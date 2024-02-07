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Следующая встреча в формате "Рамштайн" состоится 14 февраля в Брюсселе

рамштайн

Следующая встреча контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится в Брюсселе 14 февраля, перед началом встречи министров обороны стран Альянса, которая запланирована на следующий день.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом передает Укринформ со ссылкой на сообщение НАТО.

"Министры обороны стран-союзниц встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 15 февраля… Отдельная встреча Контактной группы по обороне Украины под председательством Соединенных Штатов состоится в штаб-квартире НАТО 14 февраля", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Брюссель (618) НАТО (9975) помощь и поддержка (868)


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і для чого?
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07.02.2024 18:51 Ответить
Параша противостоит всем Рамштайнам на свете своими боевыми хенералами.

Генерал-лейтенант Олег Завгородний, который занимает должность начальника Главного управления тылового обеспечения таможенной службы параши, поехал в командировку в Калининград и оказался в тюрьме. Топ-военный выпил лишнего и устроил дебош в 5-звездочном отеле. Полицейские приняли его за бездомного. Он приехал в Калининград на совещание по итогам оперативно-служебной деятельности и остановился в пятизвездочном отеле Crysal House. Там, вместе с главой делегации, заместителем руководителя ФМС генерал-полковником Струковым, он распивал алкогольные напитки. "Чиновники вызвали девушку по вызову, за которой гонялись по отелю, пока охрана не вызвала параш-гвардию", - говорится в сообщении. Генерала забрали в отделение полиции и надели наручники. Топ-военный мычал что-то непонятное, угрожал, бодался ногами и ерзал по полу.
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07.02.2024 18:52 Ответить
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07.02.2024 18:53 Ответить
ШУТКА?
Зеленський готує указ , доки він ЩЕ не кульгава качка, до переходу влади до оновленого коаліційного правління ВР - з виключенням ОПЗЖ та переобранням коаліцією спікера -

ТАК ВИМАГАЄ КОНСТИТУЦІЯ! за умов війни з неможливістю проведення виборів .
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07.02.2024 18:53 Ответить
Знову припруться ТРИ ТОЛСТЯКА в стилі мілітарі? З такими лицями "їм нікто дєнєг нє даст" (покійний мер Кернес).
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07.02.2024 19:34 Ответить
День святого Валентина для паРАШИ заиграет свежими красками!
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07.02.2024 19:36 Ответить
Вот бы ещё представитель от Украины был Валентином!!!
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07.02.2024 19:37 Ответить
 
 