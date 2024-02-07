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Рада відправила у відставку міністра у справах ветеранів Лапутіну

лапутіна

Сьогодні, 7 лютого, під час засідання Верховна Рада підтримала відставку міністра у справах ветеранів України Юлії Лапутіної.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" відставку Лапутіної проголосувало 302 народні депутати. 

"Більш того, профільний Комітет з питань соціальної політики зазначив незадовільну роботу міністерства. Всі виступаючі, як і від влади так і опозиції, розносили у виступах міністра. Сама, вже ексміністр, навіть не прийшла на звіт", - зазначив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

7 лютого Комітет Ради у справах ветеранів підтримав відставку Лапутіної з посади міністра.

Читайте також: Потрібне перезавантаження державної політики щодо ветеранів, - Зеленський. ВIДЕО

Відставка Лапутіної

Нагадаємо, 5 лютого до Верховної Ради України надійшла заява від Юлії Лапутіної про відставку з посади міністра у справах ветеранів. Її розглянуть на найближчому засіданні ради.

Того ж вечора президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, що потрібне перезавантаження державної політики щодо ветеранів. "За всієї поваги до пані міністра, це питання виключно менеджменту. Україні потрібні сила, свіжа енергія й достатнє лідерство в кожній сфері", - сказав Зеленський.

Дивіться: Потрібне перезавантаження державної політики щодо ветеранів, - Зеленський. ВIДЕО

Лапутіна обіймає посаду міністра у справах ветеранів із грудня 2020 року.

Автор: 

ВР (14961) відставка (1462) Железняк Ярослав (551) Лапутіна Юлія (65)


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Топ коментарі
+6
Ця ла-путіна ще вигулькне десь пОслицей.
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07.02.2024 13:17
+6
Казали, що в цьому міністерстві було тільки два ветерани на весь штат, а штат там немаленький...
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07.02.2024 13:19
+5
Лучше бы соцслужба занималась ветеранами и деньги целей бы были и толпы чиновников-дармоедов не было и результат бы был намного получше.
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07.02.2024 13:19
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Хто? Ім"я? Наступник......
дЄрмак ще думає???
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07.02.2024 13:11 Відповісти
знаю на всі 100 що це буде не ветеран війни...
а черговий, зеленоєрмацький афераст(ка)
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07.02.2024 14:12 Відповісти
К сожалению так и будет. Скорее всего какая-нибудь визажистка из квартала... Очень хочу ошибаться...
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07.02.2024 15:32 Відповісти
всі свідомі українці думають як ти та хотять помилятися в своїх думках.
але думки у нас вірні.
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07.02.2024 16:54 Відповісти
Шило на мило???
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07.02.2024 13:11 Відповісти
Гучне прізвище...нічого не скажеш
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07.02.2024 13:16 Відповісти
рас-путин, два-путин...ла-путин, ла-ла-ла-ПТН-ПНХ -ла-ла-ла.
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07.02.2024 15:10 Відповісти
Ця ла-путіна ще вигулькне десь пОслицей.
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07.02.2024 13:17 Відповісти
Казали, що в цьому міністерстві було тільки два ветерани на весь штат, а штат там немаленький...
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07.02.2024 13:19 Відповісти
Лучше бы соцслужба занималась ветеранами и деньги целей бы были и толпы чиновников-дармоедов не было и результат бы был намного получше.
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07.02.2024 13:19 Відповісти
Мабуть, призначуть якогось «нужного» чоловіка, щоб забронювати його від ТЦК!!
Схема працює… Данилов у курсі..
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07.02.2024 13:20 Відповісти
Звіт?!
Да пашлі ви, як казав нєзабвєнний Мікола Янавіч...
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07.02.2024 13:21 Відповісти
круть... , просидела ни хрена не делая, получала хорошую зарплату и ни какое тебе ответственности..
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07.02.2024 13:25 Відповісти
Отак от, провалюєш усю роботу міністерства аж з 2020 року, та ще і в час війни, а тобі за це суворе покарання - звільнення. Надіюсь хоч премію за "високі досягнення у праці" в 2022р. отримала?
P.S. З декларацій
2020 - 337 843 грн.
2021 - 752 376 грн
2022 - 1 008 187 грн.
І це без 2023, без "надоєних" з посади, без пенсії, яка виросла від такої зарплати...
Це те зо суспільство заплатило за це "геніальне" кадрове рішення Зеленського.
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07.02.2024 13:27 Відповісти
А хто лапутіну відвинув на пост міністра,не зелені?
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07.02.2024 13:29 Відповісти
Ето дрогоє
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07.02.2024 13:50 Відповісти
ще один доказ шо в цю владу приходять на "час-два" шоб напистити , отримати привілєгії і з'іпати з країни ...
З.І. так хто там шо давати буде цім крадунам - хіба шо поцмоктати))
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07.02.2024 13:35 Відповісти
ну якби в Україні така система влади "на годину-дві" прописана в законах! завжди і всюди вічні вибори, які закінчились тим, що чверть країни по суті вже нема.....

ну нічого!!! тепер ось вибори поза законом, бо війна, то тепер-то точняк Україна заживе!!! хіба не так?
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07.02.2024 13:52 Відповісти
Where the US are you from?
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07.02.2024 16:24 Відповісти
Me do not understand U yet
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08.02.2024 08:41 Відповісти
И когда же уже наступит *свежая энергия и достаточное лидерство* в сфере президенства? А то всё видосики,видосики и видосики.Як вони всім обридли.Дужи схожий на ********* паличку,яку натирає всю ніч ОП.
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07.02.2024 14:17 Відповісти
В тихих кабінетах міністерств трохи інші порядкі ніж в армії. Там горлом і матом не візьмеш, навіть таким муровим генеральшам, як ця Ляпутіна.
Якщо апарату стає не камілтфо, то можуть і італійську забастівку влаштувати.
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07.02.2024 14:20 Відповісти
Поручик Ржевський зранку прокинувся і каже - панове, давайте викупаємо коней у шампанському. Йому кажуть - грошей немає. Ну, тоді хоч кішку пивом обіллємо. Нащось визвірилися на цю Лапутіну. Системна реформа, нічого не скажеш.
Гора породила мишу. Хоча Зеленський не гора - він купка...
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07.02.2024 14:26 Відповісти
Ну да - перевели стрелки за проблемы с ветеранами из-за отсутствия финансов вследствии ЗЕ-мародерства на тетку , а ЭТОТ опять не при чем ... ВОВА - ХОРОШИЙ , классные видосики каждый вечер бодро выдает!
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07.02.2024 15:08 Відповісти
Мертвонароджене дитя той Мінвет, ще й на чолі з Шалапутіною. Більше шкодили на-пару з Мінсоцем ніж допомагали, тварюки.
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07.02.2024 15:38 Відповісти
Уволить , уволили , а посадить ???
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07.02.2024 16:23 Відповісти
Цікава фотка. Зараз вся Рада ходить в "зєля-стайл" - в мілітарі і небриті?
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07.02.2024 16:23 Відповісти
Минобороны или Минздрав не в состоянии заниматься вопросами ветеранов? Сколько можно плодить министров
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07.02.2024 23:36 Відповісти
цікаво чи хтось чув це прізвище до звільнення ? мабуть це та потужна військова реформа від президента , яку вночі повідомив італійській пресі
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08.02.2024 08:49 Відповісти
"Зе" вирішив узурпувати в своїх руках: гроші, владу, силу. І це йому вдається.
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08.02.2024 22:42 Відповісти
 
 