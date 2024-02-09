Росіяни вночі атакували 16 "шахедами", сили ППО знищили 10. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 9 лютого 2024 року противник завдав удару 16-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з мису Чауда – Крим та Курської області – РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

"В результаті бойової роботи знищено 10 "шахедів" у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей", - йдеться в повідомленні.

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