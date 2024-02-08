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Сенат США пересмотрит законопроект о помощи Украине, - Маркарова

сша,сенат

8 февраля Сенат США повторно пересмотрит законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако уже без миграционной реформы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей Facebook-странице сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Большой пакет финансирования международной помощи и миграционной реформы в Сенате США не поддержали из-за отсутствия голосов за соглашение по миграционной реформе, над которым переговорщики работали последние месяцы.

"Именно поэтому, еще до голосования за Большой пакет, комитет по ассигнованию опубликовал текст документа "на замену", предусматривающий исключительно международную помощь Украине, Израилю и Тайваню", - отметила Маркарова.

Она отметила, что Сенат поддержал (58 голосов против 41) процедурное решение за пересмотр решения на голосование, необходимое для вынесения на голосование вопроса о прекращении дебатов и рассмотрении "чистого" законопроекта о международной помощи США, без миграционной реформы. Для этого потребуется уже 60 голосов.

Также читайте: Байден о провале голосования в Сенате за пакет, включавший помощь Украине: Республиканцам звонит Трамп и угрожает

"Вечернее заседание закрыто, лидер большинства Шуммер сообщил, что намерен вынести на голосование вопрос о прекращении дебатов по законопроекту о международной помощи США, включающему Украину, Израиль и государства Индо-Тихоокеанского региона, в 12 часов дня по Вашингтону 8 февраля", — написала Макарова.

Повторный пересмотр документа, но уже без миграционной реформы, состоится в Сенате в четверг, 8 декабря, в 19:00 (по Киеву).

Автор: 

Конгресс США (1233) помощь (7794) США (26583) Маркарова Оксана (279)


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Топ комментарии
+8
Противно дивитись на цю свиноматку яка тільки займається своїми генделями
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08.02.2024 06:52
+6
Нам не потрібен посол для репосту свіжих новин.
Сумніваюсь,що ця бізнесвумен взагалі розуміє,що має робити посольство воюючої країни.
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08.02.2024 07:09
+4
Там все вірно, забули написати 24 рік, тобто 8 грудня 24 року о 19: 00(за Києвом) ! Ось така ***..ня малята .
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08.02.2024 06:55
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Правила форума Совет форумчан
Виправіть в останньому абзаці: 8 грудня на 8 лютого
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08.02.2024 06:42 Ответить
Там все вірно, забули написати 24 рік, тобто 8 грудня 24 року о 19: 00(за Києвом) ! Ось така ***..ня малята .
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08.02.2024 06:55 Ответить

Спеціально подивилася, 8 грудня 24 - це неділя). Слава богу, там помилка.
Ще авторка пише про послицю Макарову.
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08.02.2024 07:32 Ответить
Це вже послиці напиши 🤷
(Це певною мірою про професіоналізм)
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08.02.2024 07:12 Ответить
Ще не прокинулися станом на 07.14 -

написала Макарова.

Повторний перегляд документа, але вже без міграційної реформи, відбудеться у Сенаті у четвер, 8 грудня, о 19:00 (за Києвом).

Автор:
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08.02.2024 07:15 Ответить
Великий пакет фінансування міжнародної допомоги та міграційної реформи у

підтримали

НЕ ПІДТРИМАЛИ -допишіть НЕ
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08.02.2024 08:04 Ответить
виправити помилку в 3-му абзаці-... великий пакет ...у СЕНАТІ США НЕ!!! НЕ!! підтримали
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08.02.2024 08:07 Ответить
Хорошо хоть не говорит:"Деньги будут"
Как Резников:"Самолёты будут"
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08.02.2024 06:49 Ответить
Противно дивитись на цю свиноматку яка тільки займається своїми генделями
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08.02.2024 06:52 Ответить
ублюдок ти й ті хто хтотебе підтримали фашисти
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08.02.2024 08:09 Ответить
Посмотрим на реальность. Трампу, на которого дрочит пол-америки глубоко насрать на Израиль, Тайвань, границы. Единственное, что хйло потребовало от свое пиндоса-холуя трампа - это заблокировать помощь Украине. У него также есть целая толпа продажных шлюх-прихлебателей под названием "республиканская партия", которая готовы сперму слизывать с конца трампа.
Здравомыслящих и понимающих людей в америке - единицы.
Шансов не того чтобы получить эту помощь, а чтобы к Украине относились хотя бы адекватно - ноль. Абсолютный ноль.
Добавьте к этому хйло-вский ручной совбез, полное игнорирование трагедий в Украине всеми международными институтами.

