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Новости Война
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Украина столкнулась с критической нехваткой военной техники, - посол Маркарова

маркарова

Посол в США Оксана Маркарова заявила, что Украина столкнулась с "критической нехваткой" военной техники.

Об этом она заявила в интервью Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

"У нас все еще достаточно людей, которые хотят воевать – у нас нет выбора, так как мы защищаем свои дома, – но у нас заканчивается военное оборудование, особенно ракеты и перехватчики", – отметила дипломат.

Маркарова подчеркнула, что эта помощь Украине нужна еще вчера.

Посол приветствует процедурное решение для дальнейшего рассмотрения законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

"Я была очень рада услышать, что решение получило сильную двухпартийную поддержку. Конечно, оно еще не окончательно, но это лишь первый шаг в правильном направлении. Альтернативы продолжению этой поддержки нет", - сказала она.

Также читайте: Сенат США пересмотрит законопроект о помощи Украине, - Маркарова

Автор: 

дефицит (301) ракеты (3567) Маркарова Оксана (279)


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Топ комментарии
+15
Дипломатія у нас "закінчилась"! З 2019 року!
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09.02.2024 09:51
+14
а що ж ти там робила, щоб цього не було?
Кулеба просрав зовнішню політику
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09.02.2024 09:49
+8
Як може хтось щось "просрати" якщо він від цього відсторонений і що зовнішньою, що внутрішньою політикою займаються не міністерства і відомства а виключно Єрмак із ОПою?!
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09.02.2024 09:53
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Правила форума Совет форумчан
а що ж ти там робила, щоб цього не було?
Кулеба просрав зовнішню політику
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09.02.2024 09:49 Ответить
Як може хтось щось "просрати" якщо він від цього відсторонений і що зовнішньою, що внутрішньою політикою займаються не міністерства і відомства а виключно Єрмак із ОПою?!
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09.02.2024 09:53 Ответить
Суд питати буде в нього, а не в Козиря
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09.02.2024 10:00 Ответить
Якщо це буде суд Зеленського, то так, а якщо НЕЗАЛЕЖНИЙ?! До того ж на флоті незалежно від того котрий із членів екіпажу причинив шкоду питають з капітана судна, тож не бачу чому у крані повинно бути якось інакше???!!!
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09.02.2024 10:04 Ответить
Хотілося б мати ваш оптимізм
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09.02.2024 10:10 Ответить
Вінстон Черчилль якось сказав: "Песиміст бачить труднощі в кожній можливості; оптиміст бачить можливості в кожній труднощі" Дослідження показують https://psyhologer.com.ua/optymizm-khto-taki-optymisty/#footnote_0_2490 1 , що в середньому люди більше схильні бути оптимістами, ніж песимістами.
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11.02.2024 11:18 Ответить
Песимізм не класифікується як психічний розлад. Натомість, це https://psyhologer.com.ua/valyka-p-iatirka-rys-osobystosti/ особистісна риса , коли людина часто має негативний або, як дехто вважає, більш реалістичний погляд на життя. Песимісти відомі тим, що очікують найгіршого і відчувають сумніви навіть тоді, коли справи йдуть добре.

