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На случай остановки помощи США Украина готовит план для МВФ, - Bloomberg

мвф

Украина готовит план, чтобы при блокировании жизненно важной помощи США получить деньги от Международного валютного фонда.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, этот план украинские чиновники намерены представить МВФ в ходе визита представителей Фонда в Киев на следующей неделе. Они собираются заверить МВФ, что Украина сможет обслуживать свои долги, даже если союзники не смогут оказывать помощь, являющуюся условием ее кредитной программы на сумму 15,6 млрд долларов.

Также читайте: Важно, чтобы доноры выполнили свои обязательства относительно финансовой поддержки Украины, - МВФ

Визит делегации МВФ во главе с главой миссии Фонда в Украине Гевином Греем в Киев начнется 12 февраля и продлится три дня. Визит предваряет пересмотр МВФ кредитной программы, которая начнется в феврале и позволит получить транш на 900 млн долларов.

Bloomberg пишет со ссылкой на анонимного украинского чиновника о риске того, что в случае блокирования помощи США Совет директоров МВФ не одобрит последующую выплату Украине без бюджетного плана.

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По словам чиновника, ключевым источником средств для замены средств из США станет расширение внутренних государственных заимствований. Украинские банки высоколиквидны, и правительство ожидает, что они будут продолжать вкладывать средства, удерживаемые от кредитования из-за военных рисков, в высокодоходные государственные облигации.

Чиновник говорит, что в этом году это может принести не менее 5 млрд долларов дохода. По словам чиновника, правительство также может при необходимости повысить налоги или сократить расходы.

В этом году Киев должен получить по программе МВФ 5,3 млрд долларов.

Автор: 

МВФ (3334) помощь (7794) США (26583)


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Топ комментарии
+14
Оружие и боеприпасы надо думать как получать, а они думают как деньги МВФ киздить.
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09.02.2024 13:28
+6
Зарплату депутатам, чиновникам и мусарам надо выдавать прямо в окопе.
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09.02.2024 13:51
+5
Какие мы крутые!
У нас и план А
И план Б
А еще план для МВФ
Усраться можно ....
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09.02.2024 13:29
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Правила форума Совет форумчан
А для чого гроші ? Це ж мертвому припарка ! Снаряди де купляти ? Теж у кореї ? ЄС не поспішає з запуском заводів по виробництву. Якось ЧЕСНО дивно. Вони підозрюють про короткочасні замовлененя, що інвестору не до душі ? Чи все всЬо вирішено ?
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09.02.2024 13:28 Ответить
Думаю, Пупс не проти і на зерно їх обміняти.
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09.02.2024 15:10 Ответить
Оружие и боеприпасы надо думать как получать, а они думают как деньги МВФ киздить.
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09.02.2024 13:28 Ответить
Зарплату депутатам, чиновникам и мусарам надо выдавать прямо в окопе.
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09.02.2024 13:51 Ответить
Так. Патронами.
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09.02.2024 15:11 Ответить
Лучше мылом и верёвками.
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09.02.2024 16:58 Ответить
Оружие и боеприпасы в принципе можно покупать у тех же Штатов за деньги
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09.02.2024 14:04 Ответить
Можно, но деньги спижжены.
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09.02.2024 16:59 Ответить
Какие мы крутые!
У нас и план А
И план Б
А еще план для МВФ
Усраться можно ....
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09.02.2024 13:29 Ответить
А чому дивуємося? Умному народу можна втюхувати все, що забажаєш.
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10.02.2024 09:41 Ответить
Тобто грошей не буде.
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09.02.2024 13:31 Ответить
МВФ стой! раз! два!

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09.02.2024 13:33 Ответить
Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами ...

