ВР схвалила у першому читанні законопроєкт про мобілізацію
Сьогодні, 7 лютого, Верховна Рада ухвалила за основу урядовий законопроєкт про мобілізацію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За - 243.
До другого читання у законопроєкт будуть вноситись правки.
"Законопроєкт прийнято без пропозицій Комітету. Далі - внесення правок 14 днів - до 21 лютого і далі друге читання. Тобто, найбільш ймовірно буде прийнято законопроект в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні", - зазначив своєю чергою нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кабмін схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Він зареєстрований у Верховній Раді під №10449 і має замінити попередній урядовий законопроєкт №10378, який на початку січня довелося відкликати через гостру критику, яка лунала навіть від депутатів провладної фракції "Слуга народу".
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Тепер Буданга на посту ГШ буде "чого ізволітє" до клоуна завжди і накаже 500 тисячам весною перти на контрнахрюк по мінним полям і без зброї, як він і обіцяв.
Точно вже можна стверджувати, що це диктатура, київська хунта. Пукін не дарма сьогодні поздоровляв салютом прийняття таких законів і загалом рішення хунти.
Хто і як голосував за закон про мобілізацію:
но мабудь єтодругоє.
****....свистіти не мішки ворочати. Я пам'ятаю який хай піднявся коли трошки запропонували мобілізувати жінок.
По друге: "мобілізуйтеся" так, як це зробили менти (колишні беркути) - послали свого начальника на х*й👈
По-третє: ці так звані "богообрані", які захопили владу в Україні, зацікавлені в тому, щоб війна в Україні тривала якнайдовше - їм це потрібно для їх політичних та фінансових махінацій.👈
Ну і взагалі так зване "тцк" - це комерційна (прибуткова) організація, що має код ЕРДПЕУ - і тому не є державним органом. ( як і "поліция)
Плюс, они реально в суд 3 млн исков подадут? Или сильно задействуют пункты, где вручение повестки приравнивается к ее отправке? Да любой районный суд признает это незаконным. Филькина грамота на филькиной грамоте. Особенно для выехавших