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Росіяни вночі атакували 16 "шахедами", сили ППО знищили 10. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 9 лютого 2024 року противник завдав удару 16-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з мису Чауда – Крим та Курської області – РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

"В результаті бойової роботи знищено 10 "шахедів" у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через "Шахеди" оголошено повітряну тривогу на Харківщині, Миколаївщині та Херсонщині, - Повітряні сили

Скільки вночі збили шахедів

Автор: 

ППО (3185) Повітряні сили (2636)


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Де покращення вже сьогодні? Чому сирський не збив усі дрони своєю сракою чи ще чимось? Не може бл? Тоді хай там, куди летять ракети і дрони , бере і підкидає в небо віслюка. І куйло точно їх перенаправить , щоб не нашкодити своєму агенту буратіні.
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09.02.2024 08:17 Відповісти
По приграничным районам бьют, чтобы меньше была возможность сбить...
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09.02.2024 08:27 Відповісти
 
 