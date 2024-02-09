На случай остановки помощи США Украина готовит план для МВФ, - Bloomberg

Украина готовит план, чтобы при блокировании жизненно важной помощи США получить деньги от Международного валютного фонда.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, этот план украинские чиновники намерены представить МВФ в ходе визита представителей Фонда в Киев на следующей неделе. Они собираются заверить МВФ, что Украина сможет обслуживать свои долги, даже если союзники не смогут оказывать помощь, являющуюся условием ее кредитной программы на сумму 15,6 млрд долларов.

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Визит делегации МВФ во главе с главой миссии Фонда в Украине Гевином Греем в Киев начнется 12 февраля и продлится три дня. Визит предваряет пересмотр МВФ кредитной программы, которая начнется в феврале и позволит получить транш на 900 млн долларов.

Bloomberg пишет со ссылкой на анонимного украинского чиновника о риске того, что в случае блокирования помощи США Совет директоров МВФ не одобрит последующую выплату Украине без бюджетного плана.

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По словам чиновника, ключевым источником средств для замены средств из США станет расширение внутренних государственных заимствований. Украинские банки высоколиквидны, и правительство ожидает, что они будут продолжать вкладывать средства, удерживаемые от кредитования из-за военных рисков, в высокодоходные государственные облигации.

Чиновник говорит, что в этом году это может принести не менее 5 млрд долларов дохода. По словам чиновника, правительство также может при необходимости повысить налоги или сократить расходы.

В этом году Киев должен получить по программе МВФ 5,3 млрд долларов.