Більшість людей не прагнуть бути песимістами. Ця риса зазвичай пов'язана з негативним поглядом на речі, мисленням "напівпорожньої склянки", і часто спостерігається у зв'язку з https://psyhologer.com.ua/shcho-take-depresiia-symptomy-prychyny-diahnostyka-likuvannia-ta-profilaktyka/ депресією та іншими розладами настрою.
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11.02.2024 11:19 Ответить
зебіл?
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09.02.2024 10:46 Ответить
а що вона повинна була зробити ? розстріляти Трампа ?
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09.02.2024 09:55 Ответить
Затягти у ліжко!
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09.02.2024 10:06 Ответить
і придушити подушкою ! гарний план .
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09.02.2024 10:07 Ответить
Маркарова, треба було із ОПою ці слова погодити, бо там тільки приготувались у всьому звинувачувати Залужного аби виправдовувати свої злочинні дії по відношенню до України та її обороноспроможності, а тут ти із версією що ніяк не співпадає з їх планами! Ай, яй-яй!!!
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09.02.2024 09:51 Ответить
Дипломатія у нас "закінчилась"! З 2019 року!
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09.02.2024 09:51 Ответить
Маркарова, в Штатах потрібно працювати, а не бігати по маркетах....., тоді все буде.
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09.02.2024 09:53 Ответить
А скільки заводів з виробництва зброї "ВИ" побудували-зробили?!!
У вас, зє-банашок, всі навколо вам щось винні.
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09.02.2024 10:01 Ответить
Взагалі то у 2018-му були закуплені у Південної Кореї лінії для виробництво снарядів і навіть почалось їх виробництво. Окрім цього було багато розроблено чи ДОроблено у плані ракетного озброєння і були програми по подальшому розвитку цього виду озброєння. Але що із цим стало з 2019-го будь ласка спитайте в Зеленського та його покидьків!!!
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09.02.2024 10:16 Ответить
Невже важко самому пошукати при наявності Google?! https://lb.ua/economics/2018/08/09/404734_ukraina_zapuskaet_seriynoe.html Україна почала серійне виробництво снарядів калібру 152 мм. Нову виробничу лінію встановили на заводі "Артем".
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09.02.2024 10:32 Ответить
От ще, але вже про те як ЗЕзидент знищував виробництво *********** в Україні: https://prm.ua/turchynov-152-mm-snariady-pochaly-vypuskaty-shche-u-2018-rotsi-ale-z-druhoi-polovyny-2019-ho-vyrobnytstvo-zupynylos/ Секретар РНБО у 2014-2019 роках Олександр Турчинов на своїй сторінці у мережі Facebook прокоментував заяву «Укроборонпрому» щодо виробництва артилерійських снарядів. Він нагадав, що виробництво 122-мм снарядів розпочалося ще у 2018 році, але у другій половині 2019-го року було згорнуте.
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09.02.2024 10:35 Ответить
09.08.2019: https://novynarnia.com/2019/08/09/na-zavodi-artem-vidkrili/ Рік тому на заводі "Артем" відкрили виробництво дефіцитних 152-мм снарядів: замовлень досі немає
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09.02.2024 10:40 Ответить
Де ракетна програма, де фінансування ЗСУ, де "армія, мова, віра"?
Там де "пірістатьстрілять, язакончілвайнувсваєйгалавє", "какаяразніца, хотьпаржом, хуженібудєт, абинєпорох", "аааа, свинарчуки!!!, аааа ліпєцкаяхвабріка!!!, аааа убілбрата!!!, аааа апшори парашенка!!!, звільнення Бурби, С.Г. Кривоноса, Луньова, тощо. Не забудь, зє-банько, по Оман та договорняки з Патрушевим.
Забув здачу операції з поїмки "вагнера", клістрони для С-300, здачу агентури на росії, яка постачала дефіцитні запчастини, та шкодила обороноздатності ерефії, арешти Дугар, Кузьменко, Антоненко.
Вже забув про "велике крадівництво" та побудованими дорогами НЕ НА ЗАХОДІ країни а на півночі, півдні?
Розминований Чонгар, "шатли в Крим", "тамженашілюді", вода в Крим від Арахамії.
Може вже забув про шашликі в травні".
Забув "ми можем увєлічіть армію в 2-3 раза, нонєсможем строїтьдарогі"
А як там яйця по17 грн,солярка по 80, яблука по 56 грн?
Крч, ПНХ, ДЛБЙБ зе-більний.
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09.02.2024 10:31 Ответить
Після 2019 нуль, а з 2015 -

22 грудня 2014 року, президент України П. А. Порошенко наказав підприємствам ВПК перейти на цілодобовий режим роботи і не зупиняти виробництво навіть у разі затримки оплатиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-124 [124] .
2015[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&veaction=edit&section=5 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&action=edit&section=5 ред. код ]

У січні 2015 року були представлені ще кілька розробок ВПК (розвідувальний мотодельтаплан «Т-2М», три безпілотні літальні апарати, системи прицілювання і навігації, водолазне спорядження, парашути та ін.)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-125 [125]

23 січня 2015 року, прем'єр-міністр України А. П. Яценюк зажадав від голів областей представити уряду плани мобілізації економіки областей і підготувати перехід економіки країни на військові рейкиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-126 [126] .

