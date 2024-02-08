Сенат США перегляне законопроєкт про допомогу Україні, - Маркарова

8 лютого Сенат США повторно перегляне законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, проте вже без міграційної реформи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй Facebook-сторінці повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

Великий пакет фінансування міжнародної допомоги та міграційної реформи у Сенаті США підтримали через відсутність голосів за угоду з міграційної реформи, над якою перемовники працювали останні місяці.

"Саме тому ще до голосування за Великий пакет комітет з асигнування опублікував текст документа "на заміну", який передбачає виключно міжнародну допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню", – зазначила Маркарова.

Вона зазначила, що Сенат підтримав (58 голосів проти 41) процедурне рішення за перегляд рішення на голосування, яке потрібне для винесення на голосування питання про припинення дебатів і розгляд "чистого" законопроєкту про міжнародну допомогу США без міграційної реформи. Для цього буде потрібно вже 60 голосів.

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"Вечірнє засідання закрито, лідер більшості Шуммер повідомив, що має намір винести на голосування питання про припинення дебатів щодо законопроєкту про міжнародну допомогу США, що включає Україну, Ізраїль і держави Індо-тихоокеанського регіону, о 12 годині дня за Вашингтоном 8 лютого", — написала Макарова.

Повторний перегляд документа, але вже без міграційної реформи, відбудеться у Сенаті у четвер, 8 грудня, о 19:00 (за Києвом).