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Новости Война
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Россияне, вероятно, запустили ракеты с Ту-95, - Воздушные силы

ракета,крилата

Российские оккупационные войска запустили ракеты с бомбардировщиков Ту-95.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах.

Ту-95 совершили маневр в районе пусковых рубежей. Вероятны пуски крылатых ракет.
Расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 10:20", - говорится в сообщении.

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Повітряні сили

Автор: 

обстрел (27071) Воздушные силы (2285)


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09.02.2024 09:48 Ответить
 
 