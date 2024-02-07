Гендиректор МАГАТЭ Гросси приехал на ЗАЭС
Генеральный директор МАГАТЭ посетил Запорожскую АЭС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter(X) генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.
Он напомнил, что это уже 4-й его визит на ЗАЭС. В ходе посещения станции гендиректор МАГАТЭ провел оценку соблюдения 5 принципов защиты станции, а также состояния систем энергоснабжения и охлаждения, уровня квалификации персонала.
"Это жизненно важные оценки безопасности и защиты объекта - нет места для самодовольства", - написал он.
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