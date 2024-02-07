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Попереду підготовка законопроєкту щодо мобілізації до другого читання, - Умєров

військовий,мобілізація,квиток

Верховна рада зробила перший крок до вдосконалення мобілізації, проходження військової служби та військового обліку.

Про це повідомив у фейсбуці глава Міноборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

"Цих змін чекають сотні тисяч захисників та захисниць, які вже служать в Силах оборони. Ці зміни потрібні, щоб держава могла ефективно залучати військовозобовʼязаних, які вже найближчим часом стануть до лав війська. Ці зміни роблять державу стійкішою, а військо сильнішим в протистоянні з ворогом", - зазначає він.

Умєров також подякував всім, хто причетний до розробки та ухвалення цього законопроєкту.

  • Я вдячний премʼєр-міністру України Денису Шмигалю за лідерство в процесі урядової роботи над законопроєктом.
  • Дякую залученим міністерствам та урядовим інституціям, чиї команди працювали над цими змінами.
  • Дякую Головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному та начальнику Генерального штабу Збройних Сил України за послідовне співробітництво в процесі напрацювання цих нормативно-правових змін.
  • Дякую профільному комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, зокрема, голові комітету Олександру Завітневичу за плідну депутатсько-урядову співпрацю.
  • Дякую членам антикорупційного та комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів за спільну роботу над законопроєктом.
  • Дякую уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитру Лубінцю за результативну взаємодію щодо законопроєкту.
  • Вдячний керівникам усіх фракцій Парламенту та кожному з 243 депутатів, хто підтримав законопроєкт.

Також читайте: ВР схвалила у першому читанні законопроєкт про мобілізацію

"Попереду підготовка законопроєкту до другого читання. Час змін в інтересах захисників та захисниць настав! Час дорослих рішень!", - додав Умєров.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кабмін схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Він зареєстрований у Верховній Раді під №10449 і має замінити попередній урядовий законопроєкт №10378, який на початку січня довелося відкликати через гостру критику, яка лунала навіть від депутатів провладної фракції "Слуга народу".

Автор: 

ВР (14961) законопроєкт (3589) мобілізація (3044) Умєров Рустем (599)


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Топ коментарі
+14
Безугла, тебе вФейсбуці забанили і ти рішила на Залужного тут посрати ?
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07.02.2024 16:47
+12
Після закінчення повноважень президента України громадянин Володимир Зеленський теж буде мобілізований за цим законом?
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07.02.2024 16:45
+11
Родина Умєрова мешкає у штаті Флорида, на півдні США.
Брат Умєрова із родиною мешкають в маєтку курортного містечка Бока Ратон на узбережжі затоки Біскан Атлантичного океану.
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07.02.2024 16:48
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Згідно законопроекту СН+ОПЗЖ,про демобілізацію після 36 місяців можна забути.Призов 2022,-до кінця.
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07.02.2024 16:42 Відповісти
А коли кінець? І яким він буде? Це - дуже цікаві питання.
У 882-му і до відомої події зі Змією, все вирішувалось за рахунок грамотних дій полководця і його розуміння ситуації.
А якщо у вищого військового керівництва немає розуміння ситуації, а є тільки "чуйка", яка це керівництво вже дуже сильно підвела, то питання може вирішуватись тільки за рахунок "гарматного м'яса". І думаю, це розуміють всі.
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07.02.2024 18:12 Відповісти
Цікаво те, як в ті часи весь цей пазл швиденько і без особливих потрясінь зібрали. Без академіків, комп'ютерів і інтернету. І євроінтеграція тоді була дещо іншою, за схемою "із варяг в греки". Замість НАТО тоді були вікінги, а замість Москви - Константинополь. Тоді все тільки починалося, і на все дивилися в рожевих окулярах, те так, як в наші дні.
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07.02.2024 18:38 Відповісти
Ухилянти теперь тоже должны как и Умеров подякувати всім, хто причетний до розробки та ухвалення цього законопроєкту. В т.ч. и Генералу Залужному.
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07.02.2024 16:44 Відповісти
Безугла, тебе вФейсбуці забанили і ти рішила на Залужного тут посрати ?
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07.02.2024 16:47 Відповісти
вот ты скажи мне при чем тут Залужный ? Он к мобилизации не имеет отношения , максимум что он может сказать сколько по его мнению нужно мобилизовать , он не имеет к законодательству ни какого отношения даже если бы и хотел
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07.02.2024 16:53 Відповісти
Тцк узгоджує всі дії з генштабом,який підпорядковується головнокомандувачу.Без погодження дій.Нічого не буде.Все це свавілля тцк,особливо в селах,можна зупинити.Не було жодного відео від Залужного.Натомість були відосики,в яких він підтримував ініціативи слуг.
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07.02.2024 17:29 Відповісти
Автором законопроекту є Денис Шмигаль - чорним по-білому написано!
Тобі з Африки видніше? На пальму заліз, щоб побачити?
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07.02.2024 16:53 Відповісти
такое впечатление что этот законопроект состоит из нескольких десятков томов - все читают и читают
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07.02.2024 16:44 Відповісти
Операція "гнилі *********": харчова мафія Міноборони не здається і йде в суди Джерело: 07.02.24Тетяна Ніколаєнко
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07.02.2024 17:05 Відповісти
Нарол Яника зносив його закони щоб ви пі"дари знову повторили.Кабіни вам с"ки ламати г"ндони !
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07.02.2024 16:45 Відповісти
Після закінчення повноважень президента України громадянин Володимир Зеленський теж буде мобілізований за цим законом?
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07.02.2024 16:45 Відповісти
Ні він сяде довічно
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07.02.2024 16:48 Відповісти
А Папасаша еще два рядом.
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07.02.2024 17:54 Відповісти