Рассчитывать можно только на себя. И не строить ложных надежд. Прозрение будет жестоким.
В этом мире:
Лежачего не бьют, его добивают с диким восторгом и улюлюканием.
Никто не придет, как бы тебе не было плохо, никто не придет и не поможет. Не надейся.
Мораль\человечность\порядочность - это бред сумасшедшого для порабощения порядочных людей подонками.
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08.02.2024 06:58 Ответить
Можливо...Але є ще гроші, тобто ситуативний інтерес(глобальний). Подивимось
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08.02.2024 07:11 Ответить
" Добавьте к этому хйло-вский ручной совбез, полное игнорирование трагедий в Украине всеми международными институтами.
Рассчитывать можно только на себя. "
Ти ба?! А чим ми воюємо, якими гарматами, снарядами, ППО і головне - хто на полі бою воює? Чи не українські чоловіки і жінки? Народ що в змозі, те й робить власноруч.
Так що звертатися треба до президента, кабміну, верховної ради, і таки Да, - бути вдячними і за ту міжнародну допомогу, яку вже отримали.
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08.02.2024 07:25 Ответить
Нам не потрібен посол для репосту свіжих новин.
Сумніваюсь,що ця бізнесвумен взагалі розуміє,що має робити посольство воюючої країни.
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08.02.2024 07:09 Ответить
Шахрайство з державними фінансами на попередній посаді ви називаєте бізнесом? Непогано влаштувалася "бізнесвумен"
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08.02.2024 15:59 Ответить
Усі українські діпломати мають бути з колишніх банковських крадіїв, і тоді усе буде в порядку !
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08.02.2024 07:16 Ответить
Оце так кіно..
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08.02.2024 07:24 Ответить
Хрю хрю хрю хрю хрю. Ксюха - шинкарька.
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08.02.2024 07:55 Ответить
а ти свиновонючка - АМЕРИКАНЕЦЬ УМЕРОВ З МАРОДЕРАМИ ЗДАЄ УКРАЇНУ
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08.02.2024 08:11 Ответить
Ксюха не рохкай тут а краще доповіси громаді, ти вже прибуток від свого шинка у США отримала? На ЗСУ задонатила?
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08.02.2024 10:56 Ответить
о це твоя мова - хрюхрю
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08.02.2024 14:16 Ответить
А де стихійні маніфестації української діаспори в США? Невже неможливо у вільній країні пару тисяч назбирати біля Конгресу зараз? Нах та Маркарова? Така ж тупа як і Кулеба
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08.02.2024 07:57 Ответить
ЗЕУБЛЮДОК ВБИВ УСЮ НАРОДНУ ПІДТРИСМКУ
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08.02.2024 08:12 Ответить
До чого тут зеублюдок? Мова йде про виживання країни. Чи вам, емігрантам, цікавий лише конкретний президент, сама Україна не потрібна?
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08.02.2024 08:42 Ответить
Не звертайте увагу. Це особисто Ксюха-шинкарка тут рохкає.
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08.02.2024 11:02 Ответить
якого розміру ваші червні коробки?
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08.02.2024 14:10 Ответить
...черепні...а про черевні лантухи все зрозуміло
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08.02.2024 14:11 Ответить
Як всі наші коментатори розумні і намагаються образити американців, що ті не дають нам вже такої допомоги і дурних грошей, які були до 2024 року. Подивилися на себе з боку? Ось так і ми вибирали Боневтіка, коли весь притомний світ говорив: "Що ж ви робите, у вас війна?" А в США вибирають свого Боневтіка - Трампа. Тільки дуже велика різниця, що в США працююють всі інститути влади і Президент не принесе шкоди державі, на відміну від нас, де на Конституції побудували за одну ніч ОП і ресурси різні і напали на нас, а не на США.
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08.02.2024 08:39 Ответить
Який притомний світ говорив? Хто саме? З яких країн? Приведи хоч одну цитату тих часів.
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08.02.2024 08:44 Ответить
Я щось не розумію , а для чого це голосування , республіканці сказали чітко що вони не підтримають ? Може хтось пояснить !
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08.02.2024 08:40 Ответить
чому при зешапіто як не прізвище то одразу якийсь корупційний шлейф позаду тягнеться от і зараз наша рестораторка в США , як можна зібрати в одну команду скільки зрадників та корупціонерів ?
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08.02.2024 08:56 Ответить
Під час війни до самого важливого союзника призначити пОСЛИЦЮ.
Це рівень хліва Офісу 3.14д3.14здента
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08.02.2024 09:45 Ответить
Та там шанси майже нульові. Не надійтеся дарма. Зараз народ Америки бореться за своє виживання з лівими радикалами.
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08.02.2024 09:45 Ответить
ТайВань, гляді, какіє клоуни!
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08.02.2024 10:26 Ответить
Наша послиця у США ретранслятором працює ?
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08.02.2024 13:27 Ответить
 
 