У лютому 2015 року був представлений мобільний варіант протитанкового комплексу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%BD%D0%B0-%D0%9F_(%D0%9F%D0%A2%D0%A0%D0%9A) «Стугна-П» , встановлений на шасі легкого багі UTV «CF Moto Tracker»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-127 [127] .

У березні 2015 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Білоцерківський механічний завод почав випуск балістичної маски «Кіборг»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-128 [128] .

13 березня 2015 року, у війська була передана перша партія індивідуальних медичних аптечок українського виробництва (понад 4 тис. шт., Всього заплановано закупити 47 200 шт.) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-129 [129]

14 березня 2015 року була представлена агітаційна машина на базі КрАЗ-5233https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-130 [130]

Восени 2014 року почалася розробка системи живлення «Predator» для кулемета ПК (тактичний рюкзак з рукавом для подачі патронної стрічки), випуск якої для розвідувальних та спеціальних підрозділів збройних сил, МВС і СБУ почав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2_%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83 «Харківський завод засобів індивідуального захисту» на початку квітня 2015 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-131 [131] . Кілька систем було закуплено волонтерами і надійшло в 25-ту і 79-ту аеромобільні бригадиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-132 [132] (до початку червня 2015 система перебувала в експлуатації, але не була прийнята на озброєння)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-133 [133] .

4 квітня 2015 року, українська компанія ТОВ НВП «Аеротехніка-МЛТ» представила демонстраційний зразок модернізованого зенітно-ракетного комплексу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-125 С-125-2Д «Печора-2Д» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-134 [134] .

23 квітня 2015 року, Верховна Рада України звільнила від митних зборів і податків імпорт обладнання, матеріалів та іншої продукції військового призначенняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-135 [135]

У травні 2015 року було розпочато випуск бронещитів для ЗУ-23https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-136 [136] і представлені зразки бронековпаків МВС-2 для обладнання вогневих точокhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-137 [137] (випуск яких почався в червні 2015)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-138 [138] .

У червні 2015 року, київська компанія «Reform» представила демонстраційний зразок бронемашини «Годзілла» на шасі Урал-4320https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-139 [139] , ще один броньовик «Крокодил» на шасі ГАЗ-66 побудували в Сумській областіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-140 [140]

27 червня 2015 року, на полігоні навчального центру Північного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України почалися випробування міни https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85-1&action=edit&redlink=1 «Спалах-1» конструкції начальника інженерної служби Східного ОТО НГУ підполковника https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C._%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B0&action=edit&redlink=1 М. Балагуша https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-141 [141] .

