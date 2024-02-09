Украина столкнулась с критической нехваткой военной техники, - посол Маркарова

Посол в США Оксана Маркарова заявила, что Украина столкнулась с "критической нехваткой" военной техники.

Об этом она заявила в интервью Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

"У нас все еще достаточно людей, которые хотят воевать – у нас нет выбора, так как мы защищаем свои дома, – но у нас заканчивается военное оборудование, особенно ракеты и перехватчики", – отметила дипломат.

Маркарова подчеркнула, что эта помощь Украине нужна еще вчера.

Посол приветствует процедурное решение для дальнейшего рассмотрения законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

"Я была очень рада услышать, что решение получило сильную двухпартийную поддержку. Конечно, оно еще не окончательно, но это лишь первый шаг в правильном направлении. Альтернативы продолжению этой поддержки нет", - сказала она.

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