Если РФ победит, европейцы надолго сойдут со сцены, – французский депутат Бурланж
Глава комитета иностранных дел Национальной ассамблеи Франции Жан-Луи Бурланж считает, что европейские страны должны немедленно мобилизоваться и помочь Украине сопротивляться, в противном случае европейцы рискуют надолго сойти с политической сцены.
Об этом он сказал в интервью France Inter, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У нас нет обязательств по средствам, у нас есть обязательства по результату. Если мы не позволим Украине продолжать сопротивляться, то она будет под угрозой. Мы должны помочь ей защитить себя, пока она не сможет вернуть свою территорию, и мы обязаны добиться результата", - заявил Бурланж.
Он напомнил, что Швеция увеличила свой военный бюджет на 40%, финны также готовятся защищаться, в то же время, по мнению депутата, Франция делает недостаточно: "мы делаем меньше, чем немцы, мы делаем меньше, чем британцы, и я думаю, что это должно измениться, но это тяжело, потому что у нас есть военная система, в значительной степени базирующаяся на силе сдерживания, которая забирает большую часть наших ресурсов".
По словам Бурланжа, Европа должна мобилизоваться, поскольку "если Россия победит, европейцы надолго сойдут со сцены".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сруськай мір, воює з 1990 років, на теренах країн-сусідів!
Пильнуймо Україну! Пам'ятаймо її історію
Иран имеет полный доступ к целой нише компонентов западного производства:
Турбореактивный двигатель чешской компании типа TJ150
Блок из четырёх антенн GPS TW1721 канадской компании Tallysman
Обработка сигналов навигации реализована на чипах производства США, NXP USA Inc и Intel
Блок инерциальной навигации изготовлен с использованием микроконтроллеров производства Швейцарии
Модуль управления и полётный модуль изготовлены на микропроцессорах Texas Instruments.
диктувати Европі свої умови... кацапи
будуть паразитувати на досягненнях
світової цивілізації...будете купувати їхні
ресурси,а рашашвайн триматиме вас в
страху,погрожуючи зробити з вами те,що з
Україною.....