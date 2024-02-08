Сенат США пересмотрит законопроект о помощи Украине, - Маркарова
8 февраля Сенат США повторно пересмотрит законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако уже без миграционной реформы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей Facebook-странице сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.
Большой пакет финансирования международной помощи и миграционной реформы в Сенате США не поддержали из-за отсутствия голосов за соглашение по миграционной реформе, над которым переговорщики работали последние месяцы.
"Именно поэтому, еще до голосования за Большой пакет, комитет по ассигнованию опубликовал текст документа "на замену", предусматривающий исключительно международную помощь Украине, Израилю и Тайваню", - отметила Маркарова.
Она отметила, что Сенат поддержал (58 голосов против 41) процедурное решение за пересмотр решения на голосование, необходимое для вынесения на голосование вопроса о прекращении дебатов и рассмотрении "чистого" законопроекта о международной помощи США, без миграционной реформы. Для этого потребуется уже 60 голосов.
"Вечернее заседание закрыто, лидер большинства Шуммер сообщил, что намерен вынести на голосование вопрос о прекращении дебатов по законопроекту о международной помощи США, включающему Украину, Израиль и государства Индо-Тихоокеанского региона, в 12 часов дня по Вашингтону 8 февраля", — написала Макарова.
Повторный пересмотр документа, но уже без миграционной реформы, состоится в Сенате в четверг, 8 декабря, в 19:00 (по Киеву).
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Спеціально подивилася, 8 грудня 24 - це неділя). Слава богу, там помилка.
Ще авторка пише про послицю Макарову.
(Це певною мірою про професіоналізм)
написала Макарова.
Повторний перегляд документа, але вже без міграційної реформи, відбудеться у Сенаті у четвер, 8 грудня, о 19:00 (за Києвом).
Автор:
підтримали
НЕ ПІДТРИМАЛИ -допишіть НЕ
Как Резников:"Самолёты будут"
Здравомыслящих и понимающих людей в америке - единицы.
Шансов не того чтобы получить эту помощь, а чтобы к Украине относились хотя бы адекватно - ноль. Абсолютный ноль.
Добавьте к этому хйло-вский ручной совбез, полное игнорирование трагедий в Украине всеми международными институтами.
Рассчитывать можно только на себя. И не строить ложных надежд. Прозрение будет жестоким.
В этом мире:
Лежачего не бьют, его добивают с диким восторгом и улюлюканием.
Никто не придет, как бы тебе не было плохо, никто не придет и не поможет. Не надейся.
Мораль\человечность\порядочность - это бред сумасшедшого для порабощения порядочных людей подонками.
Рассчитывать можно только на себя. "
Ти ба?! А чим ми воюємо, якими гарматами, снарядами, ППО і головне - хто на полі бою воює? Чи не українські чоловіки і жінки? Народ що в змозі, те й робить власноруч.
Так що звертатися треба до президента, кабміну, верховної ради, і таки Да, - бути вдячними і за ту міжнародну допомогу, яку вже отримали.
Сумніваюсь,що ця бізнесвумен взагалі розуміє,що має робити посольство воюючої країни.
Це рівень
хліваОфісу 3.14д3.14здента