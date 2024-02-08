Трамп може завершити війну в Україні за 24 години, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Дональд Трамп виконає свою обіцянку завершити війну в Україні за 24 години.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Wirtualna Polska, про це Дуда заявив під час візиту в Руанду.

Польський президент наголосив, що Трамп нібито серйозний у всьому, що говорить.

"Ґрунтуючись на особистому досвіді президента, який свого часу працював з президентом Трампом, я можу сказати: те, що він мені обіцяв, виконано. Тож якщо я отримав якусь обіцянку від Трампа, якщо він мені щось пообіцяв, це було виконано", - сказав Дуда.

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