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Трамп может завершить войну в Украине через 24 часа, - Дуда

дуда,трамп

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Дональд Трамп выполнит свое обещание завершить войну в Украине через 24 часа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Wirtualna Polska, об этом Дуда заявил во время визита в Руанду.

Польский президент подчеркнул, что Трамп якобы серьезный во всем, что говорит.

"Основываясь на личном опыте президента, который в свое время работал с президентом Трампом, я могу сказать: то, что он мне обещал, выполнено. Так что если я получил какое-то обещание от Трампа, если он мне что-то пообещал, это было выполнено", - сказал Дуда.

Также читайте: Байден о провале голосования в Сенате за пакет, включавший помощь Украине: Республиканцам звонит Трамп и угрожает

Автор: 

Дуда Анджей (755) Трамп Дональд (5178)


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Топ комментарии
+53
як? здавши ***** Польщу замість України?
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08.02.2024 07:15
+39
Це такий сарказм?
Не дуже вдало насьогодні.
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08.02.2024 07:14
+32
я завершити ??? ось в чому питання ??? здати Україну під окупацію своєму дружбану )(уйлу і кацапи знаму будуть провадити Голодомори-геноциди українців як це вони робили в 1932-33 рр чи будуть знову кидати українців практично безбройними на танки, у війні проти НАТО, як це вони робили в 1941-45 робах у війні прити 3Райху ???
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08.02.2024 07:18
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Страница 2 из 2
Трамп може завершити війну? Більшої маячні від Дуди ще не було.
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08.02.2024 07:58 Ответить
Тільки но Україна почала наносити потужні удари по стратегічним військовим об'єктам на території Мордору, так одразу ***** через своїх представників почав за мир розповідати...
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08.02.2024 08:02 Ответить
Всі аеродроми практично недоторкані.Вчора було нанесено 80 авіаційних ударів по Україні.І це дуже багато руйнувань.
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08.02.2024 08:51 Ответить
Не все одразу.
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08.02.2024 08:57 Ответить
Не буде одразу.Москалі на молотом,а ми їх медичним молоточком.Це не співставно.
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08.02.2024 09:01 Ответить
То лягайте під Москву, віддавайте на поталу своїх справжніх Героїв вагонами в Сибір і не дуріть мозги собі та іншим.
Тих хто першими почне все здавати, москалі навіть посадами в мусарні забезпечать, як отих що навели ракету на Грозу...
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08.02.2024 09:10 Ответить
Ви вже під москвою.Ваша країна повністю під москалями.
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08.02.2024 09:14 Ответить
Бачу, що заздрите...
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08.02.2024 09:16 Ответить
Не заздрю.Ви в себе не хочете другий фронт відкривати.З вашої країни прилітали іскандери.Де та вся молодь,яка була проти Лукашенка? Бо казали що проти нього мільйони.Легко патякати і сидіти рівно.
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08.02.2024 09:22 Ответить
Більшість за кордоном, меншість, що не встигла отримали реальні сроки за гратами. Все білоруське остаточне знищене на користь московського. Я знав, що цим все закінчиться тому і не підтримував той двіж. Хоча до того часто брав участь у антимосковських заходах, за що маю проблеми... Посварився на цьому грунті з іншими опозиціонерами..
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08.02.2024 09:38 Ответить
Сотні тисяч партизан мало би бути.Не декілька десятків,а сотні тисяч.А як немає,то що тоді говорити за когось?
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08.02.2024 09:47 Ответить
Багато у вас зараз партизанів на окупованих територіях?
Білоруські рейкові партизани реально створювали проблеми на початку вторгнення. Вже сидять.
Також нагадую по ще один знищений А50 в Мачулищах під Мінськом.
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08.02.2024 09:54 Ответить
У вас не окупація.У вас ваші же сидять.Це не порівняння взагалі.Кілька десятків партизан,це дуже мало.А ви тут хочете.щоб хтось йшов під бомби в лоб,проти москалів,з набагато меншим озброєнням.
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08.02.2024 10:13 Ответить
У вас на окупованих територіях теж свої гауляйтери. І лінія фронту далеко - під бомби в лоб,проти москалів, з набагато меншим озброєнням не обов'язково лізти...
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08.02.2024 10:19 Ответить
То території захоплені за допомогою армії і у вас не так і порівняння не доречні.Зараз якраз така війна,в лоб проводяться операції.
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08.02.2024 10:23 Ответить
На окупованих територіях подалі від лінії фронту у вас аналогічна ситуація. А мотивація в рази більшою має бути.
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08.02.2024 10:33 Ответить
Не така ситуація.У вас москалі не їздять на танках.Ви вимагаєте від українців,щоб воювали до останього.
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08.02.2024 10:40 Ответить
Їздять у нас москалі на танках. Постійно спільні навчання тут проводять. Ще й вагнерівці тут наших навчають....
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08.02.2024 11:01 Ответить
Це навчання.Що ви хочете мені доказати?
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08.02.2024 11:02 Ответить
Це ви мені намагаєтесь довести, що в нас не окупація, немає москалів і взагалі ми маємо можливість вільно діяти...
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08.02.2024 11:15 Ответить
Бо то не окупація і не то що в Україні.Ви тут приходите і розповідаєте казочки.Як українці мають воювати.
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08.02.2024 11:18 Ответить
Я навпаки пишу:
Лягайте під Москву, віддавайте на поталу своїх справжніх Героїв вагонами в Сибір і не дуріть мозги собі та іншим.

