Сенат США пересмотрит законопроект о помощи Украине, - Маркарова

8 февраля Сенат США повторно пересмотрит законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако уже без миграционной реформы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей Facebook-странице сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Большой пакет финансирования международной помощи и миграционной реформы в Сенате США не поддержали из-за отсутствия голосов за соглашение по миграционной реформе, над которым переговорщики работали последние месяцы.

"Именно поэтому, еще до голосования за Большой пакет, комитет по ассигнованию опубликовал текст документа "на замену", предусматривающий исключительно международную помощь Украине, Израилю и Тайваню", - отметила Маркарова.

Она отметила, что Сенат поддержал (58 голосов против 41) процедурное решение за пересмотр решения на голосование, необходимое для вынесения на голосование вопроса о прекращении дебатов и рассмотрении "чистого" законопроекта о международной помощи США, без миграционной реформы. Для этого потребуется уже 60 голосов.

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"Вечернее заседание закрыто, лидер большинства Шуммер сообщил, что намерен вынести на голосование вопрос о прекращении дебатов по законопроекту о международной помощи США, включающему Украину, Израиль и государства Индо-Тихоокеанского региона, в 12 часов дня по Вашингтону 8 февраля", — написала Макарова.

Повторный пересмотр документа, но уже без миграционной реформы, состоится в Сенате в четверг, 8 декабря, в 19:00 (по Киеву).