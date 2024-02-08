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Ситуация на Запорожской АЭС более напряженная, чем раньше, - Федоров

аес,запорізька

На оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции ситуация ухудшается, ведь к рабочим местам не допускают специалистов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на пресс-конференции сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Что касается АЭС, то ситуация продолжает оставаться более напряженной, чем раньше. 1 февраля около 120 работников станции не допустили к исполнению обязанностей на станции. Это связано с тем, что сотрудники отказались получать паспорта страны-врага. Это было причиной недопуска их для выполнения обязанностей. Это крайне опасно", - сказал он.

Он добавил, что на станции не хватает работников и напомнил, что за время оккупации, станция 8 раз оставалась без электропитания, что представляет опасность для технологических процессов.

"И мы понимаем, что чем меньше людей будет контролировать этот процесс, тем больше будет опасность", – добавил он.

Напомним, 7 февраля оккупированную ЗАЭС посетил генеральный директор МАГАТЭ Рафаель Гросси. Он провел оценку соблюдения 5 принципов защиты станции, а также состояния систем энергоснабжения и охлаждения, уровня квалификации персонала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне давят на сотрудников ЗАЭС, отказавшихся с ними сотрудничать, - Центр нацсопротивления

Автор: 

оккупация (10135) Федоров Иван (467) Запорожская АЭС (703)


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Недавно МАГАТЕ приїзджало.
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08.02.2024 08:10 Ответить
А чому з міжнародних спеціалістів,для обслуговування станції,Гроссі не запросить на АЗС ? Це ж безпека Європи,чи ні,чи похєр Європа ? Логічне питання-якщо ви так турбуєтесь про міжнародну атомну безпеку,то чому нею не займаєтесь? Чи нема дурних,туди їхати?
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08.02.2024 08:13 Ответить
дикоросле перейшло на 3-ій рівень - "енергоатомщик"
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08.02.2024 08:40 Ответить
до чого тут висери недомера?
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08.02.2024 08:55 Ответить
 
 