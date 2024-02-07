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Умєров обговорив ситуацію на фронті з міністром оборони США Остіном

Ллойд Остін та Рустем Умєров

Міністри оборони України та США провели переговори.

Про це повідомив прес-секретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що співрозмовники обговорили останні події на полі бою та майбутнє засідання Контактної групи з питань оборони України.

Держсекретар Остін підтвердив відданість Сполучених Штатів і нашої коаліції, що складається з майже 50 членів Альянсу і партнерів, у підтримці України в її поточній боротьбі проти неспровокованої агресії Росії.

"Обидва лідери пообіцяли залишатися в тісному контакті", - додав Райдер.

Читайте також: Попереду підготовка законопроєкту щодо мобілізації до другого читання, - Умєров

Автор: 

Пентагон (1417) Остін Ллойд (521) Умєров Рустем (599)


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Топ коментарі
+16
Блин, Умеров и фронт - это козел и самолет!
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07.02.2024 20:42
+9
Співчуваю пану Остіну, якому довелося марнувати свій час на спілкування з нікчемою.
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07.02.2024 20:52
+8
Умеров знається на мистецтві вести війну? Капець.
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07.02.2024 21:02
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Блин, Умеров и фронт - это козел и самолет!
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07.02.2024 20:42 Відповісти
самолет иногда "козлит"
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07.02.2024 20:47 Відповісти
Чому не Главком Валерій Залужний ? ЗЕІУДА БІСИТЬСЯ СКАЖЕНІЄ відНАБЛИЖАЮЩЕГОСЯ КІНЦЯ !
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07.02.2024 21:14 Відповісти
Козёл - авиационный термин, обозначающий отделение (отскок) самолёта от взлётно-посадочной полосы после касания шасси при посадке, то есть прыгание самолёта по полосе. Возникает чаще всего вследствие ошибки пилотирования, иногда из-за конструктивных особенностей летательного аппарата.
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07.02.2024 20:48 Відповісти
наші як зажди - цивільному зараз генералу БУВШОМУ - підставили торгаша з доброю англійською
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07.02.2024 21:08 Відповісти
З доброю турецькою.
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07.02.2024 21:38 Відповісти
Хто такий Умєров для військових часів , його фах-

(ОКРІМ ТОГО, ЩО ВІН З ПАРТІЇ ПРОПІЧУКІВСЬКОГО БАБЛА "ГОЛОС"- голос в голосуваннях разом з ОПЗЖ та СЛУГАМИ за зрадницькі плани Єрмака )

майже 10 років менеджер компанії Ахмєтова LIFE, включаючи роки поступово входження в долю акцій турецької компанії. до повного продажу..

Нев"їзний Ахмєтов до США з його бандитським минулим й раптом бізнесмен Умєров, його брат, тато дружина - володіють бізнесами у США , дітки школярі престижних шкіл та коледжів,
( це в той час коли уся мародерня хейтить посла Маркарову з її бізнесом ...)
Ахметов у часи Віті Януковича стає впливовим татарином , а потім при ВОВІ стає керівником Держрезерву - його заслуги там наступні .
У часи, коли в 2019 році Єрмак розкручував для Вови тему з Трампом-Джуліані про справу на Байдена "своїм прокурором", Умеров трудився -трудився знову на Ахмєтова

ЯК? А ОСЬ ТАКІ ЗАСЛУГИ УМЄРОВА:
"Переговоры Ермака (читай Зеленского) с Джулиани вылились в обвал украинско-американских отношений и дикий внутриполитический скандал в США, земельный вопрос - одна из основных фишек экономической программы Зеленского, источник глобального инвестирования в Украину - закончился запретом участия иностранцев и будущим дерибаном земли между узким кругом людей по бросовой цене, информированная обо всех украинских телодвижениях в газовом вопросе Россия твердо ведет дело к реализации своего плана - «качаю сколько хочу и когда хочу».
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07.02.2024 21:19 Відповісти
Контакт між ними може бути тісним а допомоги від США нема
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07.02.2024 20:52 Відповісти
Співчуваю пану Остіну, якому довелося марнувати свій час на спілкування з нікчемою.
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07.02.2024 20:52 Відповісти
Пан Остін же не знав,що на Цензорі з 2021 року залишає свої випорожненнсам сергій вітальович.А чому с.вітальович не поїхав в США поговорити,та і заощадити час пана Остіна?Невже с.вітальович ще гірше,ніж нікчема?Навіть до кордону не пустили?
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07.02.2024 21:17 Відповісти
цікаве. що було б з міністром оборони США, якби його відомство годувало своїх військових гнилою картоплею та тухлими яйцями по 17?
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07.02.2024 21:01 Відповісти
Не заздрю Остіну. Ну а що поробиш така робота !
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07.02.2024 21:02 Відповісти
Умеров знається на мистецтві вести війну? Капець.
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07.02.2024 21:02 Відповісти
"Якщо довго умєров сидітиме на березі річки, то побачить як пропливе труп *****"

(Сунь-Цзи, "Мистецтво війни")
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07.02.2024 21:46 Відповісти
Торгаш -менеджер Умеров , сімʼя котрого має бізнес у США -батько мати дружина брат...з генералом. Що є спільного тільки знання англійської торгашем
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07.02.2024 21:06 Відповісти
Обидва лідери пообіцяли залишатися в тісному контакті", - додав Райдер. Джерело:

Прогресс уже есть. Не зря ВР больше 300 голосов отдала за Умерова. Или кто-то уже решил забрать свои голоса? Ну проголосовали по приколу и так же и отозвали.
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07.02.2024 21:30 Відповісти
Уморов вже лідер?
Чому не пишуть чий саме цей лідер?
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07.02.2024 21:42 Відповісти
І що "НАВІТЬ НЕ РЯДОВИЙ" (бо не служив взагалі) умєров міг розказати випускнику Вест-Пойнта, Командно-штабного коледжу армії США, Воєнного коледжу армії США бойовому п'ятизірковому Генералу Армії США?
*****, *****, *****... Коли вже, ****, припиниться оте ****** шоу? Бо вже нема сечі терпіти ті пекельні борошна.

P.S. Просто для сміху - колись бачив цікавий комп'ютерний переклад: "Труси женскіє" - "БОЯГУЗИ ЖІНОЧІ".
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07.02.2024 21:43 Відповісти
Два пі.... Дараса
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07.02.2024 21:44 Відповісти
В оригіналі "міністр", а не "Держсекретар".
А держсекретар в них Блінкен (Blinken). Це до відома редактора.

"Secretary of Defense Lloyd J. Austin III spoke with Ukrainian Minister of Defence Rustem Umerov today to discuss the latest battlefield developments and the upcoming meeting of the Ukraine Defense Contact Group.
Secretary Austin reiterated the commitment of the United States and our coalition of approximately 50 Allies and partners in supporting Ukraine in its ongoing fight against Russia's unprovoked aggression.
The two leaders pledged to remain in close contact."
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07.02.2024 22:23 Відповісти
Дивлюся я на рожі цих умєрових, рєзнікових, дєрьмаків, зеіуд і прочєй зеленої шушери і бачу, як просто гине Україна, і дійсно, скоро не буде такої держави на мапі.
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08.02.2024 00:33 Відповісти
 
 