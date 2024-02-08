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Новини Окуповані території
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Загарбники блокують сервіси Google на окупованих територіях, - Центр національного спротиву

google

Ворог блокує доступ до сервісів Google на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Мешканці низки населених пунктів півдня не мають доступу до YouTube, пошуковику Google, пошти Gmail та інших сервісів Alphabet. Таким чином ворог не лише посилює контроль за інформаційним полем, а й спонукає перейти на "російські аналоги"", - йдеться у повідомленні.

Компанія "Яндекс" - "російський аналог" - як зазначили в Центрі нацспротиву, передає інформацію окупантам і допомагає відслідковувати рух українців на окупованих територіях.

Читайте: Росіяни провели низку рейдів на півдні: за підозрою в "нелояльності" вивезли в невідомому напрямку до 20 осіб, - Центр нацспотиву

Центр національного спротиву закликає ігнорувати ініціативи окупантів й нагадує про практичні поради щодо використання VPN для обходу таких блокувань.

Автор: 

Google (702) окупація (6687) Центр національного спротиву (814)


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08.02.2024 08:32 Відповісти
навіщо Гугл якщо чебурнет силище?
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08.02.2024 08:33 Відповісти
То сруськай мір, дерьмоНет заводить з Ростова. ЯкунОвощ з азіровим та сівковичем, можуть підтвердити …
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08.02.2024 08:34 Відповісти
Вся Москва, наприклад, орієнтується по Яндекс-навігатору. Не тому, що москвичі такі патріоти. Просто карти Москви від Яндекса реально краще гугловських. У російськомовному пошуку Яндекс теж краще Гугла.
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08.02.2024 08:38 Відповісти
Нахрена нам ця інформація?
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08.02.2024 08:41 Відповісти
В чем лучше? Попробуй набери в яндексе путин *****
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08.02.2024 08:42 Відповісти
Набрав.
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08.02.2024 08:48 Відповісти
Гугл поисковик(!) который выдает баранам только "нужные" результаты, даже блин картинки. Государственное позорище. Никогда не думал что на Западе до такого дойдет. Странно что они до сих пор не блокировали.
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08.02.2024 08:40 Відповісти
эти сервисы ограничиваются на той стороне.
дело в том, что на ТОТ российские IP...
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08.02.2024 10:52 Відповісти
 
 