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Серед німців знижується готовність допомагати Україні, - опитування

німеччина

Готовність надавати допомогу Україні серед німців знижується. При цьому більшість громадян ФРН побоюються, що в разі перемоги над Україною Росія нападе на інші країни.

Про це свідчать результати дослідження "Мюнхенський індекс безпеки 2024", яке провели до Мюнхенської конференції з питань безпеки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

56% опитаних вважають, що в разі перемоги над Україною є ризик нападу РФ на інші країни. 48% згодні, що Європа буде в безпеці, лише якщо Москва програє війну.

Але при цьому збільшити прийом біженців з України готові лише 25% німців. В травні 2022 року таких було 46%. Зараз 32% німців виступають проти збільшення прийому українських біженців.

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Таким самим є і ставлення до розширення військової допомоги Києву. Більшість опитаних - проти збільшення поставок Україні важкого озброєння. Також все менше німців хочуть посилення санкції проти Росії. Знижується і їхня готовність до розширення гуманітарної допомоги.

Автор: 

біженці (1864) Німеччина (7351) опитування (1935) допомога (8343)


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Топ коментарі
+10
І проти збільшення допомоги , і в той же час бояться кацапської перемоги. Це точно серед німців опитування проводили? Чи серед ''ваньок'' з німецьким паспортом! Де хвалена німецька педантичність?
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09.02.2024 08:57
+8
Як тоді назвати те що роблять шашличники 5 років?
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09.02.2024 08:52
+7
Навідміну від поляків, німці нормальна нація. Скільки мільярдів безкоштовної допомоги вони нам надали, курвам і не снилося.
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09.02.2024 09:56
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Прямо якиись дисонанс в головах німців
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09.02.2024 08:48 Відповісти
Як тоді назвати те що роблять шашличники 5 років?
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09.02.2024 08:52 Відповісти
Як шо роблять ? - повлаштовувались на теплі місця і стараються чим більше хапнути
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09.02.2024 08:57 Відповісти
Я взагалі дивуюсь хто і навіщо запускає в ефір цього "бойового" Вінні Пуха з його "дикою" ахінеєю та дебілкувато-усміхненим виразом на лиці.
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09.02.2024 09:42 Відповісти
Ну чому, десонанс. Вони за допомогу Україні, проти росії. Але біжанців їм вже досить --- до них з поляками поїхало найбільше біженців. І далеко не всі були з Маріуполя та Бахмуту. Чимало було з західних і центральних регіонів, де все не так вже і погано. Тому, природньо, оплачувати таких біженців вони не хочуть.
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09.02.2024 10:40 Відповісти
ага як у тому виразі ....
і Рибку з'їсти і на хер сісти.
допогати в тяжкість і бояться Орків.
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09.02.2024 08:51 Відповісти
Гидотна нація. Паскудненька. Це не тільки у цьому випадку. Взагалі. Ну ще й кацапні там до холепи
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09.02.2024 08:56 Відповісти
Навідміну від поляків, німці нормальна нація. Скільки мільярдів безкоштовної допомоги вони нам надали, курвам і не снилося.
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09.02.2024 09:56 Відповісти
Це ти представник гидотної нації. Настільки не вдячна свиня.
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09.02.2024 12:25 Відповісти
І проти збільшення допомоги , і в той же час бояться кацапської перемоги. Це точно серед німців опитування проводили? Чи серед ''ваньок'' з німецьким паспортом! Де хвалена німецька педантичність?
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09.02.2024 08:57 Відповісти
Дякуємо кулебі, за прекрасну роботу на йермака...
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09.02.2024 09:07 Відповісти
Непогані цифри. Хай краще думають, що Україна - це щит, який їх захищає, ніж думка про бідненьких українців, яким достатньо дати десяток Леопардів для успішного наступу на Москву
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09.02.2024 09:10 Відповісти
Маючи такого "великого"зепідара і вороги не потрібні. Він би Україну і без кацапів пограбував та добив би самостійно. Всі відвернуться від України поки вами керує зепідар, ще не зрозуміло?
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09.02.2024 09:12 Відповісти
Молодець! Черговий патріёт з Ганноверу. Біжи до каси. Висир зараховано.
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09.02.2024 12:06 Відповісти
Ага "З гановеру", чорт зелений
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09.02.2024 20:15 Відповісти
Більшість опитаних - проти збільшення поставок Україні важкого озброєння. Джерело:
Не удивительно. Они же не вооружались как положено, а теперь задумались. Украине помогать нужно, но себе хорошие запасы сделать это в первую очередь. Так, что тут претензий по сути к ним и быть не должно. Какжды сам за себя в случае чего, а не так как думали некоторые когда-то, что все ради нас и даже звездочка с неба.
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09.02.2024 09:12 Відповісти
Може тоді відіслати в Німеччину буцімто - опитування серед українців , які вкажуть на те що - у зв'язку зі зниженням підтримки допомоги Україні в Німеччині , процент охочих безперешкодно пропустити кацапські танки до кордонів ЄС , в Україні навпаки - стрімко починає рости . !?
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09.02.2024 09:13 Відповісти
За результатами опитування я бачу лише зниження готовності допомагати біженцям, а не Україні
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09.02.2024 09:15 Відповісти
У Канада то 50 відсотків чоловіків війс'ково забов'язаних на проґамі CUAET, молоді здорові, і Слава Украіні без питан' але з Канади, і такі чемні. Курва ото мені 59 буде, ну не знаю шо робити.
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09.02.2024 09:33 Відповісти
Роботу з посольством та консульствами в Німеччині, а також дипломатами, які там працюють, слід вести активно. Це включає проведення виставок та інших заходів для підтримки усвідомлення про війну в Україні. На жаль, зараз спостерігається недостатній рівень активності, особливо враховуючи 26 дипломатів у посольстві (без урахування консульств) та додатковий персонал.

