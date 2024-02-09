Серед німців знижується готовність допомагати Україні, - опитування

Готовність надавати допомогу Україні серед німців знижується. При цьому більшість громадян ФРН побоюються, що в разі перемоги над Україною Росія нападе на інші країни.

Про це свідчать результати дослідження "Мюнхенський індекс безпеки 2024", яке провели до Мюнхенської конференції з питань безпеки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

56% опитаних вважають, що в разі перемоги над Україною є ризик нападу РФ на інші країни. 48% згодні, що Європа буде в безпеці, лише якщо Москва програє війну.

Але при цьому збільшити прийом біженців з України готові лише 25% німців. В травні 2022 року таких було 46%. Зараз 32% німців виступають проти збільшення прийому українських біженців.

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Таким самим є і ставлення до розширення військової допомоги Києву. Більшість опитаних - проти збільшення поставок Україні важкого озброєння. Також все менше німців хочуть посилення санкції проти Росії. Знижується і їхня готовність до розширення гуманітарної допомоги.