15 липня 2015 року, міністерством оборони України був затверджений перелік предметів Єдиного бойового комплекту для військовослужбовців (65 предметів військової форми, спорядження та засобів індивідуального захисту)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-142 [142] , в який були включені нові зразки спорядження: кепка-https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0 «маз
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09.02.2024 10:39 Ответить
Це і є результат її «мудрого сидіння» і тримання за посаду у Мінфіні у мудрих прем'єр міністрів , які разом з Зеленським заблокували підприємства ОПК, бо готували Україну до здачі ***** та шашликів !!!
Зрадника з ВРУ під керуванням Разумкова+Стефанчука, можуть це підтвердити !!
Тому, зараз Українці і спливають КРОВЮ, дякуючи вам!
Пильнуймо Україну від «мудрих отаких призначенців» Зеленського та *****!!
Слава Україні
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09.02.2024 09:58 Ответить
Повертаються ті часи, коли Україна зустріла ворога із такою ж критичною нестачею техніки. У ворога була все, що було зараз - в Україні ще не було жодного Хаймарса, Петріота, Бредлі, касетних снарядів. Незважаючи на все Україна вистояла - але якою ціною - трагедією у Бучі. Важко зараз, але лише тією зброєю, що залилишалась можна не дати повторитись трагедії і робити все можливо, щоб рятувати народ від знищення до ухвалення допомоги Україні та Ізраїлю інакше ніщо не врятує цивільних від знищення як у Бучі.
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09.02.2024 09:58 Ответить
А Сирський, котрий ніколи не був стратегом а лише тактиком, та в усьому потакає Зеленському замість того щоб робити ЩО ТРЕБА, а не те що вимагають, із цим впорається???!!!
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09.02.2024 10:01 Ответить
Військові кажуть, що техніки у них вдосталь, але немає снарядів до тої техніки.
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09.02.2024 10:37 Ответить
ну хоча б Джавелінів більше ніж танків у всьому світі. І треба жертвувати на дрони, які переможуть пережити снарядний голод до ухвалення допомоги Україні та Ізраїлю
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09.02.2024 10:44 Ответить
Хлопці, а ви уважно слухали які завдання, як найтерміновіші, озвучив Зеленський вчора для Сирського?! Це ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ іноземним озброєнням та ************, отриманням F-16 із відповідною комплектацією та іншого нового озброєння, забезпечення мобілізації і т.п. Виникає питання - а чим планує зайнятися сам Зеленський, його ОПа, кабінет міністрів якщо усі ці "завдання" якраз і є їх безпосереднім обов'язком. Бо це все одно як керівник підприємства буде вимагати від своїх підлеглих, ОКРІМ ТОП МЕНЕДЖЕРІВ, забезпечити САМИХ СЕБЕ інструментом та особовим складом! Так що ПОПАЛИ ми хлопці ПО ПОВНІЙ і прийшов час вирішувати - а чи не варто замінити саме керівництво котре нічого не бажає робити?!
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09.02.2024 09:59 Ответить
Це питання до зеленського де техніка,снаряди, гроші?Це не проблема Америки і Європи а найвеличнішого, закрий рота.
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09.02.2024 10:02 Ответить
"У нас все ще достатньо людей, які хочуть воювати" - це хто тобі сказав?
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09.02.2024 10:03 Ответить
Адекватні люди ніколи не бажають саме воювати, але адекватні ж люди розуміють що часто треба те що треба, а не те що бажаєш. Тому давайте казати не про наявність в Україні патріотів, бо НА СЛОВАХ ніби більшість, а про наявність адекватних та свідомих і недолугих, котрі бажають усього досягати ЧУЖИМИ руками та мати усе НА ХАЛЯВУ, як ті ж рашисти у переважній більшості!!!
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09.02.2024 10:10 Ответить
так саме воювати ! а не сидіти тижнями під обстрілом без можливості дати відповідь .
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09.02.2024 10:11 Ответить
Все, чого на сьогодні не має Україна і не мала від початку війни для захисту України і її народу - є "виконані антиукраїнські завдання куйла "зеленими слугами " на чолі із "ззрадником" під керівництвом агента фсб єрмака
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09.02.2024 10:06 Ответить
Держава - у конвульсіях клінічної смерті, країна стоїть на краю прірви. Народ (не нарід) повинен встигнути включити "дефібрилятор". Часу залишилось критично мало. Майже немає...
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09.02.2024 10:06 Ответить
головне,щоб ресторан у штатах прибуток приносив,так-маркарова?
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09.02.2024 10:08 Ответить
на цій маркаровій клейма не має де ставити ....в 14-18 роках завлила власний банк чим купу людей обікрала з чоловіком....має громадянство сша....через що і стала мін фіном в україні при пороху....працювала і при зе...але той її звільнив...вона продала хату і уплила собі в сша...все продала .банк положила-можна і в сша махнути......отак жила собі з награбовами мільярдами кругла тьотя в сша. а тут бац...і робота знайшлась....біля дому ..послом...красота .дома живеш щей кошти утримуєш...да доречі в 18 році ця тьотя яка любить сильно україну за чужий рахунок прикупила квартирку в сша 300 квадратів....ну то нічого що вона мінфін очолювала....і зараз сидить розказує------як ми хочем воювати....тільки не її жирна жопа не її виприскі не чоловік не воювали і не збираються тим більше жити тут не збираються
