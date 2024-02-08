Если РФ победит, европейцы надолго сойдут со сцены, – французский депутат Бурланж

Глава комитета иностранных дел Национальной ассамблеи Франции Жан-Луи Бурланж считает, что европейские страны должны немедленно мобилизоваться и помочь Украине сопротивляться, в противном случае европейцы рискуют надолго сойти с политической сцены.

Об этом он сказал в интервью France Inter, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас нет обязательств по средствам, у нас есть обязательства по результату. Если мы не позволим Украине продолжать сопротивляться, то она будет под угрозой. Мы должны помочь ей защитить себя, пока она не сможет вернуть свою территорию, и мы обязаны добиться результата", - заявил Бурланж.

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Он напомнил, что Швеция увеличила свой военный бюджет на 40%, финны также готовятся защищаться, в то же время, по мнению депутата, Франция делает недостаточно: "мы делаем меньше, чем немцы, мы делаем меньше, чем британцы, и я думаю, что это должно измениться, но это тяжело, потому что у нас есть военная система, в значительной степени базирующаяся на силе сдерживания, которая забирает большую часть наших ресурсов".

По словам Бурланжа, Европа должна мобилизоваться, поскольку "если Россия победит, европейцы надолго сойдут со сцены".

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