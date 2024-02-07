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На Полтавщині пролунали вибухи, - ОВА

На Полтавщині пролунали вибухи

Під час повітряної тривоги жителі Полтавської області чули вибухи.

Про це у своєму телегрм-каналі повідомив керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог атакував Полтавщину. Звук вибуху чули у Миргородському районі", - написав він.

За його інформацією постраждалих унаслідок вибуху немає.

"У разі оголошення повітряної тривоги не нехтуйте безпекою, одразу прямуйте в укриття", - закликав очільник ОВА.

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Автор: 

обстріл (28365) Полтава (555) Пронін Філіп (19)


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Лиж бы плитку и асфальт не повредили.
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07.02.2024 18:18 Відповісти
не набридло?
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07.02.2024 19:43 Відповісти
Сьогодні кацапомразі вдарили по Києву новою ракетою 3М22 "Циркон", - ЗМІ
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07.02.2024 18:46 Відповісти
попала по проезжей части повредила кабеля
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07.02.2024 18:54 Відповісти
 
 