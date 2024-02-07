ВР схвалила у першому читанні законопроєкт про мобілізацію

Сьогодні, 7 лютого, Верховна Рада ухвалила за основу урядовий законопроєкт про мобілізацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За - 243.

До другого читання у законопроєкт будуть вноситись правки.

"Законопроєкт прийнято без пропозицій Комітету. Далі - внесення правок 14 днів - до 21 лютого і далі друге читання. Тобто, найбільш ймовірно буде прийнято законопроект в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні", - зазначив своєю чергою нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кабмін схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Він зареєстрований у Верховній Раді під №10449 і має замінити попередній урядовий законопроєкт №10378, який на початку січня довелося відкликати через гостру критику, яка лунала навіть від депутатів провладної фракції "Слуга народу".