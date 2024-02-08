Загарбники блокують сервіси Google на окупованих територіях, - Центр національного спротиву

Ворог блокує доступ до сервісів Google на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Мешканці низки населених пунктів півдня не мають доступу до YouTube, пошуковику Google, пошти Gmail та інших сервісів Alphabet. Таким чином ворог не лише посилює контроль за інформаційним полем, а й спонукає перейти на "російські аналоги"", - йдеться у повідомленні.

Компанія "Яндекс" - "російський аналог" - як зазначили в Центрі нацспротиву, передає інформацію окупантам і допомагає відслідковувати рух українців на окупованих територіях.

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Центр національного спротиву закликає ігнорувати ініціативи окупантів й нагадує про практичні поради щодо використання VPN для обходу таких блокувань.