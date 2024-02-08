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Если РФ победит, европейцы надолго сойдут со сцены, – французский депутат Бурланж

бурланж

Глава комитета иностранных дел Национальной ассамблеи Франции Жан-Луи Бурланж считает, что европейские страны должны немедленно мобилизоваться и помочь Украине сопротивляться, в противном случае европейцы рискуют надолго сойти с политической сцены.

Об этом он сказал в интервью France Inter, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас нет обязательств по средствам, у нас есть обязательства по результату. Если мы не позволим Украине продолжать сопротивляться, то она будет под угрозой. Мы должны помочь ей защитить себя, пока она не сможет вернуть свою территорию, и мы обязаны добиться результата", - заявил Бурланж.

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Он напомнил, что Швеция увеличила свой военный бюджет на 40%, финны также готовятся защищаться, в то же время, по мнению депутата, Франция делает недостаточно: "мы делаем меньше, чем немцы, мы делаем меньше, чем британцы, и я думаю, что это должно измениться, но это тяжело, потому что у нас есть военная система, в значительной степени базирующаяся на силе сдерживания, которая забирает большую часть наших ресурсов".

По словам Бурланжа, Европа должна мобилизоваться, поскольку "если Россия победит, европейцы надолго сойдут со сцены".

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Автор: 

помощь (7794) Франция (3501)


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Топ комментарии
+14
Для Європи весь наш ВВП,це приблизно 1 %.Так ото,статистична похибка.І я не закликаю брати Україну на утримання,ми ж теж якось щось робимо.Просто підсобіть з БК,з грошима,з технікою,і все.Нічого не втратите,тільки збережете себе і свою свободу.За смішні копійки.Інакше Варшавський договір і його наслідки здаватимуться вам недосяжною мрією якщо мордор переможе
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08.02.2024 08:57
+8
Європейці зайдуть до бараків ГУЛАГУ2 на мордовії та бурятіі!
Сруськай мір, воює з 1990 років, на теренах країн-сусідів!
Пильнуймо Україну! Пам'ятаймо її історію
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08.02.2024 08:50
+6
А хто нелоху заважає робити подібне з ціх всіх западних компонентів?
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08.02.2024 09:13
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Європейці зайдуть до бараків ГУЛАГУ2 на мордовії та бурятіі!
Сруськай мір, воює з 1990 років, на теренах країн-сусідів!
Пильнуймо Україну! Пам'ятаймо її історію
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08.02.2024 08:50 Ответить
Для Європи весь наш ВВП,це приблизно 1 %.Так ото,статистична похибка.І я не закликаю брати Україну на утримання,ми ж теж якось щось робимо.Просто підсобіть з БК,з грошима,з технікою,і все.Нічого не втратите,тільки збережете себе і свою свободу.За смішні копійки.Інакше Варшавський договір і його наслідки здаватимуться вам недосяжною мрією якщо мордор переможе
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08.02.2024 08:57 Ответить
Про "демократичний світ" можна буде забути - "нєт, значіт і нєбило" (с). Хоча, англійці та скандинави залишаться вільними народами. А ми раділи - родючі лани, вишневі садочки. І - кріпацтво...
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08.02.2024 08:55 Ответить
ВСУ сбили новую модель иранского дрона Shahed-238 с реактивным двигателем, он изготовлен из западных компонентов - Defense Express

Иран имеет полный доступ к целой нише компонентов западного производства:

Турбореактивный двигатель чешской компании типа TJ150

Блок из четырёх антенн GPS TW1721 канадской компании Tallysman

Обработка сигналов навигации реализована на чипах производства США, NXP USA Inc и Intel

Блок инерциальной навигации изготовлен с использованием микроконтроллеров производства Швейцарии

Модуль управления и полётный модуль изготовлены на микропроцессорах Texas Instruments.
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08.02.2024 09:10 Ответить
А хто нелоху заважає робити подібне з ціх всіх западних компонентів?
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08.02.2024 09:13 Ответить
Только вчера здесь опубликовали что наконец решили выпускать ударные дроны типа Ланцетов,не прошло и два года.
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08.02.2024 09:32 Ответить
Собирались много чего, от желания до результата пропасть
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08.02.2024 09:36 Ответить
Тоді Європа не зійде, тожі Європі доведеться воювати! Жодні стурбованості вже не ''проканають''.
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08.02.2024 09:21 Ответить
Якщо мордор переможе,то тоді він буде
диктувати Европі свої умови... кацапи
будуть паразитувати на досягненнях
світової цивілізації...будете купувати їхні
ресурси,а рашашвайн триматиме вас в
страху,погрожуючи зробити з вами те,що з
Україною.....
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08.02.2024 09:44 Ответить
якщо .не дай Бог рашист переможе-"привид совка" бродитиме світом
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08.02.2024 09:57 Ответить
європейці ризикують гораздо большим, чим політичною сценою
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09.02.2024 01:22 Ответить
 
 