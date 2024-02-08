Россияне трижды безуспешно штурмовали украинские плацдармы на Днепре, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации на плацдармах ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области 7 февраля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 3 безуспешные попытки штурма позиций наших войск".

Также читайте: За сутки произошло 92 боестолкновения. ВСУ отразили атаки на 6 направлениях, - Генштаб