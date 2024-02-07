Умеров обсудил ситуацию на фронте с министром обороны США Остином
Министры обороны Украины и США провели переговоры.
Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что собеседники обсудили последние события на поле боя и предстоящее заседание Контактной группы по обороне Украины.
Госсекретарь Остин подтвердил приверженность Соединенным Штатам и нашей коалиции, состоящей из почти 50 членов Альянса и партнеров, в поддержке Украины в ее текущей борьбе против неспровоцированной агрессии России.
"Оба лидера пообещали оставаться в тесном контакте", - добавил Райдер.
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(ОКРІМ ТОГО, ЩО ВІН З ПАРТІЇ ПРОПІЧУКІВСЬКОГО БАБЛА "ГОЛОС"- голос в голосуваннях разом з ОПЗЖ та СЛУГАМИ за зрадницькі плани Єрмака )
майже 10 років менеджер компанії Ахмєтова LIFE, включаючи роки поступово входження в долю акцій турецької компанії. до повного продажу..
Нев"їзний Ахмєтов до США з його бандитським минулим й раптом бізнесмен Умєров, його брат, тато дружина - володіють бізнесами у США , дітки школярі престижних шкіл та коледжів,
( це в той час коли уся мародерня хейтить посла Маркарову з її бізнесом ...)
Ахметов у часи Віті Януковича стає впливовим татарином , а потім при ВОВІ стає керівником Держрезерву - його заслуги там наступні .
У часи, коли в 2019 році Єрмак розкручував для Вови тему з Трампом-Джуліані про справу на Байдена "своїм прокурором", Умеров трудився -трудився знову на Ахмєтова
ЯК? А ОСЬ ТАКІ ЗАСЛУГИ УМЄРОВА:
"Переговоры Ермака (читай Зеленского) с Джулиани вылились в обвал украинско-американских отношений и дикий внутриполитический скандал в США, земельный вопрос - одна из основных фишек экономической программы Зеленского, источник глобального инвестирования в Украину - закончился запретом участия иностранцев и будущим дерибаном земли между узким кругом людей по бросовой цене, информированная обо всех украинских телодвижениях в газовом вопросе Россия твердо ведет дело к реализации своего плана - «качаю сколько хочу и когда хочу».
(Сунь-Цзи, "Мистецтво війни")
Прогресс уже есть. Не зря ВР больше 300 голосов отдала за Умерова. Или кто-то уже решил забрать свои голоса? Ну проголосовали по приколу и так же и отозвали.
Чому не пишуть чий саме цей лідер?
*****, *****, *****... Коли вже, ****, припиниться оте ****** шоу? Бо вже нема сечі терпіти ті пекельні борошна.
P.S. Просто для сміху - колись бачив цікавий комп'ютерний переклад: "Труси женскіє" - "БОЯГУЗИ ЖІНОЧІ".
А держсекретар в них Блінкен (Blinken). Це до відома редактора.
"Secretary of Defense Lloyd J. Austin III spoke with Ukrainian Minister of Defence Rustem Umerov today to discuss the latest battlefield developments and the upcoming meeting of the Ukraine Defense Contact Group.
Secretary Austin reiterated the commitment of the United States and our coalition of approximately 50 Allies and partners in supporting Ukraine in its ongoing fight against Russia's unprovoked aggression.
The two leaders pledged to remain in close contact."