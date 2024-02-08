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Сенат США перегляне законопроєкт про допомогу Україні, - Маркарова

сша,сенат

8 лютого Сенат США повторно перегляне законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, проте вже без міграційної реформи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй Facebook-сторінці повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

Великий пакет фінансування міжнародної допомоги та міграційної реформи у Сенаті США підтримали через відсутність голосів за угоду з міграційної реформи, над якою перемовники працювали останні місяці.

"Саме тому ще до голосування за Великий пакет комітет з асигнування опублікував текст документа "на заміну", який передбачає виключно міжнародну допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню", – зазначила  Маркарова.

Вона зазначила, що Сенат підтримав (58 голосів проти 41) процедурне рішення за перегляд рішення на голосування, яке потрібне для винесення на голосування питання про припинення дебатів і розгляд "чистого" законопроєкту про міжнародну допомогу США без міграційної реформи. Для цього буде потрібно вже 60 голосів.

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"Вечірнє засідання закрито, лідер більшості Шуммер повідомив, що має намір винести на голосування питання про припинення дебатів щодо законопроєкту про міжнародну допомогу США, що включає Україну, Ізраїль і держави Індо-тихоокеанського регіону, о 12 годині дня за Вашингтоном 8 лютого", — написала Макарова.

Повторний перегляд документа, але вже без міграційної реформи, відбудеться у Сенаті у четвер, 8 грудня, о 19:00 (за Києвом).

Автор: 

Конгрес США (1228) допомога (8343) США (22799) Маркарова Оксана (492)


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Топ коментарі
+8
Противно дивитись на цю свиноматку яка тільки займається своїми генделями
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08.02.2024 06:52
+6
Нам не потрібен посол для репосту свіжих новин.
Сумніваюсь,що ця бізнесвумен взагалі розуміє,що має робити посольство воюючої країни.
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08.02.2024 07:09
+4
Там все вірно, забули написати 24 рік, тобто 8 грудня 24 року о 19: 00(за Києвом) ! Ось така ***..ня малята .
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08.02.2024 06:55
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Виправіть в останньому абзаці: 8 грудня на 8 лютого
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08.02.2024 06:42 Відповісти
Там все вірно, забули написати 24 рік, тобто 8 грудня 24 року о 19: 00(за Києвом) ! Ось така ***..ня малята .
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08.02.2024 06:55 Відповісти

Спеціально подивилася, 8 грудня 24 - це неділя). Слава богу, там помилка.
Ще авторка пише про послицю Макарову.
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08.02.2024 07:32 Відповісти
Це вже послиці напиши 🤷
(Це певною мірою про професіоналізм)
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08.02.2024 07:12 Відповісти
Ще не прокинулися станом на 07.14 -

написала Макарова.

Повторний перегляд документа, але вже без міграційної реформи, відбудеться у Сенаті у четвер, 8 грудня, о 19:00 (за Києвом).

Автор:
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08.02.2024 07:15 Відповісти
Великий пакет фінансування міжнародної допомоги та міграційної реформи у

підтримали

НЕ ПІДТРИМАЛИ -допишіть НЕ
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08.02.2024 08:04 Відповісти
виправити помилку в 3-му абзаці-... великий пакет ...у СЕНАТІ США НЕ!!! НЕ!! підтримали
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08.02.2024 08:07 Відповісти
Хорошо хоть не говорит:"Деньги будут"
Как Резников:"Самолёты будут"
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08.02.2024 06:49 Відповісти
Противно дивитись на цю свиноматку яка тільки займається своїми генделями
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08.02.2024 06:52 Відповісти
ублюдок ти й ті хто хтотебе підтримали фашисти
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08.02.2024 08:09 Відповісти
Посмотрим на реальность. Трампу, на которого дрочит пол-америки глубоко насрать на Израиль, Тайвань, границы. Единственное, что хйло потребовало от свое пиндоса-холуя трампа - это заблокировать помощь Украине. У него также есть целая толпа продажных шлюх-прихлебателей под названием "республиканская партия", которая готовы сперму слизывать с конца трампа.
Здравомыслящих и понимающих людей в америке - единицы.
Шансов не того чтобы получить эту помощь, а чтобы к Украине относились хотя бы адекватно - ноль. Абсолютный ноль.
Добавьте к этому хйло-вский ручной совбез, полное игнорирование трагедий в Украине всеми международными институтами.

