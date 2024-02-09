Среди немцев снижается готовность помогать Украине, - опрос

Готовность оказывать помощь Украине среди немцев снижается. При этом большинство граждан ФРГ боятся, что в случае победы над Украиной Россия нападет на другие страны.

Об этом свидетельствуют результаты исследования "Мюнхенский индекс безопасности 2024", которое представили на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

56% опрошенных считают, что в случае победы над Украиной есть риск нападения РФ на другие страны. 48% согласны, что Европа будет в безопасности, только если Москва проиграет войну.

Но при этом увеличить прием беженцев из Украины готово лишь 25% немцев. В мае 2022 года таких было 46%. Сейчас 32% немцев выступают против увеличения приема украинских беженцев.

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Таким же является и отношение к расширению военной помощи Киеву. Большинство опрошенных против увеличения поставок Украине тяжелого вооружения. Также все меньше немцев хотят ужесточения санкции против России. Снижается и их готовность к расширению гуманитарной помощи.