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Еврокомиссия запустила процесс осуждения Венгрии за закон о статусе "иностранного агента"

угорщина,євросоюз

В среду, 7 февраля, Европейская комиссия (ЕК) начала процесс официального осуждения Венгрии за новый закон, вводящий санкции против финансируемых из-за рубежа организаций. По мнению правозащитников, закон является аналогом российского закона об "иностранных агентах" и призван замолчать правительственную оппозицию на период выборов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico.

Принятый Будапештом в конце прошлого года Закон "О защите суверенитета" предусматривает создание нового органа с полномочиями расследовать политическую деятельность, осуществляемую от имени или финансируемую иностранными интересами. При определенных обстоятельствах лицам, использующим иностранные средства для воздействия на выборы, может угрожать тюремное заключение. Правительство заявляет, что закон призван защитить волеизъявление избирателей от неправомерного иностранного вмешательства.

В то же время, организации, отстаивающие свободу СМИ и права человека, сравнивают эту меру с российским законом об иностранных агентах, которое Москва использует для того, чтобы заставить замолчать критиков, получающих финансирование из-за рубежа. Совет Европы призвал отказаться от венгерского закона, заявив, что он может быть использован против политической оппозиции.

Также читайте: Депутаты Орбана бойкотировали голосование в парламенте Венгрии о членстве Швеции в НАТО

В среду Еврокомиссия начала т.н. "процедуру нарушения" после того, как определила, что венгерский закон нарушает "несколько фундаментальных прав", закрепленных в законодательстве ЕС, включая право на неприкосновенность частной жизни, свободу выражения мнений и объединений.

Теперь у Будапешта два месяца, чтобы отреагировать на беспокойство ЕК, иначе Брюссель может перейти к следующему этапу процесса – так называемому "аргументированному мнению", которое официально призывает правительство придерживаться законодательства ЕС.

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Автор: 

Венгрия (1942) Еврокомиссия (1452)


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Топ комментарии
+21
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08.02.2024 01:51
+15
орбан косплеїть путіна, і якщо ЄС не обламає орбану роги, то він рознесе у європейській лавці весь сєврський фарфор разом з богемським кришталем.
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08.02.2024 01:45
+13
Как жаль, что Украина не может поменяться географическим положением с венгрией. Жаль нельзя вырезать кусок Земли со всем ландшафтом и перенести подальше от раковой опухоли под названием роZZия, а на наше место поместить венгров. Уверен, венграм бы понравился быстрый отказ от венгерского языка и переход на руZZкий.
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08.02.2024 03:23
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орбан косплеїть путіна, і якщо ЄС не обламає орбану роги, то він рознесе у європейській лавці весь сєврський фарфор разом з богемським кришталем.
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08.02.2024 01:45 Ответить
Так у нас влада теж у нього багато косплеїть ...
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08.02.2024 09:03 Ответить
виборі це почали: теж захотіли собі недомірка.
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08.02.2024 11:14 Ответить
Ну, нарешті знайшли до чого приїбатиколупатися. І це не великодержавний шовінізм...
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08.02.2024 01:46 Ответить
Та потрібно просто перекрити баламутам фінансовий кран і кордони. І все. Демократія, ля.
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08.02.2024 06:38 Ответить
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08.02.2024 01:51 Ответить
тепер вже не вийде, зєлєнський тонути буде разом з недобитками.
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08.02.2024 02:35 Ответить
а зеленський хто?
Просто шістка ригоанальна... Чи "царЪ хароший..."?
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08.02.2024 06:44 Ответить
він младорегіонал неголений.
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08.02.2024 11:20 Ответить
У кого погана память:Порошенко як раз і зробив багато, щоб цієї люстрації не відбулося. І закон недієвий прийняли, туди вписали термін служіння у владі яника більше 1 року (бо Порошенко був в компанії азарова міністром трохи менше року). Це ж він втягнув в українську політику знову мертвечука, який організовував в часи Помаранчевої революції сепаратистські зїзди рад
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08.02.2024 06:53 Ответить
Я повністю з Вами згодна , але те що в ОПУ сидять агенти ФСБ і їх треба вигнати - це істина

«Але Зеленському варто все ж згадати, що він - президент, і рішення, тим більше глобальні, за всю країну приймає де-факто один він. А не «хороші хлопці». І ініціативу тримає (повинен тримати) він. А не технічний персонал. Бо відповідальність несе і нестиме теж він, прізвища «хороших хлопців» не всі і згадають. Якщо ті, звісно, не запустять власні політичні проєкти на руїнах іміджу….. Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ»
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08.02.2024 07:37 Ответить
моральна профура тішиться своєю пам'яттю із засраними Г+Г мізками
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08.02.2024 12:15 Ответить
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08.02.2024 06:56 Ответить
Как жаль, что Украина не может поменяться географическим положением с венгрией. Жаль нельзя вырезать кусок Земли со всем ландшафтом и перенести подальше от раковой опухоли под названием роZZия, а на наше место поместить венгров. Уверен, венграм бы понравился быстрый отказ от венгерского языка и переход на руZZкий.
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08.02.2024 03:23 Ответить
Угорці століттями воювали за земли Галичинии

Король Данило Галицький та його Корона / Київська Русь / Історія України

https://youtu.be/gASBE0F8inM

українці занадто добрі , а землі їм достались у спадок від трипильців дуже родючі.

ТАК ТРЕБА ЦЮ ЗЕМЛЮ ЗАХИЩАТИ І ІНОРОДЦЯМ НЕ ПРОДАВАТИ .
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08.02.2024 03:57 Ответить
Вже продали. Навіть, закон для цього пропхали серед ночі.
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08.02.2024 08:07 Ответить
Так звернить увагу, шо цей закон влаштовує УСІХ ДЕПУТАТІВ. Ось по кому ГИЛЯКИ плачуть

а завтра , бариги, просто не будуть орати і сіяти під різними предлогами . І зроблять в Україні голодомор .

НЕМА В УКРАЇНІ державного підприємства МОДУЛУВАННЯ СИТУАЦІЇ, шоб воно прораховувати кінцеви результати законів
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08.02.2024 09:18 Ответить
Такие оборванцы популисты как Орбан и Ердоган-это то о чём мечтает Зе.
Вступить в Союз,что бы тебе всё время другие деньги давали,но при этом изображать из себя царя по месту.
Таких только ссаными тряпками,да по рыльнику, воспитание
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08.02.2024 05:53 Ответить
Навряд чи вони кудись би вступили. Це наслідки політики заходу по розвалу союзу. От боком і вилазить.
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08.02.2024 06:41 Ответить
Вступают ежедневно...у гафно.
Что бы тебя приняли,надо соответствовать и не дорогами.
В Араб.Эмиратах тоже есть хорошие дороги.
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08.02.2024 06:53 Ответить
Ти в пердє, от ітам сиди. Не блищи своєюзвивиною від картуза.
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08.02.2024 07:21 Ответить
Как ты скажешь кац,так и сделаю
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08.02.2024 15:00 Ответить
Так під цей же закон підпадає і орбан, бо його ж влада фінансується Евросоюзом!
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08.02.2024 06:44 Ответить
Більш вірогідно що цей процес піде зі швидкістю черепахи і Орбан буде "каламутити воду" до наступних виборів Орбана.
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08.02.2024 07:16 Ответить
Не зрозуміло, що не так з цим законом. Без нього, якщо розібратися, не можна на своїй території, навіть, "Московскій комсомолєц" чи якусь іншу рашкинську помийку заборонити, бо з юридичного боку це вже буде беззаконням і порушенням свободи слова.
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08.02.2024 08:15 Ответить
 
 