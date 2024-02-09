Україна зіткнулася з критичною нестачею військової техніки, - посол Маркарова

Посол в США Оксана Маркарова заявила, що Україна зіткнулася з "критичною нестачею" військової техніки.

Про це вона заявила в інтерв'ю Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас все ще достатньо людей, які хочуть воювати – в нас немає вибору, адже ми захищаємо свої домівки, – але в нас закінчується військове обладнання, особливо ракети та перехоплювачі", - зазначила дипломат.

Маркарова наголосила, що ця допомога Україні була потрібна "ще вчора".

Посол вітає процедурне рішення для подальшого розгляду законопроєкту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

"Я була дуже рада почути, що рішення отримало сильну двопартійну підтримку, звичайно, воно ще не остаточне, але це лише перший крок у правильному напрямку. Альтернативи продовженню цієї підтримки немає", - сказала вона.

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