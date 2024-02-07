На Полтавщині пролунали вибухи, - ОВА
Під час повітряної тривоги жителі Полтавської області чули вибухи.
Про це у своєму телегрм-каналі повідомив керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог атакував Полтавщину. Звук вибуху чули у Миргородському районі", - написав він.
За його інформацією постраждалих унаслідок вибуху немає.
"У разі оголошення повітряної тривоги не нехтуйте безпекою, одразу прямуйте в укриття", - закликав очільник ОВА.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Раися в Перде #587578
показати весь коментар07.02.2024 18:18 Відповісти Мені подобається 3
юрий Шмалько #512164
показати весь коментар07.02.2024 19:43 Відповісти Мені подобається 3
Леопольд #586865
показати весь коментар07.02.2024 18:46 Відповісти Мені подобається 0
Леопольд #586865
показати весь коментар07.02.2024 18:54 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль