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Новини
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Україна збільшила виробництво дронів у 10 разів за пів року, - WSJ

виробництво,дронів

Україна активно нарощує виробництво дронів. Зараз їх виготовляють приблизно на 200 заводах, більшість з них — невеликі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The Wall Street Journal.

"Протягом літа 2023 року Київ виробляв близько п'яти тисяч дронів на місяць, тоді як на кінець року цей показник зріс до 50 тисяч одиниць", - цитує видання старшого наукового співробітника Європейської ради з міжнародних відносин Густава Гресселя.

У матеріалі зазначається, що в Україні розширили виробництво малих безпілотників одностороннього використання, заряджених вибухівкою. Тоді як на початку повномасштабного вторгнення українці імпортували велику кількість дистанційно пілотованих дронів спочатку для розвідки, а потім як наступальні системи.

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"Протягом останнього року Україна перейшла до виробництва власних вибухонебезпечних безпілотників приблизно на 200 заводах, розкиданих по всій країні, більшість із яких невеликі, імпровізовані виробництва", - пише.

Метою цього є виробництво мільйона дронів у 2024 році або понад 80 тисяч одиниць на місяць.

Автор: 

виробництво (1631) Україна (5889) дрони (4695)


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Топ коментарі
+9
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08.02.2024 08:48
+6
У 10 разів більше почали люди донатити на дрони ?
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08.02.2024 09:07
+5
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08.02.2024 09:05
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А замовлення і купівля від МО є? Ліків теж виробляється на мільярди. Для хворого головне, чи купує і скільки їх лікарня. Так що про зраду то без сарказму.
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08.02.2024 09:18 Відповісти
з яких саме?
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08.02.2024 08:54 Відповісти
А ось і нове джерело, яке повністю перекреслити може слова Касьянова,що виробництво дронів це міф. Друкується усе,без перевірки. Залити смі України сміттям,щоб не бачити проблеми війни.
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08.02.2024 08:47 Відповісти
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08.02.2024 08:48 Відповісти
104 1040 104 ...

сомнєнія
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08.02.2024 08:51 Відповісти
Думаю це пов'язано з тим, що заплановані цифри вказувались на рік, а тут вказано за 37 днів. Правда з числом 37 не дуже корелює, але якщо взяти 35 днів, то здається виходять рівні цифри за рік )
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08.02.2024 09:15 Відповісти
а якшо взяти чисто 38, то вийде мультік про 38 попугаїв з Безуглою в головній ролі ...

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08.02.2024 09:29 Відповісти
І одне попугайське крилишко ))
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08.02.2024 09:31 Відповісти
українською правильно казати не попугай, а полякай
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08.02.2024 10:00 Відповісти
Я писав наближено до МФ москальською...
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08.02.2024 10:49 Відповісти
Так я про те ж. Що усе в павутині незнання і маніпуляції, хоча з Касьяновим я ще з часів Петра в опалі
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08.02.2024 09:20 Відповісти
такого п***дливого президента і нас ще не було.
Помітила що воно ще і досі все обіцяє. Говорить про речі в майбутньому.
Але ж каденція то вже закінчується. П'ять угроблених років. І зелена руїна, яка лишилась від держави.
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08.02.2024 09:30 Відповісти
Виборці в захваті, то чого не організовувати їм сеанси уріноофтальмології?...
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08.02.2024 09:34 Відповісти
Кожний виборець зеленського підсміюючись у вуса вважає, що уріну крапають в очі його сусіду, а йому то напевно візином.
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08.02.2024 09:38 Відповісти
Нельзя выкладывать секретные сведения.
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08.02.2024 08:55 Відповісти
це фантастичні, а не секретні. а фантастичні - можна.
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08.02.2024 11:06 Відповісти
Новий кацапський окопний РЕБ,і це без хвальби на всі боки
https://youtu.be/ivGdvGTecWw?si=T9327wLll3Ert_8-
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08.02.2024 09:02 Відповісти
Какой он нах новый? Эту китайскую глушилку я выкладывал здесь, на цензоре, еще год тому в зад.
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08.02.2024 11:51 Відповісти
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08.02.2024 09:05 Відповісти
Може на федорова татарина носатого замінити йому взагалі ніхто зброї недає, навіть порівнано з резніком прірва.
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08.02.2024 09:05 Відповісти
У 10 разів більше почали люди донатити на дрони ?
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08.02.2024 09:07 Відповісти
Зі всією повагою до людей,донати це максимум 10% від того що має армія від донатів,люди не можуть забезпечити такі масштаби як це може робити держава
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08.02.2024 10:03 Відповісти
Де цапи зелені оті ''в десять разів збільшено'' дрони??? Це так само як мільярд дерев!
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08.02.2024 09:19 Відповісти
оставьте манипуляции "порядками и разами" рашистским клоунам - цифры озвучтье сколько производим?
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08.02.2024 09:50 Відповісти
Можна скільки завгодно виробляти дрони, однак факт залишається фактом, 95% дронів на фронті куплені не за державні кошти. Тобто держава ніхєра не забезпечує військо дронами.
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08.02.2024 09:52 Відповісти
"однак факт залишається фактом" --- аахах Де про цей факт можна почитати? Якусь статистику подивитися і так далі? Люди не можуть забезпечити дронами військо,ти якщо таке говориш то навіть уявлення не маєш про масштаби і потреби цієї війни. Люди своїми донатами від сили 10% забезпечують, там шалені бабки потрібні, більшість же донатять якщо повезе 1000 гривень,багато хто менше,а ще менше можуть собі позволити більші суми. Не має можливості у людей такі потреби забезпечувати і не кожен це робить,а хто робить то в більшості своїй суми там невеликі
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08.02.2024 10:07 Відповісти
НАХЙ МНЕ СТАТИСТИКА 2023 ГОДА !?)
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08.02.2024 10:30 Відповісти
Вибачай, 2024 ще не закінчився.
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08.02.2024 12:49 Відповісти
 
 