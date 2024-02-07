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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росіяни тричі безуспішно штурмували українські плацдарми на Дніпрі, - Генштаб

війна,зсу

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на плацдармах ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області 7 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 3 безуспішні спроби штурму позицій наших військ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни протягом 6 лютого двічі безуспішно намагалися штурмувати наші плацдарми на Дніпрі, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6544) Дніпро (3264) плацдарм (81) Херсонська область (5728)


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Кацапи , ви давно всралися по всій Украіні ,
тому або готуйте для себе чорні мішки , або валіть на ....... уй із України
.поки живі 🤬
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08.02.2024 00:10 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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08.02.2024 00:26 Відповісти
 
 