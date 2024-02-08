Трамп может завершить войну в Украине через 24 часа, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Дональд Трамп выполнит свое обещание завершить войну в Украине через 24 часа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Wirtualna Polska, об этом Дуда заявил во время визита в Руанду.

Польский президент подчеркнул, что Трамп якобы серьезный во всем, что говорит.

"Основываясь на личном опыте президента, который в свое время работал с президентом Трампом, я могу сказать: то, что он мне обещал, выполнено. Так что если я получил какое-то обещание от Трампа, если он мне что-то пообещал, это было выполнено", - сказал Дуда.

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