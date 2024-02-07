ВР одобрила в первом чтении законопроект о мобилизации
Сегодня, 7 февраля, Верховная Рада приняла за основу правительственный законопроект о мобилизации.
Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ. информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, "за" отставку Лапутиной проголосовали 302 народных депутата.
"Законопроект принят без предложений Комитета. Далее – на внесение правок 14 дней, до 21 февраля, и второе чтение. То есть, наиболее вероятно, законопроект будет принят в целом в последнюю неделю февраля, подписан в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле ", - отметил в свою очередь нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин одобрил и передал Верховной Раде обновленную версию законопроекта о мобилизации. Он зарегистрирован в Верховной Раде под №10449 и должен заменить предыдущий правительственный законопроект №10378, который в начале января пришлось отозвать из-за острой критики, звучавшей даже от депутатов провластной фракции "Слуга народа".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тепер Буданга на посту ГШ буде "чого ізволітє" до клоуна завжди і накаже 500 тисячам весною перти на контрнахрюк по мінним полям і без зброї, як він і обіцяв.
Точно вже можна стверджувати, що це диктатура, київська хунта. Пукін не дарма сьогодні поздоровляв салютом прийняття таких законів і загалом рішення хунти.
Хто і як голосував за закон про мобілізацію:
но мабудь єтодругоє.
****....свистіти не мішки ворочати. Я пам'ятаю який хай піднявся коли трошки запропонували мобілізувати жінок.
По друге: "мобілізуйтеся" так, як це зробили менти (колишні беркути) - послали свого начальника на х*й👈
По-третє: ці так звані "богообрані", які захопили владу в Україні, зацікавлені в тому, щоб війна в Україні тривала якнайдовше - їм це потрібно для їх політичних та фінансових махінацій.👈
Ну і взагалі так зване "тцк" - це комерційна (прибуткова) організація, що має код ЕРДПЕУ - і тому не є державним органом. ( як і "поліция)
Плюс, они реально в суд 3 млн исков подадут? Или сильно задействуют пункты, где вручение повестки приравнивается к ее отправке? Да любой районный суд признает это незаконным. Филькина грамота на филькиной грамоте. Особенно для выехавших