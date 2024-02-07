На Полтавщині пролунали вибухи, - ОВА

Під час повітряної тривоги жителі Полтавської області чули вибухи.

Про це у своєму телегрм-каналі повідомив керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог атакував Полтавщину. Звук вибуху чули у Миргородському районі", - написав він.

За його інформацією постраждалих унаслідок вибуху немає.

"У разі оголошення повітряної тривоги не нехтуйте безпекою, одразу прямуйте в укриття", - закликав очільник ОВА.

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