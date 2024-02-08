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Трамп може завершити війну в Україні за 24 години, - Дуда

дуда,трамп

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Дональд Трамп виконає свою обіцянку завершити війну в Україні за 24 години.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Wirtualna Polska, про це Дуда заявив під час візиту в Руанду.

Польський президент наголосив, що Трамп нібито серйозний у всьому, що говорить.

"Ґрунтуючись на особистому досвіді президента, який свого часу працював з президентом Трампом, я можу сказати: те, що він мені обіцяв, виконано. Тож якщо я отримав якусь обіцянку від Трампа, якщо він мені щось пообіцяв, це було виконано", - сказав Дуда.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден про провал голосування в Сенаті за пакет, що включав допомогу Україні: Республіканцям дзвонить Трамп і погрожує

Автор: 

Дуда Анджей (772) Трамп Дональд (5619)


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Топ коментарі
+53
як? здавши ***** Польщу замість України?
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08.02.2024 07:15
+39
Це такий сарказм?
Не дуже вдало насьогодні.
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08.02.2024 07:14
+32
я завершити ??? ось в чому питання ??? здати Україну під окупацію своєму дружбану )(уйлу і кацапи знаму будуть провадити Голодомори-геноциди українців як це вони робили в 1932-33 рр чи будуть знову кидати українців практично безбройними на танки, у війні проти НАТО, як це вони робили в 1941-45 робах у війні прити 3Райху ???
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08.02.2024 07:18
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Трамп може завершити війну? Більшої маячні від Дуди ще не було.
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08.02.2024 07:58 Відповісти
Тільки но Україна почала наносити потужні удари по стратегічним військовим об'єктам на території Мордору, так одразу ***** через своїх представників почав за мир розповідати...
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08.02.2024 08:02 Відповісти
Всі аеродроми практично недоторкані.Вчора було нанесено 80 авіаційних ударів по Україні.І це дуже багато руйнувань.
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08.02.2024 08:51 Відповісти
Не все одразу.
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08.02.2024 08:57 Відповісти
Не буде одразу.Москалі на молотом,а ми їх медичним молоточком.Це не співставно.
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08.02.2024 09:01 Відповісти
То лягайте під Москву, віддавайте на поталу своїх справжніх Героїв вагонами в Сибір і не дуріть мозги собі та іншим.
Тих хто першими почне все здавати, москалі навіть посадами в мусарні забезпечать, як отих що навели ракету на Грозу...
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08.02.2024 09:10 Відповісти
Ви вже під москвою.Ваша країна повністю під москалями.
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08.02.2024 09:14 Відповісти
Бачу, що заздрите...
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08.02.2024 09:16 Відповісти
Не заздрю.Ви в себе не хочете другий фронт відкривати.З вашої країни прилітали іскандери.Де та вся молодь,яка була проти Лукашенка? Бо казали що проти нього мільйони.Легко патякати і сидіти рівно.
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08.02.2024 09:22 Відповісти
Більшість за кордоном, меншість, що не встигла отримали реальні сроки за гратами. Все білоруське остаточне знищене на користь московського. Я знав, що цим все закінчиться тому і не підтримував той двіж. Хоча до того часто брав участь у антимосковських заходах, за що маю проблеми... Посварився на цьому грунті з іншими опозиціонерами..
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08.02.2024 09:38 Відповісти
Сотні тисяч партизан мало би бути.Не декілька десятків,а сотні тисяч.А як немає,то що тоді говорити за когось?
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08.02.2024 09:47 Відповісти
Багато у вас зараз партизанів на окупованих територіях?
Білоруські рейкові партизани реально створювали проблеми на початку вторгнення. Вже сидять.
Також нагадую по ще один знищений А50 в Мачулищах під Мінськом.
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08.02.2024 09:54 Відповісти
У вас не окупація.У вас ваші же сидять.Це не порівняння взагалі.Кілька десятків партизан,це дуже мало.А ви тут хочете.щоб хтось йшов під бомби в лоб,проти москалів,з набагато меншим озброєнням.
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08.02.2024 10:13 Відповісти
У вас на окупованих територіях теж свої гауляйтери. І лінія фронту далеко - під бомби в лоб,проти москалів, з набагато меншим озброєнням не обов'язково лізти...
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08.02.2024 10:19 Відповісти
То території захоплені за допомогою армії і у вас не так і порівняння не доречні.Зараз якраз така війна,в лоб проводяться операції.
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08.02.2024 10:23 Відповісти
На окупованих територіях подалі від лінії фронту у вас аналогічна ситуація. А мотивація в рази більшою має бути.
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08.02.2024 10:33 Відповісти
Не така ситуація.У вас москалі не їздять на танках.Ви вимагаєте від українців,щоб воювали до останього.
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08.02.2024 10:40 Відповісти
Їздять у нас москалі на танках. Постійно спільні навчання тут проводять. Ще й вагнерівці тут наших навчають....
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08.02.2024 11:01 Відповісти
Це навчання.Що ви хочете мені доказати?
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08.02.2024 11:02 Відповісти
Це ви мені намагаєтесь довести, що в нас не окупація, немає москалів і взагалі ми маємо можливість вільно діяти...
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08.02.2024 11:15 Відповісти
Бо то не окупація і не то що в Україні.Ви тут приходите і розповідаєте казочки.Як українці мають воювати.
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08.02.2024 11:18 Відповісти
Я навпаки пишу:
Лягайте під Москву, віддавайте на поталу своїх справжніх Героїв вагонами в Сибір і не дуріть мозги собі та іншим.