Тих хто першими почне все здавати, москалі навіть посадами в мусарні забезпечать, як отих що навели ракету на Грозу...
І буде у вас така сама не окупація.
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08.02.2024 11:52 Ответить
Ви пишете неадекватність.
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08.02.2024 12:18 Ответить
Правда очи коле?
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08.02.2024 12:20 Ответить
Мені ні,бо це не моя правда.
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08.02.2024 12:24 Ответить
Дуда хоче вчасно лизнути трампу, сподіваючись, що той замовить словечко за Польщу, коли путін піде на Європу. Так, шакали не міняються. Головне для них, вчасно відчути, хто сильніший, і бігом до того переметнутися
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08.02.2024 08:07 Ответить
Эта заява Дуды является также и ответом на вопрос о том, кто крышует польских блокировщиков украинской границы.
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08.02.2024 08:08 Ответить
Гітлер свого часу почав і закінчив війну з Польщею за 17 днів. Трошки поділившись зі Сталіним. Мабуть якийсь такий варіант мав на увазі Дуда.
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08.02.2024 08:09 Ответить
От навіть нема бажання перевіряти, чи може Трамп закінчити війну війну за 24 години чи ні. Бо єдиним беніфіціаром від такого закінчення буде *****.
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08.02.2024 08:10 Ответить
Трампівське божевілля заразне. Ось ще один підхопив...
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08.02.2024 08:10 Ответить
Дуда дудить куди вітер дує
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08.02.2024 08:11 Ответить
Прізвище того хто закінчить або розпочне війну,не Трамп а ротшильд.
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08.02.2024 08:14 Ответить
шо опять заклинило дуду ?
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08.02.2024 08:17 Ответить
«Боїться, що Ердоган його заарештує»: путін не їде до Туреччини і на це є три причини
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08.02.2024 08:19 Ответить
тиць пердиць моя радість
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08.02.2024 08:19 Ответить
Дуда як щось ляпне то ляпне.
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08.02.2024 08:21 Ответить
Завершить...?? ЯК? Заборонить давати зброю Україні, примусить до миру ? А там зразу його підтримають "мрійники" із Угорщини та Румунії з їх апетитами на Закарпаття і Буковину, та й деяких у Польщі на " їх " креси...?Роздеруть Україну?
+ Подивіться на виступ трампа виключивши звук, на його лице, міміку, поведінку...? А ми дивувалися, як це українці могли вибрати януковича...?Складається враження, що як його виберуть, то це буде велика біда і горе не тільки Україні а й крах всьому світовому правопорядку..?!
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08.02.2024 09:18 Ответить
Два дебила єто сила.
Маразматик в парике,возомнил себя Богом. Член n 2.
