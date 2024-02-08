Якщо РФ переможе, європейці надовго зійдуть зі сцени, - французький депутат Бурланж

Голова комітету закордонних справ Національної асамблеї Франції Жан-Луї Бурланж вважає, що європейські країни мають негайно мобілізуватися та допомогти Україні чинити опір, в іншому разі європейці ризикують надовго зійти з політичної сцени.

Про це він сказав в інтерв'ю France Inter, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У нас немає зобов'язань щодо засобів, у нас є зобов'язання щодо результату. Якщо ми не дозволимо Україні продовжувати чинити опір, то вона буде під загрозою. Ми повинні допомогти їй захистити себе, поки вона не зможе повернути свою територію, і ми зобов'язані досягти результату", - заявив Бурланж.

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Він нагадав, що Швеція збільшила свій військовий бюджет на 40%, фіни також готуються захищатись, водночас, на думку депутата, Франція робить недостатньо: "ми робимо менше, ніж німці, ми робимо менше, ніж британці, і я думаю, що це має змінитися, але це важко, тому що у нас є військова система, яка значною мірою базується на силі стримування, яка забирає велику частину наших ресурсів".

За словами Бурланжа, Європа має мобілізуватися, оскільки, "якщо Росія переможе, європейці надовго зійдуть зі сцени".

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