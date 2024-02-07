Следующая встреча в формате "Рамштайн" состоится 14 февраля в Брюсселе

Следующая встреча контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится в Брюсселе 14 февраля, перед началом встречи министров обороны стран Альянса, которая запланирована на следующий день.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом передает Укринформ со ссылкой на сообщение НАТО.

"Министры обороны стран-союзниц встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 15 февраля… Отдельная встреча Контактной группы по обороне Украины под председательством Соединенных Штатов состоится в штаб-квартире НАТО 14 февраля", - говорится в сообщении.

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