Пора запретить во всем мире,избираться в президентьі в возрасте старше 55,и без междунароной психиатрической комиссии.
В єтом возрасте идут на пенсию,а не в президентьі.
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08.02.2024 08:22 Ответить
Kto to tabaretkoj po golove dal Dude,sto nacial govorit jarundu
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08.02.2024 08:23 Ответить
Він що, впевнений, що без американської допомоги України вистачить лише на добу?
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08.02.2024 08:24 Ответить
Чому ж без допомоги? Може він саме збирається допомогти кацапам, наприклад - скинути ядерну бімбу на нас, або декільки бімбочок. Гадаю, за добу після такої події, війна справді може закінчитися...
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08.02.2024 08:55 Ответить
Дуда любит дудеть в трубки старьіх извращенцев😁😁.
Уже бьіло Киев за три дня,тепрерь мир за сутки.
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08.02.2024 08:25 Ответить
Трамп Дуді пообіцяв й@бнути по москві?🤔😏🤣
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08.02.2024 08:27 Ответить
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08.02.2024 08:30 Ответить
Всі у своїх коментарях звинувачують то Дуду, то Трампа і ніхто не звертає увагу, що фактично до такої ситуації дійшли ми самі, бо ні США ні Польща нам дороги замість ракет не будували. Вони нам не організовували видбір до Євробпачення під час війни, марафони на мільрди, кіносеріали і програми для своїх друзів за бюджетні гроші, а також сотні мільярдів витратили на "велике крадівництво" у минулому рокі, замість ракет і дронів. А ви звинувачуйте США, Польщу, Францію, Німеччину та інших, може хоч від цього стане легше.
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08.02.2024 08:30 Ответить
Да никто их не обвиняет. Это Украина верила в плохого воинственного Порошенка и что надо договориться. Теперь тот же трюк Путин провернул со всем миром. Есть плохая воинственная Украина, а мы можем договориться. Вся эта дешевая пропаганда апеллирует к тому что Путин и Россия рациональны и льстит "умным", кто верит что вот они то договорятся.
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08.02.2024 08:37 Ответить
Так же як з Північною Кореєю порішає?? Теж звиздів що, ось зараз, за 24 години пончік буде у ного в кишені.
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08.02.2024 08:33 Ответить
І найцікавіше: Трамп впевнений, що він справді "порішав" з Північною Кореєю. І його фанати теж у цьому впевнені, всупереч фактам. За моїми спостереженнями, як людини, яка живе у США: трампістами є чи не усі проросійські емігранти з бувшого совка
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08.02.2024 12:35 Ответить
ДУ-да роздудiвся дешевими понтами, та краще виТЯНИ дуду зi сраки та й розкажи про штурм Капiтолiя - за це Трамп вже точно не буде мати Нобелiвську премiю.
Зiбрались два дурня - один дудить за бабло, а другий *******.
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08.02.2024 08:39 Ответить
Може имеется ввиду что Трамп приедет в Москву и грохнет путіна