Тих хто першими почне все здавати, москалі навіть посадами в мусарні забезпечать, як отих що навели ракету на Грозу...
І буде у вас така сама не окупація.
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08.02.2024 11:52 Відповісти
Ви пишете неадекватність.
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08.02.2024 12:18 Відповісти
Правда очи коле?
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08.02.2024 12:20 Відповісти
Мені ні,бо це не моя правда.
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08.02.2024 12:24 Відповісти
Дуда хоче вчасно лизнути трампу, сподіваючись, що той замовить словечко за Польщу, коли путін піде на Європу. Так, шакали не міняються. Головне для них, вчасно відчути, хто сильніший, і бігом до того переметнутися
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08.02.2024 08:07 Відповісти
Эта заява Дуды является также и ответом на вопрос о том, кто крышует польских блокировщиков украинской границы.
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08.02.2024 08:08 Відповісти
Гітлер свого часу почав і закінчив війну з Польщею за 17 днів. Трошки поділившись зі Сталіним. Мабуть якийсь такий варіант мав на увазі Дуда.
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08.02.2024 08:09 Відповісти
От навіть нема бажання перевіряти, чи може Трамп закінчити війну війну за 24 години чи ні. Бо єдиним беніфіціаром від такого закінчення буде *****.
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08.02.2024 08:10 Відповісти
Трампівське божевілля заразне. Ось ще один підхопив...
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08.02.2024 08:10 Відповісти
Дуда дудить куди вітер дує
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08.02.2024 08:11 Відповісти
Прізвище того хто закінчить або розпочне війну,не Трамп а ротшильд.
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08.02.2024 08:14 Відповісти
шо опять заклинило дуду ?
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08.02.2024 08:17 Відповісти
«Боїться, що Ердоган його заарештує»: путін не їде до Туреччини і на це є три причини
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08.02.2024 08:19 Відповісти
тиць пердиць моя радість
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08.02.2024 08:19 Відповісти
Дуда як щось ляпне то ляпне.
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08.02.2024 08:21 Відповісти
Завершить...?? ЯК? Заборонить давати зброю Україні, примусить до миру ? А там зразу його підтримають "мрійники" із Угорщини та Румунії з їх апетитами на Закарпаття і Буковину, та й деяких у Польщі на " їх " креси...?Роздеруть Україну?
+ Подивіться на виступ трампа виключивши звук, на його лице, міміку, поведінку...? А ми дивувалися, як це українці могли вибрати януковича...?Складається враження, що як його виберуть, то це буде велика біда і горе не тільки Україні а й крах всьому світовому правопорядку..?!
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08.02.2024 09:18 Відповісти
Два дебила єто сила.
Маразматик в парике,возомнил себя Богом. Член n 2.
