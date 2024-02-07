Гендиректор МАГАТЕ Гроссі приїхав на ЗАЕС

Генеральний директор МАГАТЕ відвідав Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter(X) генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі.

Він нагадав, що це вже 4-й його візит на ЗАЕС. Під час відвідин станції гендиректор МАГАТЕ провів оцінку дотримання 5 принципів захисту станції, а також стану систем енергопостачання та охолодження, рівня кваліфікації персоналу.

"Це життєво важливі оцінки для безпеки та захисту об’єкта - немає місця для самовдоволення", - написав він.

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