Следующая встреча в формате "Рамштайн" состоится 14 февраля в Брюсселе
Следующая встреча контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится в Брюсселе 14 февраля, перед началом встречи министров обороны стран Альянса, которая запланирована на следующий день.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом передает Укринформ со ссылкой на сообщение НАТО.
"Министры обороны стран-союзниц встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 15 февраля… Отдельная встреча Контактной группы по обороне Украины под председательством Соединенных Штатов состоится в штаб-квартире НАТО 14 февраля", - говорится в сообщении.
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