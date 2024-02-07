В Полтавской области раздались взрывы, - ОВА

Во время воздушной тревоги жители Полтавской области слышали взрывы.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель Полтавской ОВА Филипп Пронин, передает Цензор.НЕТ.

"Враг атаковал Полтавщину. Звук взрыва слышали в Миргородском районе", - написал он.

По его информации, пострадавших в результате взрыва нет.

"В случае объявления воздушной тревоги не пренебрегайте безопасностью, сразу направляйтесь в укрытие", - призвал глава ОВА.

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