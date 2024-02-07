Росіяни тричі безуспішно штурмували українські плацдарми на Дніпрі, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на плацдармах ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області 7 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 3 безуспішні спроби штурму позицій наших військ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни протягом 6 лютого двічі безуспішно намагалися штурмувати наші плацдарми на Дніпрі, - Генштаб