, що в цьому міністерстві було тільки два ветерани на весь штат, а штат там немаленький...
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07.02.2024 13:19 Ответить
Лучше бы соцслужба занималась ветеранами и деньги целей бы были и толпы чиновников-дармоедов не было и результат бы был намного получше.
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07.02.2024 13:19 Ответить
Мабуть, призначуть якогось «нужного» чоловіка, щоб забронювати його від ТЦК!!
Схема працює… Данилов у курсі..
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07.02.2024 13:20 Ответить
Звіт?!
Да пашлі ви, як казав нєзабвєнний Мікола Янавіч...
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07.02.2024 13:21 Ответить
круть... , просидела ни хрена не делая, получала хорошую зарплату и ни какое тебе ответственности..
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07.02.2024 13:25 Ответить
Отак от, провалюєш усю роботу міністерства аж з 2020 року, та ще і в час війни, а тобі за це суворе покарання - звільнення. Надіюсь хоч премію за "високі досягнення у праці" в 2022р. отримала?
P.S. З декларацій
2020 - 337 843 грн.
2021 - 752 376 грн
2022 - 1 008 187 грн.
І це без 2023, без "надоєних" з посади, без пенсії, яка виросла від такої зарплати...
Це те зо суспільство заплатило за це "геніальне" кадрове рішення Зеленського.
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07.02.2024 13:27 Ответить
А хто лапутіну відвинув на пост міністра,не зелені?
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07.02.2024 13:29 Ответить
Ето дрогоє
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07.02.2024 13:50 Ответить
ще один доказ шо в цю владу приходять на "час-два" шоб напистити , отримати привілєгії і з'іпати з країни ...
З.І. так хто там шо давати буде цім крадунам - хіба шо поцмоктати))
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07.02.2024 13:35 Ответить
ну якби в Україні така система влади "на годину-дві" прописана в законах! завжди і всюди вічні вибори, які закінчились тим, що чверть країни по суті вже нема.....

ну нічого!!! тепер ось вибори поза законом, бо війна, то тепер-то точняк Україна заживе!!! хіба не так?
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07.02.2024 13:52 Ответить
Where the US are you from?
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07.02.2024 16:24 Ответить
Me do not understand U yet
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08.02.2024 08:41 Ответить
И когда же уже наступит *свежая энергия и достаточное лидерство* в сфере президенства? А то всё видосики,видосики и видосики.Як вони всім обридли.Дужи схожий на ********* паличку,яку натирає всю ніч ОП.
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07.02.2024 14:17 Ответить
В тихих кабінетах міністерств трохи інші порядкі ніж в армії. Там горлом і матом не візьмеш, навіть таким муровим генеральшам, як ця Ляпутіна.
Якщо апарату стає не камілтфо, то можуть і італійську забастівку влаштувати.
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07.02.2024 14:20 Ответить
Поручик Ржевський зранку прокинувся і каже - панове, давайте викупаємо коней у шампанському. Йому кажуть - грошей немає. Ну, тоді хоч кішку пивом обіллємо. Нащось визвірилися на цю Лапутіну. Системна реформа, нічого не скажеш.
Гора породила мишу. Хоча Зеленський не гора - він купка...
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07.02.2024 14:26 Ответить
Ну да - перевели стрелки за проблемы с ветеранами из-за отсутствия финансов вследствии ЗЕ-мародерства на тетку , а ЭТОТ опять не при чем ... ВОВА - ХОРОШИЙ , классные видосики каждый вечер бодро выдает!
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07.02.2024 15:08 Ответить
Мертвонароджене дитя той Мінвет, ще й на чолі з Шалапутіною. Більше шкодили на-пару з Мінсоцем ніж допомагали, тварюки.
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07.02.2024 15:38 Ответить
Уволить , уволили , а посадить ???
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07.02.2024 16:23 Ответить
Цікава фотка. Зараз вся Рада ходить в "зєля-стайл" - в мілітарі і небриті?
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07.02.2024 16:23 Ответить
Минобороны или Минздрав не в состоянии заниматься вопросами ветеранов? Сколько можно плодить министров
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07.02.2024 23:36 Ответить
цікаво чи хтось чув це прізвище до звільнення ? мабуть це та потужна військова реформа від президента , яку вночі повідомив італійській пресі
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08.02.2024 08:49 Ответить
"Зе" вирішив узурпувати в своїх руках: гроші, владу, силу. І це йому вдається.
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08.02.2024 22:42 Ответить
 
 