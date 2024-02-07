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Гендиректор МАГАТЕ Гроссі приїхав на ЗАЕС

Рафаель Гроссі на ЗАЕС

Генеральний директор МАГАТЕ відвідав Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter(X) генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі.

Він нагадав, що це вже 4-й його візит на ЗАЕС. Під час відвідин станції гендиректор МАГАТЕ провів оцінку дотримання 5 принципів захисту станції, а також стану систем енергопостачання та охолодження, рівня кваліфікації персоналу.

"Це життєво важливі оцінки для безпеки та захисту об’єкта - немає місця для самовдоволення", - написав він.

Читайте також: Кількість персоналу на Запорізькій АЕС нині удвічі менша за необхідну, - Гроссі

Автор: 

МАГАТЕ (710) Запорізька АЕС (1403) Гроссі Рафаель (291)


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Яка це вже поїздка того Гроссі і яка від неї користь?
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07.02.2024 16:55 Відповісти
А цигани співали "К нам прієхал наш любімий..."?
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07.02.2024 16:56 Відповісти
Яким чином він перетнув лінію фронту?
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07.02.2024 17:05 Відповісти
Йому там валізку з баблом передали, чи він просто несповна розуму?? мокши грохнуть - потім на нас звалять..скажуть, що ми два роки дамбили ЗАЕС..
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07.02.2024 17:15 Відповісти
I шо?
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07.02.2024 17:21 Відповісти
А я висрався в сортирі. Ви думаєте що поїздка гроссі на ЗАЕС має більшу цінність ніж я зробив? Риторичне питання.
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07.02.2024 17:21 Відповісти
привіз подарунки...
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07.02.2024 17:39 Відповісти
 
 