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Украина увеличила производство дронов в 10 раз за полгода, - WSJ

виробництво,дронів

Украина активно наращивает производство дронов. Сейчас их производят примерно на 200 заводах, большинство из них — небольшие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Wall Street Journal.

"В течение лета 2023 года Киев производил около пяти тысяч дронов в месяц, тогда как к концу года этот показатель вырос до 50 тысяч единиц", - цитирует издание старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Густава Гресселя.

В материале говорится, что в Украине расширили производство малых беспилотников одностороннего использования, заряженных взрывчаткой. В то время как в начале полномасштабного вторжения украинцы импортировали большое количество дистанционно пилотируемых дронов сначала для разведки, а затем как наступательные системы.

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"В течение последнего года Украина перешла к производству собственных взрывоопасных беспилотников примерно на 200 заводах, разбросанных по всей стране, большинство из которых небольшие, импровизированные производства", – пишет издание.

Целью этого является производство миллиона дронов в 2024 году или более 80 тысяч единиц в месяц.

Автор: 

производство (462) Украина (44936) дроны (3896)


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Топ комментарии
+9
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08.02.2024 08:48
+6
У 10 разів більше почали люди донатити на дрони ?
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08.02.2024 09:07
+5
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08.02.2024 09:05
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А замовлення і купівля від МО є? Ліків теж виробляється на мільярди. Для хворого головне, чи купує і скільки їх лікарня. Так що про зраду то без сарказму.
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08.02.2024 09:18 Ответить
з яких саме?
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08.02.2024 08:54 Ответить
А ось і нове джерело, яке повністю перекреслити може слова Касьянова,що виробництво дронів це міф. Друкується усе,без перевірки. Залити смі України сміттям,щоб не бачити проблеми війни.
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08.02.2024 08:47 Ответить
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08.02.2024 08:48 Ответить
104 1040 104 ...

сомнєнія
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08.02.2024 08:51 Ответить
Думаю це пов'язано з тим, що заплановані цифри вказувались на рік, а тут вказано за 37 днів. Правда з числом 37 не дуже корелює, але якщо взяти 35 днів, то здається виходять рівні цифри за рік )
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08.02.2024 09:15 Ответить
а якшо взяти чисто 38, то вийде мультік про 38 попугаїв з Безуглою в головній ролі ...

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08.02.2024 09:29 Ответить
І одне попугайське крилишко ))
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08.02.2024 09:31 Ответить
українською правильно казати не попугай, а полякай
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08.02.2024 10:00 Ответить
Я писав наближено до МФ москальською...
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08.02.2024 10:49 Ответить
Так я про те ж. Що усе в павутині незнання і маніпуляції, хоча з Касьяновим я ще з часів Петра в опалі
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08.02.2024 09:20 Ответить
такого п***дливого президента і нас ще не було.
Помітила що воно ще і досі все обіцяє. Говорить про речі в майбутньому.
Але ж каденція то вже закінчується. П'ять угроблених років. І зелена руїна, яка лишилась від держави.
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08.02.2024 09:30 Ответить
Виборці в захваті, то чого не організовувати їм сеанси уріноофтальмології?...
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08.02.2024 09:34 Ответить
Кожний виборець зеленського підсміюючись у вуса вважає, що уріну крапають в очі його сусіду, а йому то напевно візином.
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08.02.2024 09:38 Ответить
Нельзя выкладывать секретные сведения.
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08.02.2024 08:55 Ответить
це фантастичні, а не секретні. а фантастичні - можна.
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08.02.2024 11:06 Ответить
Новий кацапський окопний РЕБ,і це без хвальби на всі боки
https://youtu.be/ivGdvGTecWw?si=T9327wLll3Ert_8-
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08.02.2024 09:02 Ответить
Какой он нах новый? Эту китайскую глушилку я выкладывал здесь, на цензоре, еще год тому в зад.
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08.02.2024 11:51 Ответить
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08.02.2024 09:05 Ответить
Може на федорова татарина носатого замінити йому взагалі ніхто зброї недає, навіть порівнано з резніком прірва.
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08.02.2024 09:05 Ответить
У 10 разів більше почали люди донатити на дрони ?
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08.02.2024 09:07 Ответить
Зі всією повагою до людей,донати це максимум 10% від того що має армія від донатів,люди не можуть забезпечити такі масштаби як це може робити держава
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08.02.2024 10:03 Ответить
Де цапи зелені оті ''в десять разів збільшено'' дрони??? Це так само як мільярд дерев!
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08.02.2024 09:19 Ответить
оставьте манипуляции "порядками и разами" рашистским клоунам - цифры озвучтье сколько производим?
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08.02.2024 09:50 Ответить
Можна скільки завгодно виробляти дрони, однак факт залишається фактом, 95% дронів на фронті куплені не за державні кошти. Тобто держава ніхєра не забезпечує військо дронами.
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08.02.2024 09:52 Ответить
"однак факт залишається фактом" --- аахах Де про цей факт можна почитати? Якусь статистику подивитися і так далі? Люди не можуть забезпечити дронами військо,ти якщо таке говориш то навіть уявлення не маєш про масштаби і потреби цієї війни. Люди своїми донатами від сили 10% забезпечують, там шалені бабки потрібні, більшість же донатять якщо повезе 1000 гривень,багато хто менше,а ще менше можуть собі позволити більші суми. Не має можливості у людей такі потреби забезпечувати і не кожен це робить,а хто робить то в більшості своїй суми там невеликі
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08.02.2024 10:07 Ответить
НАХЙ МНЕ СТАТИСТИКА 2023 ГОДА !?)
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08.02.2024 10:30 Ответить
Вибачай, 2024 ще не закінчився.
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08.02.2024 12:49 Ответить
 
 