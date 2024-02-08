Еврокомиссия запустила процесс осуждения Венгрии за закон о статусе "иностранного агента"
В среду, 7 февраля, Европейская комиссия (ЕК) начала процесс официального осуждения Венгрии за новый закон, вводящий санкции против финансируемых из-за рубежа организаций. По мнению правозащитников, закон является аналогом российского закона об "иностранных агентах" и призван замолчать правительственную оппозицию на период выборов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico.
Принятый Будапештом в конце прошлого года Закон "О защите суверенитета" предусматривает создание нового органа с полномочиями расследовать политическую деятельность, осуществляемую от имени или финансируемую иностранными интересами. При определенных обстоятельствах лицам, использующим иностранные средства для воздействия на выборы, может угрожать тюремное заключение. Правительство заявляет, что закон призван защитить волеизъявление избирателей от неправомерного иностранного вмешательства.
В то же время, организации, отстаивающие свободу СМИ и права человека, сравнивают эту меру с российским законом об иностранных агентах, которое Москва использует для того, чтобы заставить замолчать критиков, получающих финансирование из-за рубежа. Совет Европы призвал отказаться от венгерского закона, заявив, что он может быть использован против политической оппозиции.
В среду Еврокомиссия начала т.н. "процедуру нарушения" после того, как определила, что венгерский закон нарушает "несколько фундаментальных прав", закрепленных в законодательстве ЕС, включая право на неприкосновенность частной жизни, свободу выражения мнений и объединений.
Теперь у Будапешта два месяца, чтобы отреагировать на беспокойство ЕК, иначе Брюссель может перейти к следующему этапу процесса – так называемому "аргументированному мнению", которое официально призывает правительство придерживаться законодательства ЕС.
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їбатиколупатися. І це не великодержавний шовінізм...
Просто шістка ригоанальна... Чи "царЪ хароший..."?
«Але Зеленському варто все ж згадати, що він - президент, і рішення, тим більше глобальні, за всю країну приймає де-факто один він. А не «хороші хлопці». І ініціативу тримає (повинен тримати) він. А не технічний персонал. Бо відповідальність несе і нестиме теж він, прізвища «хороших хлопців» не всі і згадають. Якщо ті, звісно, не запустять власні політичні проєкти на руїнах іміджу….. Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ»
Король Данило Галицький та його Корона / Київська Русь / Історія України
https://youtu.be/gASBE0F8inM
українці занадто добрі , а землі їм достались у спадок від трипильців дуже родючі.
ТАК ТРЕБА ЦЮ ЗЕМЛЮ ЗАХИЩАТИ І ІНОРОДЦЯМ НЕ ПРОДАВАТИ .
а завтра , бариги, просто не будуть орати і сіяти під різними предлогами . І зроблять в Україні голодомор .
НЕМА В УКРАЇНІ державного підприємства МОДУЛУВАННЯ СИТУАЦІЇ, шоб воно прораховувати кінцеви результати законів
Вступить в Союз,что бы тебе всё время другие деньги давали,но при этом изображать из себя царя по месту.
Таких только ссаными тряпками,да по рыльнику, воспитание
Что бы тебя приняли,надо соответствовать и не дорогами.
В Араб.Эмиратах тоже есть хорошие дороги.