Пора запретить во всем мире,избираться в президентьі в возрасте старше 55,и без междунароной психиатрической комиссии.
В єтом возрасте идут на пенсию,а не в президентьі.
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08.02.2024 08:22 Відповісти
Kto to tabaretkoj po golove dal Dude,sto nacial govorit jarundu
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08.02.2024 08:23 Відповісти
Він що, впевнений, що без американської допомоги України вистачить лише на добу?
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08.02.2024 08:24 Відповісти
Чому ж без допомоги? Може він саме збирається допомогти кацапам, наприклад - скинути ядерну бімбу на нас, або декільки бімбочок. Гадаю, за добу після такої події, війна справді може закінчитися...
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08.02.2024 08:55 Відповісти
Дуда любит дудеть в трубки старьіх извращенцев😁😁.
Уже бьіло Киев за три дня,тепрерь мир за сутки.
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08.02.2024 08:25 Відповісти
Трамп Дуді пообіцяв й@бнути по москві?🤔😏🤣
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08.02.2024 08:27 Відповісти
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08.02.2024 08:30 Відповісти
Всі у своїх коментарях звинувачують то Дуду, то Трампа і ніхто не звертає увагу, що фактично до такої ситуації дійшли ми самі, бо ні США ні Польща нам дороги замість ракет не будували. Вони нам не організовували видбір до Євробпачення під час війни, марафони на мільрди, кіносеріали і програми для своїх друзів за бюджетні гроші, а також сотні мільярдів витратили на "велике крадівництво" у минулому рокі, замість ракет і дронів. А ви звинувачуйте США, Польщу, Францію, Німеччину та інших, може хоч від цього стане легше.
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08.02.2024 08:30 Відповісти
Да никто их не обвиняет. Это Украина верила в плохого воинственного Порошенка и что надо договориться. Теперь тот же трюк Путин провернул со всем миром. Есть плохая воинственная Украина, а мы можем договориться. Вся эта дешевая пропаганда апеллирует к тому что Путин и Россия рациональны и льстит "умным", кто верит что вот они то договорятся.
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08.02.2024 08:37 Відповісти
Так же як з Північною Кореєю порішає?? Теж звиздів що, ось зараз, за 24 години пончік буде у ного в кишені.
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08.02.2024 08:33 Відповісти
І найцікавіше: Трамп впевнений, що він справді "порішав" з Північною Кореєю. І його фанати теж у цьому впевнені, всупереч фактам. За моїми спостереженнями, як людини, яка живе у США: трампістами є чи не усі проросійські емігранти з бувшого совка
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08.02.2024 12:35 Відповісти
ДУ-да роздудiвся дешевими понтами, та краще виТЯНИ дуду зi сраки та й розкажи про штурм Капiтолiя - за це Трамп вже точно не буде мати Нобелiвську премiю.
Зiбрались два дурня - один дудить за бабло, а другий *******.
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08.02.2024 08:39 Відповісти
Може имеется ввиду что Трамп приедет в Москву и грохнет путіна

