Умєров обговорив ситуацію на фронті з міністром оборони США Остіном

Міністри оборони України та США провели переговори.

Про це повідомив прес-секретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що співрозмовники обговорили останні події на полі бою та майбутнє засідання Контактної групи з питань оборони України.

Держсекретар Остін підтвердив відданість Сполучених Штатів і нашої коаліції, що складається з майже 50 членів Альянсу і партнерів, у підтримці України в її поточній боротьбі проти неспровокованої агресії Росії.

"Обидва лідери пообіцяли залишатися в тісному контакті", - додав Райдер.

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