Ось деякі заходи, які були проведені Олексієм Макеєвим та його командою у Німеччині у 2023 році:

1. В Берліні відкрилася виставка Living the War - 20 вересня 2023
2. В Берліні відкрито виставку «Залізна дорога життя ..." - 28 серпня 2023 року
3. Концерт Ukrainian Freedom Orchestra - 24 серпня 2023 року
4. Пам'ятна акція «Янголи України» - 1 червня 2023 року
5. Прем'єра фільму «Область Героїв» - 20 квітня 2023
6. Благодійний концерт на підтримку Молодіжного симфонічного оркестру України - 07 березня 2023
7. Посол України у ФРН Олексій Макеєв відкрив «Українську книжкову поличку» у бібліотеці - 03 лютого 2023 року

2022 рік
1. У Берліні відбувся благодійний захід CRAFTED in Ukraine - 14 листопада 2022 року
2. Виставку "Україна: з Мрією в серці" - 07 листопада 2022 року

Коли я готував списки акцій, помітив, що їх кількість збільшувалась на 10-15 щомісяця. Виявилось, що причиною цього була зміна посла - Зеленський призначив нового, а до цього посаду обіймав Андрій Мельник.

Вже два роки в Чехії відсутній посланець. Раніше на посаді був Перебійніс, і в той час місцеві ЗМІ часто висвітлювали акції посольства. Однак за останні два роки жодної події не відзначено.

Так скільки послів Зеленський звільнив і не поставив нових - затім згадав, що недавно бачив в одній статі (https://dl-news.defence-line.org/?p=22931 ) - 106 послів (станом на 17 березня 2023 року)

Співробітники посольства - https://germany.mfa.gov.ua/posolstvo/spivrobitniki-posolstva

Акції посольства - https://germany.mfa.gov.ua/timeline?&type=posts

Так що в цьому в питанні чому "знижується готовність допомагати Україні" є відповідь - вони повинні хотіти це робити. А чому не хочуть - то му що не бачать, що у нас робиться.
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09.02.2024 09:49 Відповісти
Будь знач блокувати поляків на своєму кордоні коли рашня буде Варшаву рівняти
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09.02.2024 09:53 Відповісти
****** какли-ухилянти і каклушки-трутні є головними винуватцями того, що в німецькому суспільстві знижується бажання допомагати Україні.
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09.02.2024 09:53 Відповісти
ВОНЬка не скули
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09.02.2024 10:00 Відповісти
був би я німцем і бачу як в Україні розрослась безкарно коррупція розкрадають все що можна - від допомоги до харчів військових .. коли народ ледве животіє а влада жирує ---- то я і сам би задумався
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09.02.2024 09:59 Відповісти
біженцям вже давно час влаштуватись на роботу і зіскочити з шиї приймаючою сторони. на жаль, серед українських біженців забагато ледачого бидла
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09.02.2024 10:08 Відповісти
То, виходить, німці більше готові підставити свої дупи кадирівцям і бурятам ?
Щось я не вірюв в ті "опитування" - хто їх провів так і не вказано.
Класичний інформаційний вкид.
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09.02.2024 10:12 Відповісти
ти хоч прочитало, про що мова??
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09.02.2024 10:41 Відповісти
Щось хотіло запитати КОНКРЕТНО ?
Чи аби ляпнути ?
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09.02.2024 15:39 Відповісти
Ніт підтримка серед справжніх німців не знижується ...вона не була серед московської діаспори , а їх тут туча , яка здрисне з перших бомб , яки впадуть на їх голови... вони вже сказали шо захищати Німеччину не будуть... повиїжають , тому Німеччині треба подивитися на луганських та донецьких , вони теж кричали, путін прийди , а тепер сидять на курсах з німецкої ...
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09.02.2024 10:59 Відповісти
увы...Услышав мои желания, рыбка сделала вид, что сдохла.
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09.02.2024 11:43 Відповісти
Зате не проти своєї безпеки за рахунок життя інших!!!
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09.02.2024 11:59 Відповісти
Та так, звичайно. Толпи краснопиких українців. с гаманцями, розміром з валізу, та сотні трьох поверхових лафетів, набитих легковиками... Та яка ще допомога потрібна?
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09.02.2024 12:03 Відповісти
Ещё одни говноеды.
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09.02.2024 12:28 Відповісти
 
 