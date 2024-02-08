Трамп может завершить войну в Украине через 24 часа, - Дуда
Президент Польши Анджей Дуда считает, что Дональд Трамп выполнит свое обещание завершить войну в Украине через 24 часа.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Wirtualna Polska, об этом Дуда заявил во время визита в Руанду.
Польский президент подчеркнул, что Трамп якобы серьезный во всем, что говорит.
"Основываясь на личном опыте президента, который в свое время работал с президентом Трампом, я могу сказать: то, что он мне обещал, выполнено. Так что если я получил какое-то обещание от Трампа, если он мне что-то пообещал, это было выполнено", - сказал Дуда.
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Тих хто першими почне все здавати, москалі навіть посадами в мусарні забезпечать, як отих що навели ракету на Грозу...
Білоруські рейкові партизани реально створювали проблеми на початку вторгнення. Вже сидять.
Також нагадую по ще один знищений А50 в Мачулищах під Мінськом.
Лягайте під Москву, віддавайте на поталу своїх справжніх Героїв вагонами в Сибір і не дуріть мозги собі та іншим.
Тих хто першими почне все здавати, москалі навіть посадами в мусарні забезпечать, як отих що навели ракету на Грозу...
І буде у вас така сама не окупація.
+ Подивіться на виступ трампа виключивши звук, на його лице, міміку, поведінку...? А ми дивувалися, як це українці могли вибрати януковича...?Складається враження, що як його виберуть, то це буде велика біда і горе не тільки Україні а й крах всьому світовому правопорядку..?!
Маразматик в парике,возомнил себя Богом. Член n 2.
Пора запретить во всем мире,избираться в президентьі в возрасте старше 55,и без междунароной психиатрической комиссии.
В єтом возрасте идут на пенсию,а не в президентьі.
Уже бьіло Киев за три дня,тепрерь мир за сутки.
Зiбрались два дурня - один дудить за бабло, а другий *******.
А так да, Трамп единственная надежда Украины.
Да-дуда-дуда, даду внєдрьож...
Якщо я отримав якусь обіцянку від Трампа, якщо він мені щось пообіцяв, це було виконано, - сказав Анджей Дуда під час свого візиту до Африки. Так він відповів на запитання, чи вірить у те, що кандидат у президенти США «припинить війну в Україні за 24 години», як він заявив.
Ви можете тупо подати інформацію такою, як вона є? Якого біса усе перекручуєте? Ваша мета?
Бачили, що і як саме він сказав? - Звичайно ж бачили.
А все одно цікаво, що ж там такого обіцяв та виконав популіст Трамп популісту дуді?
Перефразуючи самого Дуду, Дуда схожий на потопельника, який іде на дно і тягне за собою усю Польщу
Фашисти при владі у Польщі, як на московії, так і в Україні. На черзі США.