Рада відправила у відставку міністра у справах ветеранів Лапутіну

Сьогодні, 7 лютого, під час засідання Верховна Рада підтримала відставку міністра у справах ветеранів України Юлії Лапутіної.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" відставку Лапутіної проголосувало 302 народні депутати.

"Більш того, профільний Комітет з питань соціальної політики зазначив незадовільну роботу міністерства. Всі виступаючі, як і від влади так і опозиції, розносили у виступах міністра. Сама, вже ексміністр, навіть не прийшла на звіт", - зазначив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

7 лютого Комітет Ради у справах ветеранів підтримав відставку Лапутіної з посади міністра.

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Відставка Лапутіної

Нагадаємо, 5 лютого до Верховної Ради України надійшла заява від Юлії Лапутіної про відставку з посади міністра у справах ветеранів. Її розглянуть на найближчому засіданні ради.

Того ж вечора президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, що потрібне перезавантаження державної політики щодо ветеранів. "За всієї поваги до пані міністра, це питання виключно менеджменту. Україні потрібні сила, свіжа енергія й достатнє лідерство в кожній сфері", - сказав Зеленський.

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Лапутіна обіймає посаду міністра у справах ветеранів із грудня 2020 року.