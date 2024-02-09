Росіяни, ймовірно, випустили ракети з Ту-95, - Повітряні сили
Російські окупаційні війська випустили ракети з бомбардувальників Ту-95.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах.
"Ту-95 здійснили маневр в районі пускових рубежів. Імовірні пуски крилатих ракет.
Розрахунковий час входження ракет в повітряний простір України 10.20", - йдеться в повідомленні.
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Muron
показати весь коментар09.02.2024 09:48 Відповісти Мені подобається 6
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