Рассчитывать можно только на себя. И не строить ложных надежд. Прозрение будет жестоким.
В этом мире:
Лежачего не бьют, его добивают с диким восторгом и улюлюканием.
Никто не придет, как бы тебе не было плохо, никто не придет и не поможет. Не надейся.
Мораль\человечность\порядочность - это бред сумасшедшого для порабощения порядочных людей подонками.
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08.02.2024 06:58 Відповісти
Можливо...Але є ще гроші, тобто ситуативний інтерес(глобальний). Подивимось
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08.02.2024 07:11 Відповісти
" Добавьте к этому хйло-вский ручной совбез, полное игнорирование трагедий в Украине всеми международными институтами.
Рассчитывать можно только на себя. "
Ти ба?! А чим ми воюємо, якими гарматами, снарядами, ППО і головне - хто на полі бою воює? Чи не українські чоловіки і жінки? Народ що в змозі, те й робить власноруч.
Так що звертатися треба до президента, кабміну, верховної ради, і таки Да, - бути вдячними і за ту міжнародну допомогу, яку вже отримали.
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08.02.2024 07:25 Відповісти
Нам не потрібен посол для репосту свіжих новин.
Сумніваюсь,що ця бізнесвумен взагалі розуміє,що має робити посольство воюючої країни.
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08.02.2024 07:09 Відповісти
Шахрайство з державними фінансами на попередній посаді ви називаєте бізнесом? Непогано влаштувалася "бізнесвумен"
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08.02.2024 15:59 Відповісти
Усі українські діпломати мають бути з колишніх банковських крадіїв, і тоді усе буде в порядку !
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08.02.2024 07:16 Відповісти
Оце так кіно..
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08.02.2024 07:24 Відповісти
Хрю хрю хрю хрю хрю. Ксюха - шинкарька.
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08.02.2024 07:55 Відповісти
а ти свиновонючка - АМЕРИКАНЕЦЬ УМЕРОВ З МАРОДЕРАМИ ЗДАЄ УКРАЇНУ
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08.02.2024 08:11 Відповісти
Ксюха не рохкай тут а краще доповіси громаді, ти вже прибуток від свого шинка у США отримала? На ЗСУ задонатила?
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08.02.2024 10:56 Відповісти
о це твоя мова - хрюхрю
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08.02.2024 14:16 Відповісти
А де стихійні маніфестації української діаспори в США? Невже неможливо у вільній країні пару тисяч назбирати біля Конгресу зараз? Нах та Маркарова? Така ж тупа як і Кулеба
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08.02.2024 07:57 Відповісти
ЗЕУБЛЮДОК ВБИВ УСЮ НАРОДНУ ПІДТРИСМКУ
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08.02.2024 08:12 Відповісти
До чого тут зеублюдок? Мова йде про виживання країни. Чи вам, емігрантам, цікавий лише конкретний президент, сама Україна не потрібна?
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08.02.2024 08:42 Відповісти
Не звертайте увагу. Це особисто Ксюха-шинкарка тут рохкає.
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08.02.2024 11:02 Відповісти
якого розміру ваші червні коробки?
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08.02.2024 14:10 Відповісти
...черепні...а про черевні лантухи все зрозуміло
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08.02.2024 14:11 Відповісти
Як всі наші коментатори розумні і намагаються образити американців, що ті не дають нам вже такої допомоги і дурних грошей, які були до 2024 року. Подивилися на себе з боку? Ось так і ми вибирали Боневтіка, коли весь притомний світ говорив: "Що ж ви робите, у вас війна?" А в США вибирають свого Боневтіка - Трампа. Тільки дуже велика різниця, що в США працююють всі інститути влади і Президент не принесе шкоди державі, на відміну від нас, де на Конституції побудували за одну ніч ОП і ресурси різні і напали на нас, а не на США.
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08.02.2024 08:39 Відповісти
Який притомний світ говорив? Хто саме? З яких країн? Приведи хоч одну цитату тих часів.
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08.02.2024 08:44 Відповісти
Я щось не розумію , а для чого це голосування , республіканці сказали чітко що вони не підтримають ? Може хтось пояснить !
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08.02.2024 08:40 Відповісти
чому при зешапіто як не прізвище то одразу якийсь корупційний шлейф позаду тягнеться от і зараз наша рестораторка в США , як можна зібрати в одну команду скільки зрадників та корупціонерів ?
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08.02.2024 08:56 Відповісти
Під час війни до самого важливого союзника призначити пОСЛИЦЮ.
Це рівень хліва Офісу 3.14д3.14здента
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08.02.2024 09:45 Відповісти
Та там шанси майже нульові. Не надійтеся дарма. Зараз народ Америки бореться за своє виживання з лівими радикалами.
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08.02.2024 09:45 Відповісти
ТайВань, гляді, какіє клоуни!
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08.02.2024 10:26 Відповісти
Наша послиця у США ретранслятором працює ?
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08.02.2024 13:27 Відповісти
 
 