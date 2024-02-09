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Среди немцев снижается готовность помогать Украине, - опрос

німеччина

Готовность оказывать помощь Украине среди немцев снижается. При этом большинство граждан ФРГ боятся, что в случае победы над Украиной Россия нападет на другие страны.

Об этом свидетельствуют результаты исследования "Мюнхенский индекс безопасности 2024", которое представили на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

56% опрошенных считают, что в случае победы над Украиной есть риск нападения РФ на другие страны. 48% согласны, что Европа будет в безопасности, только если Москва проиграет войну.

Но при этом увеличить прием беженцев из Украины готово лишь 25% немцев. В мае 2022 года таких было 46%. Сейчас 32% немцев выступают против увеличения приема украинских беженцев.

Также читайте: Несмотря на поддержку Запада, Украина может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов, - Шольц

Таким же является и отношение к расширению военной помощи Киеву. Большинство опрошенных против увеличения поставок Украине тяжелого вооружения. Также все меньше немцев хотят ужесточения санкции против России. Снижается и их готовность к расширению гуманитарной помощи.

Автор: 

беженцы (1639) Германия (6949) опрос (2825) помощь (7794)


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Топ комментарии
+10
І проти збільшення допомоги , і в той же час бояться кацапської перемоги. Це точно серед німців опитування проводили? Чи серед ''ваньок'' з німецьким паспортом! Де хвалена німецька педантичність?
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09.02.2024 08:57
+8
Як тоді назвати те що роблять шашличники 5 років?
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09.02.2024 08:52
+7
Навідміну від поляків, німці нормальна нація. Скільки мільярдів безкоштовної допомоги вони нам надали, курвам і не снилося.
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09.02.2024 09:56
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Прямо якиись дисонанс в головах німців
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09.02.2024 08:48 Ответить
Як тоді назвати те що роблять шашличники 5 років?
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09.02.2024 08:52 Ответить
Як шо роблять ? - повлаштовувались на теплі місця і стараються чим більше хапнути
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09.02.2024 08:57 Ответить
Я взагалі дивуюсь хто і навіщо запускає в ефір цього "бойового" Вінні Пуха з його "дикою" ахінеєю та дебілкувато-усміхненим виразом на лиці.
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09.02.2024 09:42 Ответить
Ну чому, десонанс. Вони за допомогу Україні, проти росії. Але біжанців їм вже досить --- до них з поляками поїхало найбільше біженців. І далеко не всі були з Маріуполя та Бахмуту. Чимало було з західних і центральних регіонів, де все не так вже і погано. Тому, природньо, оплачувати таких біженців вони не хочуть.
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09.02.2024 10:40 Ответить
ага як у тому виразі ....
і Рибку з'їсти і на хер сісти.
допогати в тяжкість і бояться Орків.
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09.02.2024 08:51 Ответить
Гидотна нація. Паскудненька. Це не тільки у цьому випадку. Взагалі. Ну ще й кацапні там до холепи
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09.02.2024 08:56 Ответить
Навідміну від поляків, німці нормальна нація. Скільки мільярдів безкоштовної допомоги вони нам надали, курвам і не снилося.
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09.02.2024 09:56 Ответить
Це ти представник гидотної нації. Настільки не вдячна свиня.
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09.02.2024 12:25 Ответить
І проти збільшення допомоги , і в той же час бояться кацапської перемоги. Це точно серед німців опитування проводили? Чи серед ''ваньок'' з німецьким паспортом! Де хвалена німецька педантичність?
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09.02.2024 08:57 Ответить
Дякуємо кулебі, за прекрасну роботу на йермака...
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09.02.2024 09:07 Ответить
Непогані цифри. Хай краще думають, що Україна - це щит, який їх захищає, ніж думка про бідненьких українців, яким достатньо дати десяток Леопардів для успішного наступу на Москву
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09.02.2024 09:10 Ответить
Маючи такого "великого"зепідара і вороги не потрібні. Він би Україну і без кацапів пограбував та добив би самостійно. Всі відвернуться від України поки вами керує зепідар, ще не зрозуміло?
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09.02.2024 09:12 Ответить
Молодець! Черговий патріёт з Ганноверу. Біжи до каси. Висир зараховано.
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09.02.2024 12:06 Ответить
Ага "З гановеру", чорт зелений
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09.02.2024 20:15 Ответить
Більшість опитаних - проти збільшення поставок Україні важкого озброєння. Джерело:
Не удивительно. Они же не вооружались как положено, а теперь задумались. Украине помогать нужно, но себе хорошие запасы сделать это в первую очередь. Так, что тут претензий по сути к ним и быть не должно. Какжды сам за себя в случае чего, а не так как думали некоторые когда-то, что все ради нас и даже звездочка с неба.
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09.02.2024 09:12 Ответить
Може тоді відіслати в Німеччину буцімто - опитування серед українців , які вкажуть на те що - у зв'язку зі зниженням підтримки допомоги Україні в Німеччині , процент охочих безперешкодно пропустити кацапські танки до кордонів ЄС , в Україні навпаки - стрімко починає рости . !?
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09.02.2024 09:13 Ответить
За результатами опитування я бачу лише зниження готовності допомагати біженцям, а не Україні
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09.02.2024 09:15 Ответить
У Канада то 50 відсотків чоловіків війс'ково забов'язаних на проґамі CUAET, молоді здорові, і Слава Украіні без питан' але з Канади, і такі чемні. Курва ото мені 59 буде, ну не знаю шо робити.
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09.02.2024 09:33 Ответить
Роботу з посольством та консульствами в Німеччині, а також дипломатами, які там працюють, слід вести активно. Це включає проведення виставок та інших заходів для підтримки усвідомлення про війну в Україні. На жаль, зараз спостерігається недостатній рівень активності, особливо враховуючи 26 дипломатів у посольстві (без урахування консульств) та додатковий персонал.

