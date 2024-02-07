Попереду підготовка законопроєкту щодо мобілізації до другого читання, - Умєров

Верховна рада зробила перший крок до вдосконалення мобілізації, проходження військової служби та військового обліку.

Про це повідомив у фейсбуці глава Міноборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

"Цих змін чекають сотні тисяч захисників та захисниць, які вже служать в Силах оборони. Ці зміни потрібні, щоб держава могла ефективно залучати військовозобовʼязаних, які вже найближчим часом стануть до лав війська. Ці зміни роблять державу стійкішою, а військо сильнішим в протистоянні з ворогом", - зазначає він.

Умєров також подякував всім, хто причетний до розробки та ухвалення цього законопроєкту.

Я вдячний премʼєр-міністру України Денису Шмигалю за лідерство в процесі урядової роботи над законопроєктом.

Дякую залученим міністерствам та урядовим інституціям, чиї команди працювали над цими змінами.

Дякую Головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному та начальнику Генерального штабу Збройних Сил України за послідовне співробітництво в процесі напрацювання цих нормативно-правових змін.

Дякую профільному комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, зокрема, голові комітету Олександру Завітневичу за плідну депутатсько-урядову співпрацю.

Дякую членам антикорупційного та комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів за спільну роботу над законопроєктом.

Дякую уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитру Лубінцю за результативну взаємодію щодо законопроєкту.

Вдячний керівникам усіх фракцій Парламенту та кожному з 243 депутатів, хто підтримав законопроєкт.

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"Попереду підготовка законопроєкту до другого читання. Час змін в інтересах захисників та захисниць настав! Час дорослих рішень!", - додав Умєров.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кабмін схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Він зареєстрований у Верховній Раді під №10449 і має замінити попередній урядовий законопроєкт №10378, який на початку січня довелося відкликати через гостру критику, яка лунала навіть від депутатів провладної фракції "Слуга народу".