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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Захватчики блокируют сервисы Google на оккупированных территориях, - Центр национального сопротивления

google

Враг блокирует доступ к сервисам Google на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

"Жители ряда населенных пунктов юга не имеют доступа к YouTube, поисковику Google, почте Gmail и другим сервисам Alphabet. Таким образом, враг не только усиливает контроль за информационным полем, но и побуждает перейти на "российские аналоги"", - говорится в сообщении.

Компания "Яндекс" – "российский аналог" – как отметили в Центре нацсопротивления, передает информацию оккупантам и помогает отслеживать движение украинцев на оккупированных территориях.

Также читайте: Оккупанты усиливают давление на украинцев, которые не хотят брать паспорт РФ, - Центр нацсопротивления

Центр национального сопротивления призывает игнорировать инициативы окупантов и напоминает о практических советах по использованию VPN для обхода таких блокирований.

Автор: 

Google (136) оккупация (10135) Центр национального сопротивления (564)


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08.02.2024 08:32 Ответить
навіщо Гугл якщо чебурнет силище?
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08.02.2024 08:33 Ответить
То сруськай мір, дерьмоНет заводить з Ростова. ЯкунОвощ з азіровим та сівковичем, можуть підтвердити …
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08.02.2024 08:34 Ответить
Вся Москва, наприклад, орієнтується по Яндекс-навігатору. Не тому, що москвичі такі патріоти. Просто карти Москви від Яндекса реально краще гугловських. У російськомовному пошуку Яндекс теж краще Гугла.
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08.02.2024 08:38 Ответить
Нахрена нам ця інформація?
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08.02.2024 08:41 Ответить
В чем лучше? Попробуй набери в яндексе путин *****
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08.02.2024 08:42 Ответить
Набрав.
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08.02.2024 08:48 Ответить
Гугл поисковик(!) который выдает баранам только "нужные" результаты, даже блин картинки. Государственное позорище. Никогда не думал что на Западе до такого дойдет. Странно что они до сих пор не блокировали.
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08.02.2024 08:40 Ответить
эти сервисы ограничиваются на той стороне.
дело в том, что на ТОТ российские IP...
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08.02.2024 10:52 Ответить
 
 