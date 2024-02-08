УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11105 відвідувачів онлайн
Новини
3 470 11

Якщо РФ переможе, європейці надовго зійдуть зі сцени, - французький депутат Бурланж

бурланж

Голова комітету закордонних справ Національної асамблеї Франції Жан-Луї Бурланж вважає, що європейські країни мають негайно мобілізуватися та допомогти Україні чинити опір, в іншому разі європейці ризикують надовго зійти з політичної сцени.

Про це він сказав в інтерв'ю France Inter, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У нас немає зобов'язань щодо засобів, у нас є зобов'язання щодо результату. Якщо ми не дозволимо Україні продовжувати чинити опір, то вона буде під загрозою. Ми повинні допомогти їй захистити себе, поки вона не зможе повернути свою територію, і ми зобов'язані досягти результату", - заявив Бурланж.

Читайте: Прем’єр Франції Атталь запевнив у готовності постачати в Україну найновіше покоління озброєнь

Він нагадав, що Швеція збільшила свій військовий бюджет на 40%, фіни також готуються захищатись, водночас, на думку депутата, Франція робить недостатньо: "ми робимо менше, ніж німці, ми робимо менше, ніж британці, і я думаю, що це має змінитися, але це важко, тому що у нас є військова система, яка значною мірою базується на силі стримування, яка забирає велику частину наших ресурсів".

За словами Бурланжа, Європа має мобілізуватися, оскільки, "якщо Росія переможе, європейці надовго зійдуть зі сцени".

Також читайте: Україна і Франція наблизилися до фіналізації угоди про гарантії безпеки, - ОП

Автор: 

допомога (8343) Франція (3060)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+14
Для Європи весь наш ВВП,це приблизно 1 %.Так ото,статистична похибка.І я не закликаю брати Україну на утримання,ми ж теж якось щось робимо.Просто підсобіть з БК,з грошима,з технікою,і все.Нічого не втратите,тільки збережете себе і свою свободу.За смішні копійки.Інакше Варшавський договір і його наслідки здаватимуться вам недосяжною мрією якщо мордор переможе
показати весь коментар
08.02.2024 08:57
+8
Європейці зайдуть до бараків ГУЛАГУ2 на мордовії та бурятіі!
Сруськай мір, воює з 1990 років, на теренах країн-сусідів!
Пильнуймо Україну! Пам'ятаймо її історію
показати весь коментар
08.02.2024 08:50
+6
А хто нелоху заважає робити подібне з ціх всіх западних компонентів?
показати весь коментар
08.02.2024 09:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Європейці зайдуть до бараків ГУЛАГУ2 на мордовії та бурятіі!
Сруськай мір, воює з 1990 років, на теренах країн-сусідів!
Пильнуймо Україну! Пам'ятаймо її історію
показати весь коментар
08.02.2024 08:50 Відповісти
Для Європи весь наш ВВП,це приблизно 1 %.Так ото,статистична похибка.І я не закликаю брати Україну на утримання,ми ж теж якось щось робимо.Просто підсобіть з БК,з грошима,з технікою,і все.Нічого не втратите,тільки збережете себе і свою свободу.За смішні копійки.Інакше Варшавський договір і його наслідки здаватимуться вам недосяжною мрією якщо мордор переможе
показати весь коментар
08.02.2024 08:57 Відповісти
Про "демократичний світ" можна буде забути - "нєт, значіт і нєбило" (с). Хоча, англійці та скандинави залишаться вільними народами. А ми раділи - родючі лани, вишневі садочки. І - кріпацтво...
показати весь коментар
08.02.2024 08:55 Відповісти
ВСУ сбили новую модель иранского дрона Shahed-238 с реактивным двигателем, он изготовлен из западных компонентов - Defense Express

Иран имеет полный доступ к целой нише компонентов западного производства:

Турбореактивный двигатель чешской компании типа TJ150

Блок из четырёх антенн GPS TW1721 канадской компании Tallysman

Обработка сигналов навигации реализована на чипах производства США, NXP USA Inc и Intel

Блок инерциальной навигации изготовлен с использованием микроконтроллеров производства Швейцарии

Модуль управления и полётный модуль изготовлены на микропроцессорах Texas Instruments.
показати весь коментар
08.02.2024 09:10 Відповісти
А хто нелоху заважає робити подібне з ціх всіх западних компонентів?
показати весь коментар
08.02.2024 09:13 Відповісти
Только вчера здесь опубликовали что наконец решили выпускать ударные дроны типа Ланцетов,не прошло и два года.
показати весь коментар
08.02.2024 09:32 Відповісти
Собирались много чего, от желания до результата пропасть
показати весь коментар
08.02.2024 09:36 Відповісти
Тоді Європа не зійде, тожі Європі доведеться воювати! Жодні стурбованості вже не ''проканають''.
показати весь коментар
08.02.2024 09:21 Відповісти
Якщо мордор переможе,то тоді він буде
диктувати Европі свої умови... кацапи
будуть паразитувати на досягненнях
світової цивілізації...будете купувати їхні
ресурси,а рашашвайн триматиме вас в
страху,погрожуючи зробити з вами те,що з
Україною.....
показати весь коментар
08.02.2024 09:44 Відповісти
якщо .не дай Бог рашист переможе-"привид совка" бродитиме світом
показати весь коментар
08.02.2024 09:57 Відповісти
європейці ризикують гораздо большим, чим політичною сценою
показати весь коментар
09.02.2024 01:22 Відповісти
 
 