так от, в україні форс мажор.
чи нє?
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09.02.2024 13:34 Ответить
план гетьманцо&ко простий як двері без завісів: підняти податки та ціни на воду, опалення, електрику і бензин
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09.02.2024 13:35 Ответить
Если в стране есть прокурор-миллионер и дворник с автоматом, то у дворника деньги точно будут.
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09.02.2024 13:37 Ответить
А, якщо у МВФ інші плани?
Свій план у ЗЄ є?
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09.02.2024 13:37 Ответить
Замість танків і снарядів Україна буде брати гроші в борг?
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09.02.2024 13:37 Ответить
І що, там пропишуть, щоб зелені щури менше крали?
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09.02.2024 13:40 Ответить
Всіх нагнем.. забули проти чого Ми воюємо?? За добро.. а ви,за що??
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09.02.2024 13:47 Ответить
Остаточний висновок групи генеральних інспекторів США поданий на розгляд президента США Байдена і держдепартаменту США. Звіт настільки розгромний, що Байден формально не приймає його до розгляду, а примає в режимі "додаткової перевірки" не бажаючи знайомити з ним Сенат і Конгрес СЩА. Там все - корупція, закордонні рахунки, приховані контакти з РФ і прямий саботаж військових операцій. Департаменту дана команда максимально дистанціюватись від офіційних структур України і розглянути юридичні і правові моменти законодавчих актів української влади.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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09.02.2024 14:02 Ответить
США, ПОДАЮТЬ КУЙОВИЙ ПРИКЛАД І ДЛЯ ЄС І ДЛЯ І МВФ І ДЛЯ ІНШИХ КРЕДИТОРІВ.("земародерам" в Україні, довіри більше немає нігде у світі. Вони , свої антиукраїнські,поставлені куйлом,завдання-успішно виконали...
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09.02.2024 14:19 Ответить
В боргах і так вже як ***** блох набралася. Треш повинен бути доведений до максимуму...
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09.02.2024 14:46 Ответить
Тепер треба відправити дєрмака на чолі делегації СН в турне по Європі-і допомога буде провалена! Відпрацьовано на прикладі США ,коли десант шапітолію висадився у Вашингтоні перед Новим роком! А ****!
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09.02.2024 15:30 Ответить
В условиях войны, оккупации части территории, острого дефицита денежной массы, необходимо в первую очередь уменьшить расходы. Необходимо в первую очередь уменьшить необоснованно высокие заработные зарплаты, пенсии судьям, прокурорам, руководству всяких силовых ведомств, высших учебных заведений, всякого рода депутатов, которых развелось видимо невидимо, рай-обл администраций. Ведь не секрет, что их заработная плата составляет 100-200 тысяч в месяц, притом многое еще получают пенсию, всякого рода надбавки, премии, еще умудряются доить бизнес, читать какие-то лекции и не несут никакой ответственности. Прекратите деребанить бюджет
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09.02.2024 15:32 Ответить
А хто їм заборонить?
При владі чорти
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10.02.2024 09:45 Ответить
25 січня - день народження президента України, йому виповнилося 46 років,на платформі Prozorro за тиждень до святкування, Офіс президента через фірму "Гарант-сервіс" закупив вина на суму 133 000 євро. І стільки коштувало лише 12 пляшок. Народу б так жити, як живуть його слуги. А може президент вирішив шиканути під кінець свого президенства? Бо знає, що термін його придатності спливає вже навесні, себто вже через кілька місяців. А далі всі пам'ятають передвиборну обіцянку Зе не балотуватися знову. Тільки апетит приходить під час їжі - не вся Україна ще розграбована та розпродана. І війна для Зеленського є чудовою форс-мажорною нагодою залишитися біля корита. Інша справа, що все це буде вже нелегітимно і не схвально народом. Та продовження кривавого банкету дуже вигідно Зеленському - поки українці перетворюються на фарш, він і далі буде циганити у Заходу грошову допомогу, розкрадати її і переводити у свої офшори. На жаль, гроші на війну і на вино є, а от на мир, чомусь, немає. І цікавий факт: всемогутній Google на запит "Скільки років придурку" одразу видає біографію Зеленського. Такий же результат маємо і при запиті російською мовою. То може Гугл, на відміну від інших, щось таке знає?
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09.02.2024 18:45 Ответить
если взять резникова ,и еже ему подобных ,за мохнатые яйца по17 грн , перевернуть и потрясти ,как буратино, то денег с лихвой хватит
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09.02.2024 18:58 Ответить
У мене є план. Посадити всіх привладних шахраїв та олігархів які грабували країну десятиліттями та конфіскувати їх власність. Вистачить коштів до самої перемоги та ще й на відбудову залишиться.
Нажаль в плані є одне АЛЕ.
Хто ж тоді буде проводити цю роботу. Хоча, є одна кандидатура - генерал залужний разом з іншими звільненими цією владою військовими. І не інакше.
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09.02.2024 19:06 Ответить
А Ви не знаете хто прийняв сразу пiсля майдану закон про налогову амнiстiю ?
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09.02.2024 22:55 Ответить
А МВФ - об этом знает???
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09.02.2024 23:53 Ответить
Дешевше Дєрмака пришити разом з Зе клоуном ....
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10.02.2024 01:57 Ответить
це як у кіно (Весілля в Малинівці) - "Значит будуть грабить"
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10.02.2024 05:47 Ответить
в случае прекращения)))) в апреле месяце Штаты опубликуют причину этого прекращения, повальное воровство ЗЕ Дегенерата и его кодлы, полное окружение боневтика фсбэшниками во главе с Елдаком и угроза передами технологий Фекальной ПИ...рации, и они уже давно подняли вопрос но считают что это Нарко Существо в 19 году было выбрано зелеДрочерами демократическим путем...
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10.02.2024 08:24 Ответить
 
 