Серед німців знижується готовність допомагати Україні, - опитування
Готовність надавати допомогу Україні серед німців знижується. При цьому більшість громадян ФРН побоюються, що в разі перемоги над Україною Росія нападе на інші країни.
Про це свідчать результати дослідження "Мюнхенський індекс безпеки 2024", яке провели до Мюнхенської конференції з питань безпеки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на DW.
56% опитаних вважають, що в разі перемоги над Україною є ризик нападу РФ на інші країни. 48% згодні, що Європа буде в безпеці, лише якщо Москва програє війну.
Але при цьому збільшити прийом біженців з України готові лише 25% німців. В травні 2022 року таких було 46%. Зараз 32% німців виступають проти збільшення прийому українських біженців.
Таким самим є і ставлення до розширення військової допомоги Києву. Більшість опитаних - проти збільшення поставок Україні важкого озброєння. Також все менше німців хочуть посилення санкції проти Росії. Знижується і їхня готовність до розширення гуманітарної допомоги.
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і Рибку з'їсти і на хер сісти.
допогати в тяжкість і бояться Орків.
Не удивительно. Они же не вооружались как положено, а теперь задумались. Украине помогать нужно, но себе хорошие запасы сделать это в первую очередь. Так, что тут претензий по сути к ним и быть не должно. Какжды сам за себя в случае чего, а не так как думали некоторые когда-то, что все ради нас и даже звездочка с неба.
Ось деякі заходи, які були проведені Олексієм Макеєвим та його командою у Німеччині у 2023 році:
1. В Берліні відкрилася виставка Living the War - 20 вересня 2023
2. В Берліні відкрито виставку «Залізна дорога життя ..." - 28 серпня 2023 року
3. Концерт Ukrainian Freedom Orchestra - 24 серпня 2023 року
4. Пам'ятна акція «Янголи України» - 1 червня 2023 року
5. Прем'єра фільму «Область Героїв» - 20 квітня 2023
6. Благодійний концерт на підтримку Молодіжного симфонічного оркестру України - 07 березня 2023
7. Посол України у ФРН Олексій Макеєв відкрив «Українську книжкову поличку» у бібліотеці - 03 лютого 2023 року
2022 рік
1. У Берліні відбувся благодійний захід CRAFTED in Ukraine - 14 листопада 2022 року
2. Виставку "Україна: з Мрією в серці" - 07 листопада 2022 року
Коли я готував списки акцій, помітив, що їх кількість збільшувалась на 10-15 щомісяця. Виявилось, що причиною цього була зміна посла - Зеленський призначив нового, а до цього посаду обіймав Андрій Мельник.
Вже два роки в Чехії відсутній посланець. Раніше на посаді був Перебійніс, і в той час місцеві ЗМІ часто висвітлювали акції посольства. Однак за останні два роки жодної події не відзначено.
Так скільки послів Зеленський звільнив і не поставив нових - затім згадав, що недавно бачив в одній статі (https://dl-news.defence-line.org/?p=22931 ) - 106 послів (станом на 17 березня 2023 року)
Співробітники посольства - https://germany.mfa.gov.ua/posolstvo/spivrobitniki-posolstva
Акції посольства - https://germany.mfa.gov.ua/timeline?&type=posts
Так що в цьому в питанні чому "знижується готовність допомагати Україні" є відповідь - вони повинні хотіти це робити. А чому не хочуть - то му що не бачать, що у нас робиться.
Щось я не вірюв в ті "опитування" - хто їх провів так і не вказано.
Класичний інформаційний вкид.
Чи аби ляпнути ?