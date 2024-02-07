Попереду підготовка законопроєкту щодо мобілізації до другого читання, - Умєров
Верховна рада зробила перший крок до вдосконалення мобілізації, проходження військової служби та військового обліку.
Про це повідомив у фейсбуці глава Міноборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.
"Цих змін чекають сотні тисяч захисників та захисниць, які вже служать в Силах оборони. Ці зміни потрібні, щоб держава могла ефективно залучати військовозобовʼязаних, які вже найближчим часом стануть до лав війська. Ці зміни роблять державу стійкішою, а військо сильнішим в протистоянні з ворогом", - зазначає він.
Умєров також подякував всім, хто причетний до розробки та ухвалення цього законопроєкту.
- Я вдячний премʼєр-міністру України Денису Шмигалю за лідерство в процесі урядової роботи над законопроєктом.
- Дякую залученим міністерствам та урядовим інституціям, чиї команди працювали над цими змінами.
- Дякую Головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному та начальнику Генерального штабу Збройних Сил України за послідовне співробітництво в процесі напрацювання цих нормативно-правових змін.
- Дякую профільному комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, зокрема, голові комітету Олександру Завітневичу за плідну депутатсько-урядову співпрацю.
- Дякую членам антикорупційного та комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів за спільну роботу над законопроєктом.
- Дякую уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитру Лубінцю за результативну взаємодію щодо законопроєкту.
- Вдячний керівникам усіх фракцій Парламенту та кожному з 243 депутатів, хто підтримав законопроєкт.
"Попереду підготовка законопроєкту до другого читання. Час змін в інтересах захисників та захисниць настав! Час дорослих рішень!", - додав Умєров.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кабмін схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Він зареєстрований у Верховній Раді під №10449 і має замінити попередній урядовий законопроєкт №10378, який на початку січня довелося відкликати через гостру критику, яка лунала навіть від депутатів провладної фракції "Слуга народу".
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У 882-му і до відомої події зі Змією, все вирішувалось за рахунок грамотних дій полководця і його розуміння ситуації.
А якщо у вищого військового керівництва немає розуміння ситуації, а є тільки "чуйка", яка це керівництво вже дуже сильно підвела, то питання може вирішуватись тільки за рахунок "гарматного м'яса". І думаю, це розуміють всі.
Тобі з Африки видніше? На пальму заліз, щоб побачити?
Що він таке прочитав, що не може зупинитись з подяками???
Кто печку топит в бане и греет воду в чане,
Еще тому спасибо, кто поддает нам жару,
Кто поддает нам жару и не жалеет пару.
Спасибо, спасибо, заботливой хозяйке,
Спасибо, спасибо, тому, кто сделал шайки,
И гладко выстругал полок,
И вправил в печку котелок,
И кто дровишек нам припас,
И вяжет веники для нас.
(С. Маршак)
Брат Умєрова із родиною мешкають в маєтку курортного містечка Бока Ратон на узбережжі затоки Біскан Атлантичного океану.
(ОКРІМ ТОГО, ЩО ВІН З ПАРТІЇ ПРОПІЧУКІВСЬКОГО БАБЛА "ГОЛОС"- голос в голосуваннях разом з ОПЗЖ та СЛУГАМИ за зрадницькі плани Єрмака )
майже 10 років менеджер компанії Ахмєтова LIFE, включаючи роки поступово входження в долю акцій турецької компанії. до повного продажу..
Нев"їзний Ахмєтов до США з його бандитським минулим й раптом бізнесмен Умєров, його брат, тато дружина - володіють бізнесами у США , дітки школярі престижних шкіл та коледжів,
( це в той час коли уся мародерня хейтить посла Маркарову з її бізнесом ...)
Ахметов у часи Віті Януковича стає впливовим татарином , а потім при ВОВІ стає керівником Держрезерву - його заслуги там наступні .
У часи, коли в 2019 році Єрмак розкручував для Вови тему з Трампом-Джуліані про справу на Байдена "своїм прокурором", Умеров трудився -трудився знову на Ахмєтова
ЯК? А ОСЬ ТАКІ ЗАСЛУГИ УМЄРОВА:
"Переговоры Ермака (читай Зеленского) с Джулиани вылились в обвал украинско-американских отношений и дикий внутриполитический скандал в США, земельный вопрос - одна из основных фишек экономической программы Зеленского, источник глобального инвестирования в Украину - закончился запретом участия иностранцев и будущим дерибаном земли между узким кругом людей по бросовой цене, информированная обо всех украинских телодвижениях в газовом вопросе Россия твердо ведет дело к реализации своего плана - «качаю сколько хочу и когда хочу».
Ну що, братці, гарний в Україні міністр оборони? Статх під назвою- Ермак, Із Іспанії в Золотое.
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Зелені макаки і риги слухняно тиснуть кнопки за будь-що, за що вказують їхні сутенери.
"Вб'ємо вас разом" - новий лозунг злочинної коаліції ЗЕ/ОПЗЖ. Все іде за планом.
Чи вони всі інваліди?
І подають 36 місяців ,але після рішення ставки. Дійсно ,ми саме цього і чекали , тобто як було невідомо,так і стало невідомим. І жодного курва пояснення що воно означає. Лише говорять що змінять питання аспірантів і не блокуватимуть картки! Так а що ж тоді змінилось ?!