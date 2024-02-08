Сенат США перегляне законопроєкт про допомогу Україні, - Маркарова
8 лютого Сенат США повторно перегляне законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, проте вже без міграційної реформи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй Facebook-сторінці повідомила посол України у США Оксана Маркарова.
Великий пакет фінансування міжнародної допомоги та міграційної реформи у Сенаті США підтримали через відсутність голосів за угоду з міграційної реформи, над якою перемовники працювали останні місяці.
"Саме тому ще до голосування за Великий пакет комітет з асигнування опублікував текст документа "на заміну", який передбачає виключно міжнародну допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню", – зазначила Маркарова.
Вона зазначила, що Сенат підтримав (58 голосів проти 41) процедурне рішення за перегляд рішення на голосування, яке потрібне для винесення на голосування питання про припинення дебатів і розгляд "чистого" законопроєкту про міжнародну допомогу США без міграційної реформи. Для цього буде потрібно вже 60 голосів.
"Вечірнє засідання закрито, лідер більшості Шуммер повідомив, що має намір винести на голосування питання про припинення дебатів щодо законопроєкту про міжнародну допомогу США, що включає Україну, Ізраїль і держави Індо-тихоокеанського регіону, о 12 годині дня за Вашингтоном 8 лютого", — написала Макарова.
Повторний перегляд документа, але вже без міграційної реформи, відбудеться у Сенаті у четвер, 8 грудня, о 19:00 (за Києвом).
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Спеціально подивилася, 8 грудня 24 - це неділя). Слава богу, там помилка.
Ще авторка пише про послицю Макарову.
(Це певною мірою про професіоналізм)
написала Макарова.
Повторний перегляд документа, але вже без міграційної реформи, відбудеться у Сенаті у четвер, 8 грудня, о 19:00 (за Києвом).
Автор:
підтримали
НЕ ПІДТРИМАЛИ -допишіть НЕ
Как Резников:"Самолёты будут"
Здравомыслящих и понимающих людей в америке - единицы.
Шансов не того чтобы получить эту помощь, а чтобы к Украине относились хотя бы адекватно - ноль. Абсолютный ноль.
Добавьте к этому хйло-вский ручной совбез, полное игнорирование трагедий в Украине всеми международными институтами.
Рассчитывать можно только на себя. И не строить ложных надежд. Прозрение будет жестоким.
В этом мире:
Лежачего не бьют, его добивают с диким восторгом и улюлюканием.
Никто не придет, как бы тебе не было плохо, никто не придет и не поможет. Не надейся.
Мораль\человечность\порядочность - это бред сумасшедшого для порабощения порядочных людей подонками.
Рассчитывать можно только на себя. "
Ти ба?! А чим ми воюємо, якими гарматами, снарядами, ППО і головне - хто на полі бою воює? Чи не українські чоловіки і жінки? Народ що в змозі, те й робить власноруч.
Так що звертатися треба до президента, кабміну, верховної ради, і таки Да, - бути вдячними і за ту міжнародну допомогу, яку вже отримали.
Сумніваюсь,що ця бізнесвумен взагалі розуміє,що має робити посольство воюючої країни.
Це рівень
хліваОфісу 3.14д3.14здента