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09.02.2024 10:14 Ответить
Взагалі то вона НІКОЛИ НЕ БУЛА банкіром, а лиже одружена за банкіром і ніколи не мала відношення до банківської системи та НІЯКОГО американського банку не відкривала, а "https://accordbank.com.ua/ Акордбанк " власником котрого є її чоловік ПРАЦЮЄ ДОСІ і нікого не без яких грошей НЕ ЗАЛИШАВ! У відставку в 2020 му відправили не її, а премьєр-міністра Олексія Гончарука через що було замінено УВЕСЬ УРЯД. Що ти верзеш "vlad rok"?! Де ти цього брехливого лайна набрався???!!!
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09.02.2024 10:27 Ответить
У вас є дані яку суму коштів заробив банк її чоловіка на ОВДП, які просувала Маркарова, за рахунок державного бюджету упродовж часу коли вона перебувала на посаді міністра фінансів?
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09.02.2024 14:36 Ответить
ПОПЕРШЕ БАНК НАЗИВАСЯ АКТИВ БАНК а не акорд....він банкрот ....твоя маркарова була головою наглядової ради у ньому і порвали банк коли вона була одним з власників....ноги ростуть не від чоловіка....я не говорив що вона в америці банк відкрила....вона громадянка сша і не може бути не послом не міністром...ноги ростуть від громадянки сша яресько в якої це свиня була замом .яресько-яка посадила україну на варанти у уї...бала назад додому в сша .а замість себе лишила свиню ну не вона а амерікоси.....уряд відправили гончарука весь? а аваков якого хрена лишився? ти мудак перед тим як щось писати краще поцікався.....я памятаю як після того як її зеля звільнив вона в побистрому хатину продала коло києвва ( покрайній мірі виставила на продаж) і умотала зразу ж в сша ....ще БЛЕК рок її прим єром зробить ...і в 12 році в банком володіла маркарова і волинець ......це акорд в якому вона і не могла бути через те що була то заступником мінфіну то мінфіном то тепер отримала домашню роботу послом....
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12.02.2024 09:25 Ответить
Прикро, але це все виглядає так, що ми хочемо грати в футбол, в нас є команда, але в нас немає форми і м'ячів. Дайте нам! Що робила команда найкращих менеджеріва(як про це писали) із простих парнєй 5 років? Де наші ракети і де наша зброя. Україна має спеціалістів і потенціал, але як же тоді дороги?
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09.02.2024 10:25 Ответить
Прозвучить банально і затерто, але...
Ті "найкращі менеджери" та "новиє ліца" з "прафєсіаналамі" обкрадали країну від самого приходу до влади. А щоб ніхто рота не відкривав, з награбованого проплатили "позитивних блогерів" і створили зелену ширму прикриття грабунку "Велике будівництво" під кришею ширми, що прикривала і прикриває шоблу крадіїв, на ім'я Вова ЗЕ!
Така теорія легко вкладається в логіку, якщо проаналізувати дії влади з літа 2019-го по нинішні дні.
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09.02.2024 11:19 Ответить
От ця відгодована паця ...думає шо каже ? Ти ж падло зеленівська працювала шоб в Україні була зброя ? Чи виконувала оманські договорняки зеленого пі.ара ! ?
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09.02.2024 10:44 Ответить
та майте совість то вона від голоду пухне.
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09.02.2024 10:53 Ответить
🤣👍
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09.02.2024 11:02 Ответить
Пані посол, це ваші досягнення.
Може зробите звіт своїх особистих досягнень до 24 лютого?
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09.02.2024 11:12 Ответить
Макарова, час який ти приділяла для облаштування твого ресторану у Вашингтоні треба було приділяти лобіюванню інтересів країни і наданні військової техніки. То твій провал! ***** тебе туда за спільні гроші посилали українці?
ПС. В розвинутих станах держслужбовців категорично заборонено займатися підприємством, саме щоб не ставалося таке як з Маркаровою. Тому вони і розвинуті страни.
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09.02.2024 11:18 Ответить
А пОСЛИЦЯ маркарова не зіткнулась з нестачею власних ресторацій та шинків у США?
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09.02.2024 11:21 Ответить
Робота з українською діаспорою? Організація мітингів біженців і діаспори на підтримку України? Координація дій діаспори по всій країні? Особисті зустрічи з сенаторами та конгресменами від обох партій?
НЄ???
То сиди і не пи.... не патякай!...
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09.02.2024 11:22 Ответить
у нас така ефектна послиця, що аж не по собі
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09.02.2024 11:41 Ответить
свинюка вгодована
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09.02.2024 11:43 Ответить
Так вона ж усім розповідала, що ленд-ліз нам не потрібен, нам і так дають достатньо, курва жирна.
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09.02.2024 11:45 Ответить
У кого "у вас" немає вибору? Ти в американщині сидиш, свиня.
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09.02.2024 12:28 Ответить
Хрюша Маркарова-продай свій ресторан,який купила за змародерині з гум.допомоги кошти,і закупи дрони.
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09.02.2024 12:32 Ответить
 
 