А так да, Трамп единственная надежда Украины.
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08.02.2024 08:42 Відповісти
І буде його 24 години грохати?
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08.02.2024 08:49 Відповісти
Рижа мерзота скоріше до своєї вже старої виконувачки "золотого дощу " поїде в мацкву, ніж щоб грохнути *****.
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08.02.2024 11:09 Відповісти
а припинити блокаду кордону за 24 години слабо ? це вам не війну завершити !
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08.02.2024 08:43 Відповісти
Піс перекинув ту проблему з блокуванням на Туска, а він по руках і ногах зв'язаний коаліційними домовленостями - розвалиться коаліція, і піс знову при владі. Усі, бл@дь, граються, і догоаються, ідіоти
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08.02.2024 08:48 Відповісти
Наступні президентські вибори у Польщі - 2025 рік. Розраховує на підтримку трампа і сам вже починає співати йому осанну? Невже такий впевнений в його перемозі? Мдє, влада - страшна хвороба, як "золотце моє" (с)
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08.02.2024 08:44 Відповісти
Я у тій старій пісні:

Да-дуда-дуда, даду внєдрьож...
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08.02.2024 08:47 Відповісти
Эта дуда поломалась, несите другую.
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08.02.2024 08:52 Відповісти
Знову гучний заголовок. Як же ви уже задовбали!!!
Якщо я отримав якусь обіцянку від Трампа, якщо він мені щось пообіцяв, це було виконано, - сказав Анджей Дуда під час свого візиту до Африки. Так він відповів на запитання, чи вірить у те, що кандидат у президенти США «припинить війну в Україні за 24 години», як він заявив.
Ви можете тупо подати інформацію такою, як вона є? Якого біса усе перекручуєте? Ваша мета?
Бачили, що і як саме він сказав? - Звичайно ж бачили.
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08.02.2024 08:53 Відповісти
а вони вчились креативу в зелених коучів без фаховой освіти
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08.02.2024 09:01 Відповісти
Дуда не первый раз сперва "дудит" одно, потом диаметрально противоположное
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08.02.2024 09:00 Відповісти
трамп бог? Подумай ще, Дудо....
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08.02.2024 09:02 Відповісти
щоб підписати капітуляцію Трампу і 1 години вистачить
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08.02.2024 09:14 Відповісти
Может и может. Например, позвонить ******** и хорошо его напугать - или прямым вмешательством США, или обещанием поставить Украине все необходимое для победы, плюс последующая оккупация москвы
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08.02.2024 09:27 Відповісти
Це черговий популізм - ну, надасть він усе, і що? Наші військові за 24 години це все освоять? Ну, 3,14здьож же
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08.02.2024 10:05 Відповісти
Тут главное напугать. А ***** ведь пугливое
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08.02.2024 11:15 Відповісти
Еще один придурок вылез. Тоже видимо надеется получить кусочек Украины от деребана как и Орбан.
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08.02.2024 09:39 Відповісти
Особливо після множинного громадянства, яке планує протягнути Z-зрадник.
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08.02.2024 17:40 Відповісти
Во підлизнув ,це ще раз говорить,в українців немає друзів, в кращому випадку партнери,а так всі сплять та бачать,як вкрасти у України кусок землі,ми самі винні,довибиралися
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08.02.2024 09:59 Відповісти
Агитирует польскую диаспору США голосовать за Трампа, это плохо. Вообще с каждым днем рейтинги белобрысого растут, а демократы этого как не замечают...
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08.02.2024 11:02 Відповісти
"...в своїй голові" - подумки додав один найвеличніший віслюк апокаліпсису.
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08.02.2024 11:04 Відповісти
Боже! Вбережи нас від ********!
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08.02.2024 11:09 Відповісти
******** при владі чі ******** хто за ціх ******** голосує на виборах?
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08.02.2024 11:18 Відповісти
звісно від других, бо перші з них і походять.
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08.02.2024 11:22 Відповісти
Я його вважав розумним політиком, а виявилося, що він звичайна сопілка, якою грають ті, від кого він залежить чи боїться. Майже як зелений гундос.
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08.02.2024 11:13 Відповісти
Запросто. Але потім війна почнеться у Польщі.
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08.02.2024 11:23 Відповісти
Дуда вважає, що здавши Україну він врятує Польщу. Адійот.

А все одно цікаво, що ж там такого обіцяв та виконав популіст Трамп популісту дуді?
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08.02.2024 11:23 Відповісти
Я знав, що Дуда може брехати. Але не думав, що він такий ідіот.
Перефразуючи самого Дуду, Дуда схожий на потопельника, який іде на дно і тягне за собою усю Польщу
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08.02.2024 12:31 Відповісти
Какая-то говно новость, где видно что Дуда так сказал? в его цитате говорится совсем про другое. Автор новости - фейкометчик и хайпожер. Бутусов вообще следит за качеством того говна, которое здесь постят время от времени?
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08.02.2024 15:03 Відповісти
Непокаране зло повертається у двічі сильнішим. Спочатку рашист Дуда путлєру український Крим дарує, а тепер і всю Україну.

Фашисти при владі у Польщі, як на московії, так і в Україні. На черзі США.
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08.02.2024 17:44 Відповісти
Дудочка, а він тобі часом не обіцяв на тобі оженитись?
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26.02.2024 14:10 Відповісти
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