А так да, Трамп единственная надежда Украины.
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08.02.2024 08:42 Ответить
І буде його 24 години грохати?
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08.02.2024 08:49 Ответить
Рижа мерзота скоріше до своєї вже старої виконувачки "золотого дощу " поїде в мацкву, ніж щоб грохнути *****.
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08.02.2024 11:09 Ответить
а припинити блокаду кордону за 24 години слабо ? це вам не війну завершити !
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08.02.2024 08:43 Ответить
Піс перекинув ту проблему з блокуванням на Туска, а він по руках і ногах зв'язаний коаліційними домовленостями - розвалиться коаліція, і піс знову при владі. Усі, бл@дь, граються, і догоаються, ідіоти
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08.02.2024 08:48 Ответить
Наступні президентські вибори у Польщі - 2025 рік. Розраховує на підтримку трампа і сам вже починає співати йому осанну? Невже такий впевнений в його перемозі? Мдє, влада - страшна хвороба, як "золотце моє" (с)
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08.02.2024 08:44 Ответить
Я у тій старій пісні:

Да-дуда-дуда, даду внєдрьож...
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08.02.2024 08:47 Ответить
Эта дуда поломалась, несите другую.
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08.02.2024 08:52 Ответить
Знову гучний заголовок. Як же ви уже задовбали!!!
Якщо я отримав якусь обіцянку від Трампа, якщо він мені щось пообіцяв, це було виконано, - сказав Анджей Дуда під час свого візиту до Африки. Так він відповів на запитання, чи вірить у те, що кандидат у президенти США «припинить війну в Україні за 24 години», як він заявив.
Ви можете тупо подати інформацію такою, як вона є? Якого біса усе перекручуєте? Ваша мета?
Бачили, що і як саме він сказав? - Звичайно ж бачили.
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08.02.2024 08:53 Ответить
а вони вчились креативу в зелених коучів без фаховой освіти
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08.02.2024 09:01 Ответить
Дуда не первый раз сперва "дудит" одно, потом диаметрально противоположное
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08.02.2024 09:00 Ответить
трамп бог? Подумай ще, Дудо....
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08.02.2024 09:02 Ответить
щоб підписати капітуляцію Трампу і 1 години вистачить
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08.02.2024 09:14 Ответить
Может и может. Например, позвонить ******** и хорошо его напугать - или прямым вмешательством США, или обещанием поставить Украине все необходимое для победы, плюс последующая оккупация москвы
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08.02.2024 09:27 Ответить
Це черговий популізм - ну, надасть він усе, і що? Наші військові за 24 години це все освоять? Ну, 3,14здьож же
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08.02.2024 10:05 Ответить
Тут главное напугать. А ***** ведь пугливое
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08.02.2024 11:15 Ответить
Еще один придурок вылез. Тоже видимо надеется получить кусочек Украины от деребана как и Орбан.
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08.02.2024 09:39 Ответить
Особливо після множинного громадянства, яке планує протягнути Z-зрадник.
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08.02.2024 17:40 Ответить
Во підлизнув ,це ще раз говорить,в українців немає друзів, в кращому випадку партнери,а так всі сплять та бачать,як вкрасти у України кусок землі,ми самі винні,довибиралися
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08.02.2024 09:59 Ответить
Агитирует польскую диаспору США голосовать за Трампа, это плохо. Вообще с каждым днем рейтинги белобрысого растут, а демократы этого как не замечают...
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08.02.2024 11:02 Ответить
"...в своїй голові" - подумки додав один найвеличніший віслюк апокаліпсису.
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08.02.2024 11:04 Ответить
Боже! Вбережи нас від ********!
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08.02.2024 11:09 Ответить
******** при владі чі ******** хто за ціх ******** голосує на виборах?
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08.02.2024 11:18 Ответить
звісно від других, бо перші з них і походять.
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08.02.2024 11:22 Ответить
Я його вважав розумним політиком, а виявилося, що він звичайна сопілка, якою грають ті, від кого він залежить чи боїться. Майже як зелений гундос.
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08.02.2024 11:13 Ответить
Запросто. Але потім війна почнеться у Польщі.
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08.02.2024 11:23 Ответить
Дуда вважає, що здавши Україну він врятує Польщу. Адійот.

А все одно цікаво, що ж там такого обіцяв та виконав популіст Трамп популісту дуді?
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08.02.2024 11:23 Ответить
Я знав, що Дуда може брехати. Але не думав, що він такий ідіот.
Перефразуючи самого Дуду, Дуда схожий на потопельника, який іде на дно і тягне за собою усю Польщу
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08.02.2024 12:31 Ответить
Какая-то говно новость, где видно что Дуда так сказал? в его цитате говорится совсем про другое. Автор новости - фейкометчик и хайпожер. Бутусов вообще следит за качеством того говна, которое здесь постят время от времени?
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08.02.2024 15:03 Ответить
Непокаране зло повертається у двічі сильнішим. Спочатку рашист Дуда путлєру український Крим дарує, а тепер і всю Україну.

Фашисти при владі у Польщі, як на московії, так і в Україні. На черзі США.
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08.02.2024 17:44 Ответить
Дудочка, а він тобі часом не обіцяв на тобі оженитись?
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26.02.2024 14:10 Ответить
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