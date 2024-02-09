Россияне ночью атаковали 16 "шахедами", силы ПВО уничтожили 10. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 9 февраля 2024 года противник нанес удар 16-ю ударными БПЛА типа "Shahed-136/131" с мыса Чауда (Крым) и Курской области (РФ).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
К отражению воздушного нападения были привлечены подразделения мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
"В результате боевой работы уничтожено 10 "шахедов" в пределах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей", - говорится в сообщении.
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andi Mir
показать весь комментарий09.02.2024 08:17 Ответить Мне нравится 3
Alex_Dimitrov
показать весь комментарий09.02.2024 08:27 Ответить Мне нравится 0
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