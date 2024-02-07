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ВР схвалила у першому читанні законопроєкт про мобілізацію

мобілізація

Сьогодні, 7 лютого, Верховна Рада ухвалила за основу урядовий законопроєкт про мобілізацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За - 243.

До другого читання у законопроєкт будуть вноситись правки.

"Законопроєкт прийнято без пропозицій Комітету. Далі - внесення правок 14 днів - до 21 лютого і далі друге читання. Тобто, найбільш ймовірно буде прийнято законопроект в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні", - зазначив своєю чергою нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет ВР з нацбезпеки та оборони підтримав урядовий законопроєкт про мобілізацію

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кабмін схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Він зареєстрований у Верховній Раді під №10449 і має замінити попередній урядовий законопроєкт №10378, який на початку січня довелося відкликати через гостру критику, яка лунала навіть від депутатів провладної фракції "Слуга народу".

Автор: 

ВР (14961) мобілізація (3044)


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Топ коментарі
+42
Уже завтра возле всех банкоматов вашего города. Миллионы людей снимают наличку с карты, миллионы людей закрывают зарплатные счета, снимают депозиты. Банковская система или на грани коллапса - или через Кабмин протягивают норму - больше тысячи гривен в одни руки в день не давать. Устроиться волонтером в Шлях стоит уже не 7 тысяч долларов а 20, коновалы в ВЛК вместо саквояжей покупают себе чемоданы на колесах для бабла. Молодцы, вы это сделали. Именно так и получается мотивированная армия.
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07.02.2024 13:43
+39
це треба було втовкти "найвеличнішому зе-нелоху, герою боневтіку", 4-х разовому ухилянту від служби в ЗСУ в 2014-19 рр., ще до того як олігархи та кацапське фсб висунуло його в преЗЕденти !!! по ідеї влоно мало за антиукраїнську діяльність сидіти в тюрмі, а не найвищу посаду в Україні займати і тупо зливати Україну )(уйлу !!!



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07.02.2024 13:58
+34
Ти вже на фронті? Де служиш? Тут ждунів немає. Просто є здоровий глузд. Країна по факту перетворюєтья в КНДР. Такої дічі навіть в рашці немає. І це простий факт.
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07.02.2024 13:58
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07.02.2024 14:39 Відповісти
Це повна жопа.
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07.02.2024 14:48 Відповісти
Фактично все робиться щоб градус в суспільстві повисився градус невдоволення. Залужного який був проти заліхватських наполеонівських планів, звільнили. Ще й прийняли цей закон одночасно.

Тепер Буданга на посту ГШ буде "чого ізволітє" до клоуна завжди і накаже 500 тисячам весною перти на контрнахрюк по мінним полям і без зброї, як він і обіцяв.
Точно вже можна стверджувати, що це диктатура, київська хунта. Пукін не дарма сьогодні поздоровляв салютом прийняття таких законів і загалом рішення хунти.
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07.02.2024 14:51 Відповісти
Залужного звільнили? Коли?
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07.02.2024 15:12 Відповісти
Ішак в інтервʼю італійському кореспонденту заявив шо звільнив. Не міг же він збрехати? Перше обличча країни. Всі його заяви є офіційними.
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07.02.2024 17:51 Відповісти
Справа в тому що це остання мобілізація іншої вже такої не буде фізично не набируть.Цей закон вже клоунада цей закон вже маразм
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07.02.2024 15:58 Відповісти
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07.02.2024 14:56 Відповісти
Тепер в авральному порядку треба пояснювати, де тут саме ЕТО ДРУГОЄ. Чому для вільних нерабів українців це - почесний обов'язок з маленькими елементами примису, безумовно необхідними, щоб нагадати народу про великі ставки виживання народу, а у кацапів - це страна рабов, страна господ.
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07.02.2024 15:00 Відповісти
Ми перетворилися на міні-паРашу швидше, ніж хтось міг подумати. Турборежим, ****. Залишилося посадити опозицію і запакувати невдоволених в автозаки.
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07.02.2024 15:41 Відповісти
після сьогодня, тримати гроші на рахунку як на мене - це ідиотизм. До цього часу це було рисковано, але вибір був, зараз....
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07.02.2024 15:05 Відповісти
Дуже бажано, щоб цей закон нарешті стягнув з диванів виборців Зеленського та його друзяк ригів всіх мастей.