Що він таке прочитав, що не може зупинитись з подяками???
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07.02.2024 16:47 Відповісти
Спасибо, спасибо тому, кто строил баню,
Кто печку топит в бане и греет воду в чане,
Еще тому спасибо, кто поддает нам жару,
Кто поддает нам жару и не жалеет пару.

Спасибо, спасибо, заботливой хозяйке,
Спасибо, спасибо, тому, кто сделал шайки,
И гладко выстругал полок,
И вправил в печку котелок,
И кто дровишек нам припас,
И вяжет веники для нас.

(С. Маршак)
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07.02.2024 16:48 Відповісти
Он дает понять, что если п*здить, то не его одного.
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07.02.2024 17:51 Відповісти
Родина Умєрова мешкає у штаті Флорида, на півдні США.
Брат Умєрова із родиною мешкають в маєтку курортного містечка Бока Ратон на узбережжі затоки Біскан Атлантичного океану.
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07.02.2024 16:48 Відповісти
Бока Ратон - жирнюче місце, там здається і у Трампа резиденція є. Ті, хто живуть на чисту з/п, без лівака, віллу там мати не можуть.
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07.02.2024 16:55 Відповісти
от там Єрмак тепер й вестиме перемовини з Трмпом ПРЯМІ- - бо Джуліані та Манафорт дружбани Єрмака вже таво...
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07.02.2024 16:59 Відповісти
Бока Ратон далеко не дешеве місце але по кишені середньому класу а резіденція Трампа у півгодини на північ у Вест Палм Бич на самому вʼїзді на косу. От там таки да від 4-5 мільонів халупки
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07.02.2024 18:17 Відповісти
У Рустема брат обеспеченный человек. И стал им задолго до войны
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07.02.2024 17:11 Відповісти
Как люди богатеют в борьбе за права коренных народов.
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07.02.2024 17:54 Відповісти
"Дякую Головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному та начальнику Генерального штабу Збройних Сил України за послідовне співробітництво в процесі напрацювання цих нормативно-правових змін" - а вот и основной посыл, связать главкома с принятием "закона", который вызывает острое недовольство у электората.
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07.02.2024 16:49 Відповісти
Якщо пан Залужний проти цього драконівського закону, то чому не виступить публічно?
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07.02.2024 17:05 Відповісти
Пан Залужный не вмешивается в политические вопросы и не занимается законотворческой деятельностью. Главком отвечает за ситуацию на поле боя, планирование операций и т.д. В своем деле он преуспел, а учитывая условия, в которых ему приходится работать, так ему вообще памятник при жизни ставить нужно.
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07.02.2024 17:09 Відповісти
Пан Залужний брав участь в обговоренні цього законопроекту. Він мовчить. Значить, все в ньому його влаштовує.
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07.02.2024 19:34 Відповісти
Пан Залужний скащав: мені пох як ви будете призивать, мені не пох на кількість бійців, які вм можна прищвать на підставі цього закону
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07.02.2024 19:42 Відповісти
Сатаною , стану не изгоняют (
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07.02.2024 18:53 Відповісти
Хто такий Умєров для військових часів , його фах-
(ОКРІМ ТОГО, ЩО ВІН З ПАРТІЇ ПРОПІЧУКІВСЬКОГО БАБЛА "ГОЛОС"- голос в голосуваннях разом з ОПЗЖ та СЛУГАМИ за зрадницькі плани Єрмака )

майже 10 років менеджер компанії Ахмєтова LIFE, включаючи роки поступово входження в долю акцій турецької компанії. до повного продажу..

