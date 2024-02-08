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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россияне трижды безуспешно штурмовали украинские плацдармы на Днепре, - Генштаб

війна,зсу

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации на плацдармах ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области 7 февраля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 3 безуспешные попытки штурма позиций наших войск".

Также читайте: За сутки произошло 92 боестолкновения. ВСУ отразили атаки на 6 направлениях, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ВС (6254) Днепр (4415) плацдарм (60) Херсонская область (4749)


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Кацапи , ви давно всралися по всій Украіні ,
тому або готуйте для себе чорні мішки , або валіть на ....... уй із України
.поки живі 🤬
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08.02.2024 00:10 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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08.02.2024 00:26 Ответить
 
 