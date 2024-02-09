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Росіяни, ймовірно, випустили ракети з Ту-95, - Повітряні сили

ракета,крилата

Російські окупаційні війська випустили ракети з бомбардувальників Ту-95.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах.

"Ту-95 здійснили маневр в районі пускових рубежів. Імовірні пуски крилатих ракет.
Розрахунковий час входження ракет в повітряний простір України 10.20", - йдеться в повідомленні.

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Повітряні сили

Автор: 

обстріл (28449) Повітряні сили (2636)


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09.02.2024 09:48 Відповісти
 
 