Нев"їзний Ахмєтов до США з його бандитським минулим й раптом бізнесмен Умєров, його брат, тато дружина - володіють бізнесами у США , дітки школярі престижних шкіл та коледжів,
( це в той час коли уся мародерня хейтить посла Маркарову з її бізнесом ...)
Ахметов у часи Віті Януковича стає впливовим татарином , а потім при ВОВІ стає керівником Держрезерву - його заслуги там наступні .
У часи, коли в 2019 році Єрмак розкручував для Вови тему з Трампом-Джуліані про справу на Байдена "своїм прокурором", Умеров трудився -трудився знову на Ахмєтова

ЯК? А ОСЬ ТАКІ ЗАСЛУГИ УМЄРОВА:
"Переговоры Ермака (читай Зеленского) с Джулиани вылились в обвал украинско-американских отношений и дикий внутриполитический скандал в США, земельный вопрос - одна из основных фишек экономической программы Зеленского, источник глобального инвестирования в Украину - закончился запретом участия иностранцев и будущим дерибаном земли между узким кругом людей по бросовой цене, информированная обо всех украинских телодвижениях в газовом вопросе Россия твердо ведет дело к реализации своего плана - «качаю сколько хочу и когда хочу».

Ну що, братці, гарний в Україні міністр оборони? Статх під назвою- Ермак, Із Іспанії в Золотое.
https://republic.com.ua
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07.02.2024 16:51 Відповісти
Доречі- саме він відповідає за призначення та відставку у керівництві ЗСУ - надає прізвища (формально) Головнокомандуючому . Хтось очікує від нього прізивище Кривоноса , наприклад, для повернення на службу?
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07.02.2024 16:57 Відповісти
Не мели всякую херню!
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07.02.2024 17:13 Відповісти
дякую за підтвердження що правду написала
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07.02.2024 21:17 Відповісти
Яка підготовка?
Зелені макаки і риги слухняно тиснуть кнопки за будь-що, за що вказують їхні сутенери.
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07.02.2024 16:56 Відповісти
Дякуємо за список, але у непричетних пам'ять коротка, а основна маса незадоволених не зможуть висловити свою думку
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07.02.2024 17:09 Відповісти
Виродки.
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07.02.2024 17:21 Відповісти
Ого, скільки "Дякую" Спустися із небес до народу ще, хай і вони тобі, подякують.
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07.02.2024 17:22 Відповісти
Коли законопроєкт підтримують лише прокацапські "слуги урода" та рашистська агентура з ОПЗЖ - немає жодних сумнів стосовно того, проти кого цей законопроєкт та кому він вигідний.
"Вб'ємо вас разом" - новий лозунг злочинної коаліції ЗЕ/ОПЗЖ. Все іде за планом.
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07.02.2024 17:26 Відповісти
Особливо, якщо врахувати, що депутати-військові Костенко, Забродський і Яна Зінкевич законопроект не підтримали...
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07.02.2024 17:50 Відповісти
https://focus.ua/uk/*******-novosti/625392-dumali-shcho-zdaye-cholovikiv-tck-natovp-napav-na-zhinku-i-jiji-ditinu-ye-postrazhdali-foto-video
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07.02.2024 17:44 Відповісти
Кажеш 3 майдан москалі зроблять ???
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07.02.2024 17:46 Відповісти
Десь прочитав що 156 тис. колишніх військових до 60 років отримують пенсії та ніде не працюють ( від прапора до генерала). Стільки ж приблизно має бути колишніх ментів та інших "колишніх". Ось і вся мобілізація.
Чи вони всі інваліди?
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07.02.2024 17:57 Відповісти
Чув що 156 тис колишніх військових до 60 років отримують пенсії та ніде не працюють. Приблизно має бути десь скільки ментів та інших колишніх. Вот і вся мобілізація. Чи вони всі інваліди?
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07.02.2024 18:00 Відповісти
Ти здивуєшся, але так - це в мусорів традиція через інвалідеість нампенсію, щоб ще й додаткового бабла зрубити
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07.02.2024 19:43 Відповісти
Так цей закон мало готувати і подавати на розгляд те непорозуміння, яке чомусь називається президентом!
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07.02.2024 18:22 Відповісти
«Цих змін чекають сотні тисяч захисників та захисниць, які вже служать в Силах оборони»
І подають 36 місяців ,але після рішення ставки. Дійсно ,ми саме цього і чекали , тобто як було невідомо,так і стало невідомим. І жодного курва пояснення що воно означає. Лише говорять що змінять питання аспірантів і не блокуватимуть картки! Так а що ж тоді змінилось ?!
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08.02.2024 13:22 Відповісти
 
 