Ось деякі заходи, які були проведені Олексієм Макеєвим та його командою у Німеччині у 2023 році:

1. В Берліні відкрилася виставка Living the War - 20 вересня 2023
2. В Берліні відкрито виставку «Залізна дорога життя ..." - 28 серпня 2023 року
3. Концерт Ukrainian Freedom Orchestra - 24 серпня 2023 року
4. Пам'ятна акція «Янголи України» - 1 червня 2023 року
5. Прем'єра фільму «Область Героїв» - 20 квітня 2023
6. Благодійний концерт на підтримку Молодіжного симфонічного оркестру України - 07 березня 2023
7. Посол України у ФРН Олексій Макеєв відкрив «Українську книжкову поличку» у бібліотеці - 03 лютого 2023 року

2022 рік
1. У Берліні відбувся благодійний захід CRAFTED in Ukraine - 14 листопада 2022 року
2. Виставку "Україна: з Мрією в серці" - 07 листопада 2022 року

Коли я готував списки акцій, помітив, що їх кількість збільшувалась на 10-15 щомісяця. Виявилось, що причиною цього була зміна посла - Зеленський призначив нового, а до цього посаду обіймав Андрій Мельник.

Вже два роки в Чехії відсутній посланець. Раніше на посаді був Перебійніс, і в той час місцеві ЗМІ часто висвітлювали акції посольства. Однак за останні два роки жодної події не відзначено.

Так скільки послів Зеленський звільнив і не поставив нових - затім згадав, що недавно бачив в одній статі (https://dl-news.defence-line.org/?p=22931 ) - 106 послів (станом на 17 березня 2023 року)

Співробітники посольства - https://germany.mfa.gov.ua/posolstvo/spivrobitniki-posolstva

Акції посольства - https://germany.mfa.gov.ua/timeline?&type=posts

Так що в цьому в питанні чому "знижується готовність допомагати Україні" є відповідь - вони повинні хотіти це робити. А чому не хочуть - то му що не бачать, що у нас робиться.
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09.02.2024 09:49 Ответить
Будь знач блокувати поляків на своєму кордоні коли рашня буде Варшаву рівняти
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09.02.2024 09:53 Ответить
****** какли-ухилянти і каклушки-трутні є головними винуватцями того, що в німецькому суспільстві знижується бажання допомагати Україні.
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09.02.2024 09:53 Ответить
ВОНЬка не скули
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09.02.2024 10:00 Ответить
був би я німцем і бачу як в Україні розрослась безкарно коррупція розкрадають все що можна - від допомоги до харчів військових .. коли народ ледве животіє а влада жирує ---- то я і сам би задумався
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09.02.2024 09:59 Ответить
біженцям вже давно час влаштуватись на роботу і зіскочити з шиї приймаючою сторони. на жаль, серед українських біженців забагато ледачого бидла
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09.02.2024 10:08 Ответить
То, виходить, німці більше готові підставити свої дупи кадирівцям і бурятам ?
Щось я не вірюв в ті "опитування" - хто їх провів так і не вказано.
Класичний інформаційний вкид.
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09.02.2024 10:12 Ответить
ти хоч прочитало, про що мова??
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09.02.2024 10:41 Ответить
Щось хотіло запитати КОНКРЕТНО ?
Чи аби ляпнути ?
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09.02.2024 15:39 Ответить
Ніт підтримка серед справжніх німців не знижується ...вона не була серед московської діаспори , а їх тут туча , яка здрисне з перших бомб , яки впадуть на їх голови... вони вже сказали шо захищати Німеччину не будуть... повиїжають , тому Німеччині треба подивитися на луганських та донецьких , вони теж кричали, путін прийди , а тепер сидять на курсах з німецкої ...
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09.02.2024 10:59 Ответить
увы...Услышав мои желания, рыбка сделала вид, что сдохла.
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09.02.2024 11:43 Ответить
Зате не проти своєї безпеки за рахунок життя інших!!!
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09.02.2024 11:59 Ответить
Та так, звичайно. Толпи краснопиких українців. с гаманцями, розміром з валізу, та сотні трьох поверхових лафетів, набитих легковиками... Та яка ще допомога потрібна?
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09.02.2024 12:03 Ответить
Ещё одни говноеды.
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09.02.2024 12:28 Ответить
 
 