Украина увеличила производство дронов в 10 раз за полгода, - WSJ
Украина активно наращивает производство дронов. Сейчас их производят примерно на 200 заводах, большинство из них — небольшие.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Wall Street Journal.
"В течение лета 2023 года Киев производил около пяти тысяч дронов в месяц, тогда как к концу года этот показатель вырос до 50 тысяч единиц", - цитирует издание старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Густава Гресселя.
В материале говорится, что в Украине расширили производство малых беспилотников одностороннего использования, заряженных взрывчаткой. В то время как в начале полномасштабного вторжения украинцы импортировали большое количество дистанционно пилотируемых дронов сначала для разведки, а затем как наступательные системы.
"В течение последнего года Украина перешла к производству собственных взрывоопасных беспилотников примерно на 200 заводах, разбросанных по всей стране, большинство из которых небольшие, импровизированные производства", – пишет издание.
Целью этого является производство миллиона дронов в 2024 году или более 80 тысяч единиц в месяц.
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сомнєнія
Помітила що воно ще і досі все обіцяє. Говорить про речі в майбутньому.
Але ж каденція то вже закінчується. П'ять угроблених років. І зелена руїна, яка лишилась від держави.
https://youtu.be/ivGdvGTecWw?si=T9327wLll3Ert_8-