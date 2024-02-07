Впереди подготовка законопроекта по мобилизации ко второму чтению, - Умеров
Верховная рада сделала первый шаг к совершенствованию мобилизации, прохождения военной службы и военного учета.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Минобороны Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.
Эти изменения ожидают сотни тысяч защитников и защитниц, которые уже служат в Силах обороны. Эти изменения нужны, чтобы государство могло эффективно привлекать военнообязанных, которые уже в ближайшее время станут в ряды войска. Эти изменения делают государство более устойчивым, а войско сильнее в противостоянии с врагом", – отмечает он.
Умеров также поблагодарил всех, кто причастен к разработке и принятию этого законопроекта.
- Я благодарен премьер-министру Украины Денису Шмыгалю за лидерство в процессе правительственной работы над законопроектом.
- Благодарю привлеченные министерства и правительственные учреждения, чьи команды работали над этими изменениями.
- Благодарю Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины за последовательное сотрудничество в процессе наработки этих нормативно-правовых изменений.
- Спасибо профильному комитету Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, в частности, председателю комитета Александру Завитневичу за плодотворное депутатско-правительственное сотрудничество.
- Благодарю членов антикоррупционного и комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов за совместную работу над законопроектом.
- Спасибо уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу за результативное взаимодействие по законопроекту.
- Благодарен руководителям всех фракций Парламента и каждому из 243 депутатов, поддержавших законопроект.
"Впереди подготовка законопроекта ко второму чтению. Время перемен в интересах защитников и защитниц наступило! Время взрослых решений!", - добавил Умеров.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин одобрил и передал Верховной Раде обновленную версию законопроекта о мобилизации. Он зарегистрирован в Верховной Раде под №10449 и должен заменить предыдущий правительственный законопроект №10378, который в начале января пришлось отозвать из-за острой критики, звучавшей даже от депутатов провластной фракции "Слуга народа".
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У 882-му і до відомої події зі Змією, все вирішувалось за рахунок грамотних дій полководця і його розуміння ситуації.
А якщо у вищого військового керівництва немає розуміння ситуації, а є тільки "чуйка", яка це керівництво вже дуже сильно підвела, то питання може вирішуватись тільки за рахунок "гарматного м'яса". І думаю, це розуміють всі.
Тобі з Африки видніше? На пальму заліз, щоб побачити?
Що він таке прочитав, що не може зупинитись з подяками???
Кто печку топит в бане и греет воду в чане,
Еще тому спасибо, кто поддает нам жару,
Кто поддает нам жару и не жалеет пару.
Спасибо, спасибо, заботливой хозяйке,
Спасибо, спасибо, тому, кто сделал шайки,
И гладко выстругал полок,
И вправил в печку котелок,
И кто дровишек нам припас,
И вяжет веники для нас.
(С. Маршак)
Брат Умєрова із родиною мешкають в маєтку курортного містечка Бока Ратон на узбережжі затоки Біскан Атлантичного океану.
(ОКРІМ ТОГО, ЩО ВІН З ПАРТІЇ ПРОПІЧУКІВСЬКОГО БАБЛА "ГОЛОС"- голос в голосуваннях разом з ОПЗЖ та СЛУГАМИ за зрадницькі плани Єрмака )
майже 10 років менеджер компанії Ахмєтова LIFE, включаючи роки поступово входження в долю акцій турецької компанії. до повного продажу..
Нев"їзний Ахмєтов до США з його бандитським минулим й раптом бізнесмен Умєров, його брат, тато дружина - володіють бізнесами у США , дітки школярі престижних шкіл та коледжів,
( це в той час коли уся мародерня хейтить посла Маркарову з її бізнесом ...)
Ахметов у часи Віті Януковича стає впливовим татарином , а потім при ВОВІ стає керівником Держрезерву - його заслуги там наступні .
У часи, коли в 2019 році Єрмак розкручував для Вови тему з Трампом-Джуліані про справу на Байдена "своїм прокурором", Умеров трудився -трудився знову на Ахмєтова
ЯК? А ОСЬ ТАКІ ЗАСЛУГИ УМЄРОВА:
"Переговоры Ермака (читай Зеленского) с Джулиани вылились в обвал украинско-американских отношений и дикий внутриполитический скандал в США, земельный вопрос - одна из основных фишек экономической программы Зеленского, источник глобального инвестирования в Украину - закончился запретом участия иностранцев и будущим дерибаном земли между узким кругом людей по бросовой цене, информированная обо всех украинских телодвижениях в газовом вопросе Россия твердо ведет дело к реализации своего плана - «качаю сколько хочу и когда хочу».
Ну що, братці, гарний в Україні міністр оборони? Статх під назвою- Ермак, Із Іспанії в Золотое.
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Зелені макаки і риги слухняно тиснуть кнопки за будь-що, за що вказують їхні сутенери.
"Вб'ємо вас разом" - новий лозунг злочинної коаліції ЗЕ/ОПЗЖ. Все іде за планом.
Чи вони всі інваліди?
І подають 36 місяців ,але після рішення ставки. Дійсно ,ми саме цього і чекали , тобто як було невідомо,так і стало невідомим. І жодного курва пояснення що воно означає. Лише говорять що змінять питання аспірантів і не блокуватимуть картки! Так а що ж тоді змінилось ?!