ВР одобрила в первом чтении законопроект о мобилизации

Сегодня, 7 февраля, Верховная Рада приняла за основу правительственный законопроект о мобилизации.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ. информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, "за" отставку Лапутиной проголосовали 302 народных депутата.

"Законопроект принят без предложений Комитета. Далее – на внесение правок 14 дней, до 21 февраля, и второе чтение. То есть, наиболее вероятно, законопроект будет принят в целом в последнюю неделю февраля, подписан в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле ", - отметил в свою очередь нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

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Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин одобрил и передал Верховной Раде обновленную версию законопроекта о мобилизации. Он зарегистрирован в Верховной Раде под №10449 и должен заменить предыдущий правительственный законопроект №10378, который в начале января пришлось отозвать из-за острой критики, звучавшей даже от депутатов провластной фракции "Слуга народа".