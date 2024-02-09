Среди немцев снижается готовность помогать Украине, - опрос
Готовность оказывать помощь Украине среди немцев снижается. При этом большинство граждан ФРГ боятся, что в случае победы над Украиной Россия нападет на другие страны.
Об этом свидетельствуют результаты исследования "Мюнхенский индекс безопасности 2024", которое представили на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
56% опрошенных считают, что в случае победы над Украиной есть риск нападения РФ на другие страны. 48% согласны, что Европа будет в безопасности, только если Москва проиграет войну.
Но при этом увеличить прием беженцев из Украины готово лишь 25% немцев. В мае 2022 года таких было 46%. Сейчас 32% немцев выступают против увеличения приема украинских беженцев.
Таким же является и отношение к расширению военной помощи Киеву. Большинство опрошенных против увеличения поставок Украине тяжелого вооружения. Также все меньше немцев хотят ужесточения санкции против России. Снижается и их готовность к расширению гуманитарной помощи.
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і Рибку з'їсти і на хер сісти.
допогати в тяжкість і бояться Орків.
Не удивительно. Они же не вооружались как положено, а теперь задумались. Украине помогать нужно, но себе хорошие запасы сделать это в первую очередь. Так, что тут претензий по сути к ним и быть не должно. Какжды сам за себя в случае чего, а не так как думали некоторые когда-то, что все ради нас и даже звездочка с неба.
Ось деякі заходи, які були проведені Олексієм Макеєвим та його командою у Німеччині у 2023 році:
1. В Берліні відкрилася виставка Living the War - 20 вересня 2023
2. В Берліні відкрито виставку «Залізна дорога життя ..." - 28 серпня 2023 року
3. Концерт Ukrainian Freedom Orchestra - 24 серпня 2023 року
4. Пам'ятна акція «Янголи України» - 1 червня 2023 року
5. Прем'єра фільму «Область Героїв» - 20 квітня 2023
6. Благодійний концерт на підтримку Молодіжного симфонічного оркестру України - 07 березня 2023
7. Посол України у ФРН Олексій Макеєв відкрив «Українську книжкову поличку» у бібліотеці - 03 лютого 2023 року
2022 рік
1. У Берліні відбувся благодійний захід CRAFTED in Ukraine - 14 листопада 2022 року
2. Виставку "Україна: з Мрією в серці" - 07 листопада 2022 року
Коли я готував списки акцій, помітив, що їх кількість збільшувалась на 10-15 щомісяця. Виявилось, що причиною цього була зміна посла - Зеленський призначив нового, а до цього посаду обіймав Андрій Мельник.
Вже два роки в Чехії відсутній посланець. Раніше на посаді був Перебійніс, і в той час місцеві ЗМІ часто висвітлювали акції посольства. Однак за останні два роки жодної події не відзначено.
Так скільки послів Зеленський звільнив і не поставив нових - затім згадав, що недавно бачив в одній статі (https://dl-news.defence-line.org/?p=22931 ) - 106 послів (станом на 17 березня 2023 року)
Співробітники посольства - https://germany.mfa.gov.ua/posolstvo/spivrobitniki-posolstva
Акції посольства - https://germany.mfa.gov.ua/timeline?&type=posts
Так що в цьому в питанні чому "знижується готовність допомагати Україні" є відповідь - вони повинні хотіти це робити. А чому не хочуть - то му що не бачать, що у нас робиться.
Щось я не вірюв в ті "опитування" - хто їх провів так і не вказано.
Класичний інформаційний вкид.
Чи аби ляпнути ?