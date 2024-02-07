Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 14 лютого у Брюсселі

Наступна зустріч контактної групи з оборони України в форматі "Рамштайн" відбудеться у Брюсселі 14 лютого, перед початком зустрічі міністрів оборони країн Альянсу, що запланована вже наступного дня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає Укрінформ з посиланням на повідомлення НАТО.

"Міністри оборони країн-союзниць зустрінуться у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 15 лютого…. Окрема зустріч Контактної групи з оборони України, під головуванням Сполучених Штатів, відбудеться в штаб-квартирі НАТО 14 лютого", - йдеться у повідомленні.

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