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Новости
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Россияне ночью атаковали 16 "шахедами", силы ПВО уничтожили 10. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 9 февраля 2024 года противник нанес удар 16-ю ударными БПЛА типа "Shahed-136/131" с мыса Чауда (Крым) и Курской области (РФ).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

К отражению воздушного нападения были привлечены подразделения мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"В результате боевой работы уничтожено 10 "шахедов" в пределах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Силы ПВО ночью уничтожили 11 "шахедов" из 17, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Скільки вночі збили шахедів

Автор: 

ПВО (2739) Воздушные силы (2285)


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Де покращення вже сьогодні? Чому сирський не збив усі дрони своєю сракою чи ще чимось? Не може бл? Тоді хай там, куди летять ракети і дрони , бере і підкидає в небо віслюка. І куйло точно їх перенаправить , щоб не нашкодити своєму агенту буратіні.
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09.02.2024 08:17 Ответить
По приграничным районам бьют, чтобы меньше была возможность сбить...
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09.02.2024 08:27 Ответить
 
 