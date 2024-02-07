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Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 14 лютого у Брюсселі

рамштайн

Наступна зустріч контактної групи з оборони України в форматі "Рамштайн" відбудеться у Брюсселі 14 лютого, перед початком зустрічі міністрів оборони країн Альянсу, що запланована вже наступного дня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає Укрінформ з посиланням на повідомлення НАТО.

"Міністри оборони країн-союзниць зустрінуться у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 15 лютого…. Окрема зустріч Контактної групи з оборони України, під головуванням Сполучених Штатів, відбудеться в штаб-квартирі НАТО 14 лютого", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радник президента США Салліван летить у Брюссель домовлятися з НАТО про допомогу Україні

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Брюссель (284) НАТО (6436) допомога і підтримка (1159)


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07.02.2024 18:51 Відповісти
Параша противостоит всем Рамштайнам на свете своими боевыми хенералами.

Генерал-лейтенант Олег Завгородний, который занимает должность начальника Главного управления тылового обеспечения таможенной службы параши, поехал в командировку в Калининград и оказался в тюрьме. Топ-военный выпил лишнего и устроил дебош в 5-звездочном отеле. Полицейские приняли его за бездомного. Он приехал в Калининград на совещание по итогам оперативно-служебной деятельности и остановился в пятизвездочном отеле Crysal House. Там, вместе с главой делегации, заместителем руководителя ФМС генерал-полковником Струковым, он распивал алкогольные напитки. "Чиновники вызвали девушку по вызову, за которой гонялись по отелю, пока охрана не вызвала параш-гвардию", - говорится в сообщении. Генерала забрали в отделение полиции и надели наручники. Топ-военный мычал что-то непонятное, угрожал, бодался ногами и ерзал по полу.
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07.02.2024 18:52 Відповісти
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07.02.2024 18:53 Відповісти
ШУТКА?
Зеленський готує указ , доки він ЩЕ не кульгава качка, до переходу влади до оновленого коаліційного правління ВР - з виключенням ОПЗЖ та переобранням коаліцією спікера -

ТАК ВИМАГАЄ КОНСТИТУЦІЯ! за умов війни з неможливістю проведення виборів .
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07.02.2024 18:53 Відповісти
Знову припруться ТРИ ТОЛСТЯКА в стилі мілітарі? З такими лицями "їм нікто дєнєг нє даст" (покійний мер Кернес).
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07.02.2024 19:34 Відповісти
День святого Валентина для паРАШИ заиграет свежими красками!
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07.02.2024 19:36 Відповісти
Вот бы ещё представитель от Украины был Валентином!!!
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07.02.2024 19:37 Відповісти
 
 