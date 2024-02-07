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Гендиректор МАГАТЭ Гросси приехал на ЗАЭС

Рафаель Гроссі на ЗАЕС

Генеральный директор МАГАТЭ посетил Запорожскую АЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter(X) генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

Он напомнил, что это уже 4-й его визит на ЗАЭС. В ходе посещения станции гендиректор МАГАТЭ провел оценку соблюдения 5 принципов защиты станции, а также состояния систем энергоснабжения и охлаждения, уровня квалификации персонала.

"Это жизненно важные оценки безопасности и защиты объекта - нет места для самодовольства", - написал он.

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Автор: 

МАГАТЭ (389) Запорожская АЭС (702) Рафаэль Гросси (173)


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Яка це вже поїздка того Гроссі і яка від неї користь?
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07.02.2024 16:55 Ответить
А цигани співали "К нам прієхал наш любімий..."?
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07.02.2024 16:56 Ответить
Яким чином він перетнув лінію фронту?
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07.02.2024 17:05 Ответить
Йому там валізку з баблом передали, чи він просто несповна розуму?? мокши грохнуть - потім на нас звалять..скажуть, що ми два роки дамбили ЗАЕС..
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07.02.2024 17:15 Ответить
I шо?
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07.02.2024 17:21 Ответить
А я висрався в сортирі. Ви думаєте що поїздка гроссі на ЗАЕС має більшу цінність ніж я зробив? Риторичне питання.
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07.02.2024 17:21 Ответить
привіз подарунки...
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07.02.2024 17:39 Ответить
 
 