Хто і як голосував за закон про мобілізацію:

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07.02.2024 15:10 Відповісти
Всіх судити без сроку давності !Люди на майдан виходили закони Януковича зносили погань щоб ці п"дараси повторили це.,Все ламати кабіни.Ці п"дари об'явили війну людям.
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07.02.2024 15:53 Відповісти
шапкокрад дитячий сад по рівнянню з зеленню, на сьогодення він майже мессія.
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07.02.2024 16:16 Відповісти
Подоляці сьогодні якось незручно мабудь коментувати, рік тому казав про расєю - а прийняли в нас.
но мабудь єтодругоє.
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07.02.2024 16:15 Відповісти
Підкажіть, а що там передбачено в законі з посиленням відповідальності для тих, хто краде на закупівлях, бере хабарі? Кріпакам штрафи під 200к, а злочинцям все як було - зловили, пофоткали і відпустили. Тепер ті, хто не в армії, по кримінальному покаранні автоматично прирівнюється до гвалтівників та вбивць? Все вірно, мудрий народе? Хоть пасмейомся. Ми іх сделалі ещьо раз? Насміялися, дУрні?
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07.02.2024 16:20 Відповісти
Ніяк ,красти будуть ще більше.
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07.02.2024 16:53 Відповісти
Вспомнился видосик Бойко, который критиковал этот закон и рассказывал что они не будут за него голосовать
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07.02.2024 17:53 Відповісти
Усіх на фронт. В першу чергу хитродупих ухилянтів.
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07.02.2024 18:27 Відповісти
Так, за день навчити правильно здатися в полон, і можна на фронт.
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07.02.2024 19:29 Відповісти
Не скигли. Значить ми,жінки ,підемо захищати, якщо ти боїшся .
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07.02.2024 19:52 Відповісти
Та йдіть , як там любите цього поца.
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07.02.2024 19:54 Відповісти
Так йдіть. Чого тільки декларації?
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08.02.2024 08:40 Відповісти
****....свистіти не мішки ворочати. Я пам'ятаю який хай піднявся коли трошки запропонували мобілізувати жінок.
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09.02.2024 10:16 Відповісти
До кожного мобіка треба буде приставити двох вертухаїв, щоб не відкрутився од щастя здохнути за зеленського. З наявністю вертухаїв проблем не буде, бо мусорів більше ніж війська.
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07.02.2024 19:28 Відповісти
Як пишуть в інеті щодо ццього : Нас здесь в зРАДЕ целый полк. Нам не страшен Серый Волк.
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07.02.2024 19:40 Відповісти
так теперь ванька баканов . арахамия . стефанчук . коля катлета . безуглая -безмозглая . масейчук-каломойская . рабочий рот опы сирожа лещенко . плинский из марахвона ---я извиняюсь оочень многих не упомянул --- все эти ..уважаемые .. пани и пановэ пройдут как в израиле подготовку шесть месяцев и будут готовы хоть в тылу помогать ЗСУ ---ЭТОГО НЕ БУДЕТ и зачем тогда это шоу для дебилов . оно нам ************* с 19 года ---ПЕНСИОНЭРЫ донатят из 3500 грн а тюлька с косой отсудила 155 000 000 лимонов грн за ..страдания.. в качановке из бюджета УКРАИНЫ и отдала не на ЗСУ а ..бедной.. дочке --- суркисы со своим выводком все в монако и не очень переживают что ракеты ****** салтовку . киев . днепр . львов . винницу или одессу . Так мы будем все вставать на защиту УКРАИНЫ или будем слушать по марахвону ****** данилова . подоляка и как пускает слезу алла мазур-каломойская . Наш вовочка как то ляпнул наверное не подумавши что перед ЗАКОНОМ все равны . но оказалось что ванька баканов . трухин . резников и другие намного ровнее перед ЗАКОНОМ ---вова так мы все преЗЕденты или не все тую мать ????????
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07.02.2024 19:57 Відповісти
Спочатку ви вибрали собі вашего 🤡 президента, потім почали тікати за кордон .і ви знаєте , вас так багато, які тут у Німеччині за зеленого під.раса готові очі повидирати ...ну чого ви тут сидите , як шо влада ваша вам , по приколу ...вертайтеся, зеленський вас чекає !
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07.02.2024 21:35 Відповісти
Останнім перзидентом України виявиться клоун, такого в історії ще мабуть не було.
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07.02.2024 21:55 Відповісти
По-перше: "закони" прийняті в Україні після 19.12 1996 року не є дійсними тому що на них немає Великого Гербовой Печатки відповідно до закону про Велику Гербову Печатку (1230/96, п19.12.1996) (а її взагалі не існує, але за законом має бути)👈
По друге: "мобілізуйтеся" так, як це зробили менти (колишні беркути) - послали свого начальника на х*й👈
По-третє: ці так звані "богообрані", які захопили владу в Україні, зацікавлені в тому, щоб війна в Україні тривала якнайдовше - їм це потрібно для їх політичних та фінансових махінацій.👈
Ну і взагалі так зване "тцк" - це комерційна (прибуткова) організація, що має код ЕРДПЕУ - і тому не є державним органом. ( як і "поліция)
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08.02.2024 08:25 Відповісти
Для финансирования допнабора 500 тыс войска необходимо увеличить доходы бюджета на 40%. На сайте Минфин написали. Из внешних заимствований этого нельзя сделать. В общем, мечты, мечты по допмобилизации. Абы поставить общество на дыбы, по факту будет 0-й выхлоп с допмобилизацией.
Плюс, они реально в суд 3 млн исков подадут? Или сильно задействуют пункты, где вручение повестки приравнивается к ее отправке? Да любой районный суд признает это незаконным. Филькина грамота на филькиной грамоте. Особенно для выехавших
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08.02.2024 08:38 Відповісти
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