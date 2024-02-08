Україна збільшила виробництво дронів у 10 разів за пів року, - WSJ

Україна активно нарощує виробництво дронів. Зараз їх виготовляють приблизно на 200 заводах, більшість з них — невеликі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The Wall Street Journal.

"Протягом літа 2023 року Київ виробляв близько п'яти тисяч дронів на місяць, тоді як на кінець року цей показник зріс до 50 тисяч одиниць", - цитує видання старшого наукового співробітника Європейської ради з міжнародних відносин Густава Гресселя.

У матеріалі зазначається, що в Україні розширили виробництво малих безпілотників одностороннього використання, заряджених вибухівкою. Тоді як на початку повномасштабного вторгнення українці імпортували велику кількість дистанційно пілотованих дронів спочатку для розвідки, а потім як наступальні системи.

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"Протягом останнього року Україна перейшла до виробництва власних вибухонебезпечних безпілотників приблизно на 200 заводах, розкиданих по всій країні, більшість із яких невеликі, імпровізовані виробництва", - пише.

Метою цього є виробництво мільйона дронів у 2024 році або понад 80 тисяч одиниць на місяць.