Еврокомиссия запустила процесс осуждения Венгрии за закон о статусе "иностранного агента"

В среду, 7 февраля, Европейская комиссия (ЕК) начала процесс официального осуждения Венгрии за новый закон, вводящий санкции против финансируемых из-за рубежа организаций. По мнению правозащитников, закон является аналогом российского закона об "иностранных агентах" и призван замолчать правительственную оппозицию на период выборов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico.

Принятый Будапештом в конце прошлого года Закон "О защите суверенитета" предусматривает создание нового органа с полномочиями расследовать политическую деятельность, осуществляемую от имени или финансируемую иностранными интересами. При определенных обстоятельствах лицам, использующим иностранные средства для воздействия на выборы, может угрожать тюремное заключение. Правительство заявляет, что закон призван защитить волеизъявление избирателей от неправомерного иностранного вмешательства.

В то же время, организации, отстаивающие свободу СМИ и права человека, сравнивают эту меру с российским законом об иностранных агентах, которое Москва использует для того, чтобы заставить замолчать критиков, получающих финансирование из-за рубежа. Совет Европы призвал отказаться от венгерского закона, заявив, что он может быть использован против политической оппозиции.

Также читайте: Депутаты Орбана бойкотировали голосование в парламенте Венгрии о членстве Швеции в НАТО

В среду Еврокомиссия начала т.н. "процедуру нарушения" после того, как определила, что венгерский закон нарушает "несколько фундаментальных прав", закрепленных в законодательстве ЕС, включая право на неприкосновенность частной жизни, свободу выражения мнений и объединений.

Теперь у Будапешта два месяца, чтобы отреагировать на беспокойство ЕК, иначе Брюссель может перейти к следующему этапу процесса – так называемому "аргументированному мнению", которое официально призывает правительство придерживаться законодательства ЕС.

Читайте также: Венгрия не будет иметь права вето в случае пересмотра через 2 года решения о предоставлении Украине €50 млрд, - Йозвяк