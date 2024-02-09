Россияне, вероятно, запустили ракеты с Ту-95, - Воздушные силы
Российские оккупационные войска запустили ракеты с бомбардировщиков Ту-95.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах.
Ту-95 совершили маневр в районе пусковых рубежей. Вероятны пуски крылатых ракет.
Расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 10:20", - говорится в сообщении.
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Muron
показать весь комментарий09.02.2024 09:48 Ответить Мне нравится 6
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