Рада відправила у відставку міністра у справах ветеранів Лапутіну
Сьогодні, 7 лютого, під час засідання Верховна Рада підтримала відставку міністра у справах ветеранів України Юлії Лапутіної.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"За" відставку Лапутіної проголосувало 302 народні депутати.
"Більш того, профільний Комітет з питань соціальної політики зазначив незадовільну роботу міністерства. Всі виступаючі, як і від влади так і опозиції, розносили у виступах міністра. Сама, вже ексміністр, навіть не прийшла на звіт", - зазначив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.
7 лютого Комітет Ради у справах ветеранів підтримав відставку Лапутіної з посади міністра.
Відставка Лапутіної
Нагадаємо, 5 лютого до Верховної Ради України надійшла заява від Юлії Лапутіної про відставку з посади міністра у справах ветеранів. Її розглянуть на найближчому засіданні ради.
Того ж вечора президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, що потрібне перезавантаження державної політики щодо ветеранів. "За всієї поваги до пані міністра, це питання виключно менеджменту. Україні потрібні сила, свіжа енергія й достатнє лідерство в кожній сфері", - сказав Зеленський.
Лапутіна обіймає посаду міністра у справах ветеранів із грудня 2020 року.
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дЄрмак ще думає???
а черговий, зеленоєрмацький афераст(ка)
але думки у нас вірні.
Схема працює… Данилов у курсі..
Да пашлі ви, як казав нєзабвєнний Мікола Янавіч...
P.S. З декларацій
2020 - 337 843 грн.
2021 - 752 376 грн
2022 - 1 008 187 грн.
І це без 2023, без "надоєних" з посади, без пенсії, яка виросла від такої зарплати...
Це те зо суспільство заплатило за це "геніальне" кадрове рішення Зеленського.
З.І. так хто там шо давати буде цім крадунам - хіба шо поцмоктати))
ну нічого!!! тепер ось вибори поза законом, бо війна, то тепер-то точняк Україна заживе!!! хіба не так?
Якщо апарату стає не камілтфо, то можуть і італійську забастівку влаштувати.
Гора породила мишу. Хоча Зеленський не гора - він купка...