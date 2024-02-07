Впереди подготовка законопроекта по мобилизации ко второму чтению, - Умеров

Верховная рада сделала первый шаг к совершенствованию мобилизации, прохождения военной службы и военного учета.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Минобороны Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

Эти изменения ожидают сотни тысяч защитников и защитниц, которые уже служат в Силах обороны. Эти изменения нужны, чтобы государство могло эффективно привлекать военнообязанных, которые уже в ближайшее время станут в ряды войска. Эти изменения делают государство более устойчивым, а войско сильнее в противостоянии с врагом", – отмечает он.

Умеров также поблагодарил всех, кто причастен к разработке и принятию этого законопроекта.

Я благодарен премьер-министру Украины Денису Шмыгалю за лидерство в процессе правительственной работы над законопроектом.

Благодарю привлеченные министерства и правительственные учреждения, чьи команды работали над этими изменениями.

Благодарю Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины за последовательное сотрудничество в процессе наработки этих нормативно-правовых изменений.

Спасибо профильному комитету Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, в частности, председателю комитета Александру Завитневичу за плодотворное депутатско-правительственное сотрудничество.

Благодарю членов антикоррупционного и комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов за совместную работу над законопроектом.

Спасибо уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу за результативное взаимодействие по законопроекту.

Благодарен руководителям всех фракций Парламента и каждому из 243 депутатов, поддержавших законопроект.

"Впереди подготовка законопроекта ко второму чтению. Время перемен в интересах защитников и защитниц наступило! Время взрослых решений!", - добавил Умеров.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин одобрил и передал Верховной Раде обновленную версию законопроекта о мобилизации. Он зарегистрирован в Верховной Раде под №10449 и должен заменить предыдущий правительственный законопроект №10378, который в начале января пришлось отозвать из-за острой критики, звучавшей даже от депутатов провластной фракции "Слуга народа".

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