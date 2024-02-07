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Умеров обсудил ситуацию на фронте с министром обороны США Остином

Ллойд Остін та Рустем Умєров

Министры обороны Украины и США провели переговоры.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что собеседники обсудили последние события на поле боя и предстоящее заседание Контактной группы по обороне Украины.

Госсекретарь Остин подтвердил приверженность Соединенным Штатам и нашей коалиции, состоящей из почти 50 членов Альянса и партнеров, в поддержке Украины в ее текущей борьбе против неспровоцированной агрессии России.

"Оба лидера пообещали оставаться в тесном контакте", - добавил Райдер.

Читайте также: Послабление помощи Украине подтолкнет Китай к агрессии, - Пентагон

Автор: 

Пентагон (1449) Остин Ллойд (420) Умеров Рустем (518)


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Топ комментарии
+16
Блин, Умеров и фронт - это козел и самолет!
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07.02.2024 20:42
+9
Співчуваю пану Остіну, якому довелося марнувати свій час на спілкування з нікчемою.
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07.02.2024 20:52
+8
Умеров знається на мистецтві вести війну? Капець.
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07.02.2024 21:02
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Блин, Умеров и фронт - это козел и самолет!
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07.02.2024 20:42 Ответить
самолет иногда "козлит"
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07.02.2024 20:47 Ответить
Чому не Главком Валерій Залужний ? ЗЕІУДА БІСИТЬСЯ СКАЖЕНІЄ відНАБЛИЖАЮЩЕГОСЯ КІНЦЯ !
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07.02.2024 21:14 Ответить
Козёл - авиационный термин, обозначающий отделение (отскок) самолёта от взлётно-посадочной полосы после касания шасси при посадке, то есть прыгание самолёта по полосе. Возникает чаще всего вследствие ошибки пилотирования, иногда из-за конструктивных особенностей летательного аппарата.
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07.02.2024 20:48 Ответить
наші як зажди - цивільному зараз генералу БУВШОМУ - підставили торгаша з доброю англійською
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07.02.2024 21:08 Ответить
З доброю турецькою.
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07.02.2024 21:38 Ответить
Хто такий Умєров для військових часів , його фах-

(ОКРІМ ТОГО, ЩО ВІН З ПАРТІЇ ПРОПІЧУКІВСЬКОГО БАБЛА "ГОЛОС"- голос в голосуваннях разом з ОПЗЖ та СЛУГАМИ за зрадницькі плани Єрмака )

майже 10 років менеджер компанії Ахмєтова LIFE, включаючи роки поступово входження в долю акцій турецької компанії. до повного продажу..

Нев"їзний Ахмєтов до США з його бандитським минулим й раптом бізнесмен Умєров, його брат, тато дружина - володіють бізнесами у США , дітки школярі престижних шкіл та коледжів,
( це в той час коли уся мародерня хейтить посла Маркарову з її бізнесом ...)
Ахметов у часи Віті Януковича стає впливовим татарином , а потім при ВОВІ стає керівником Держрезерву - його заслуги там наступні .
У часи, коли в 2019 році Єрмак розкручував для Вови тему з Трампом-Джуліані про справу на Байдена "своїм прокурором", Умеров трудився -трудився знову на Ахмєтова

ЯК? А ОСЬ ТАКІ ЗАСЛУГИ УМЄРОВА:
"Переговоры Ермака (читай Зеленского) с Джулиани вылились в обвал украинско-американских отношений и дикий внутриполитический скандал в США, земельный вопрос - одна из основных фишек экономической программы Зеленского, источник глобального инвестирования в Украину - закончился запретом участия иностранцев и будущим дерибаном земли между узким кругом людей по бросовой цене, информированная обо всех украинских телодвижениях в газовом вопросе Россия твердо ведет дело к реализации своего плана - «качаю сколько хочу и когда хочу».
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07.02.2024 21:19 Ответить
Контакт між ними може бути тісним а допомоги від США нема
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07.02.2024 20:52 Ответить
Співчуваю пану Остіну, якому довелося марнувати свій час на спілкування з нікчемою.
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07.02.2024 20:52 Ответить
Пан Остін же не знав,що на Цензорі з 2021 року залишає свої випорожненнсам сергій вітальович.А чому с.вітальович не поїхав в США поговорити,та і заощадити час пана Остіна?Невже с.вітальович ще гірше,ніж нікчема?Навіть до кордону не пустили?
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07.02.2024 21:17 Ответить
цікаве. що було б з міністром оборони США, якби його відомство годувало своїх військових гнилою картоплею та тухлими яйцями по 17?
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07.02.2024 21:01 Ответить
Не заздрю Остіну. Ну а що поробиш така робота !
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07.02.2024 21:02 Ответить
Умеров знається на мистецтві вести війну? Капець.
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07.02.2024 21:02 Ответить
"Якщо довго умєров сидітиме на березі річки, то побачить як пропливе труп *****"

(Сунь-Цзи, "Мистецтво війни")
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07.02.2024 21:46 Ответить
Торгаш -менеджер Умеров , сімʼя котрого має бізнес у США -батько мати дружина брат...з генералом. Що є спільного тільки знання англійської торгашем
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07.02.2024 21:06 Ответить
Обидва лідери пообіцяли залишатися в тісному контакті", - додав Райдер. Джерело:

Прогресс уже есть. Не зря ВР больше 300 голосов отдала за Умерова. Или кто-то уже решил забрать свои голоса? Ну проголосовали по приколу и так же и отозвали.
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07.02.2024 21:30 Ответить
Уморов вже лідер?
Чому не пишуть чий саме цей лідер?
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07.02.2024 21:42 Ответить
І що "НАВІТЬ НЕ РЯДОВИЙ" (бо не служив взагалі) умєров міг розказати випускнику Вест-Пойнта, Командно-штабного коледжу армії США, Воєнного коледжу армії США бойовому п'ятизірковому Генералу Армії США?
*****, *****, *****... Коли вже, ****, припиниться оте ****** шоу? Бо вже нема сечі терпіти ті пекельні борошна.

P.S. Просто для сміху - колись бачив цікавий комп'ютерний переклад: "Труси женскіє" - "БОЯГУЗИ ЖІНОЧІ".
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07.02.2024 21:43 Ответить
Два пі.... Дараса
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07.02.2024 21:44 Ответить
В оригіналі "міністр", а не "Держсекретар".
А держсекретар в них Блінкен (Blinken). Це до відома редактора.

"Secretary of Defense Lloyd J. Austin III spoke with Ukrainian Minister of Defence Rustem Umerov today to discuss the latest battlefield developments and the upcoming meeting of the Ukraine Defense Contact Group.
Secretary Austin reiterated the commitment of the United States and our coalition of approximately 50 Allies and partners in supporting Ukraine in its ongoing fight against Russia's unprovoked aggression.
The two leaders pledged to remain in close contact."
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07.02.2024 22:23 Ответить
Дивлюся я на рожі цих умєрових, рєзнікових, дєрьмаків, зеіуд і прочєй зеленої шушери і бачу, як просто гине Україна, і дійсно, скоро не буде такої держави на мапі.
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08.02.2024 00:33 Ответить
 
 