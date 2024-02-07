В Полтавской области раздались взрывы, - ОВА
Во время воздушной тревоги жители Полтавской области слышали взрывы.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель Полтавской ОВА Филипп Пронин, передает Цензор.НЕТ.
"Враг атаковал Полтавщину. Звук взрыва слышали в Миргородском районе", - написал он.
По его информации, пострадавших в результате взрыва нет.
"В случае объявления воздушной тревоги не пренебрегайте безопасностью, сразу направляйтесь в укрытие", - призвал глава ОВА.
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Раися в Перде #587578
показать весь комментарий07.02.2024 18:18 Ответить Мне нравится 3
юрий Шмалько #512164
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Леопольд #586865
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Леопольд #586865
показать весь комментарий07.02.2024 18:54 Ответить Мне нравится 0
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