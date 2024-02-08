Захватчики блокируют сервисы Google на оккупированных территориях, - Центр национального сопротивления

Враг блокирует доступ к сервисам Google на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

"Жители ряда населенных пунктов юга не имеют доступа к YouTube, поисковику Google, почте Gmail и другим сервисам Alphabet. Таким образом, враг не только усиливает контроль за информационным полем, но и побуждает перейти на "российские аналоги"", - говорится в сообщении.

Компания "Яндекс" – "российский аналог" – как отметили в Центре нацсопротивления, передает информацию оккупантам и помогает отслеживать движение украинцев на оккупированных территориях.

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Центр национального сопротивления призывает игнорировать инициативы окупантов и напоминает о практических советах по использованию VPN для обхода таких блокирований.