Захватчики блокируют сервисы Google на оккупированных территориях, - Центр национального сопротивления
Враг блокирует доступ к сервисам Google на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.
"Жители ряда населенных пунктов юга не имеют доступа к YouTube, поисковику Google, почте Gmail и другим сервисам Alphabet. Таким образом, враг не только усиливает контроль за информационным полем, но и побуждает перейти на "российские аналоги"", - говорится в сообщении.
Компания "Яндекс" – "российский аналог" – как отметили в Центре нацсопротивления, передает информацию оккупантам и помогает отслеживать движение украинцев на оккупированных территориях.
Центр национального сопротивления призывает игнорировать инициативы окупантов и напоминает о практических советах по использованию VPN для обхода таких блокирований.
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